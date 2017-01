Lupta pentru putere în România, în presa străină

Președintele Statului Român ia parte la demonstrația împotriva Guvernului, ține o cuvântare împotriva politicienilor incompetenți, dar și corupți, el contraatacă frontal elita Puterii din București. ( Keno Verseck, Spiegel Online)

Președintele statului Klaus Iohannis este un om reținut, un om precaut. El, un membru al etniei germane din România, respinge agresivitatea deasă și jovială a elitelor politice românești, formulează calculat și își arată ”tăcerea” ca pe o marcă personală.

Dar la început de săptămână a ținut o cuvântare ad-hoc, ceva neștiut până azi, când se vorbește de el.

Motivul a fost Unirea Principatelor Valah și Moldovean din 1859, sărbătoarea dedicată evenimentului istoric respectiv.

El a ajuns în alocuțiunea sa cu repeziciune la vremurile pe care le trăim, ca să puncteze la capitolul ”legii amnistiei care le va spăla politicienilor dosarele penale”.

”Îmi doresc o națiune liberă de oameni mândri, una condusă de oameni politici integri”, a mai declarat el, adăugând că ”restul nu mă interesează”.

Motivarea este în decretul guvernului, prin care politicienii penali ai României vor scăpa de urmărirea penală, respectiv că vor putea fi eliberați din penitenciare.

Împotriva acestui demers guvernamental s-au strâns duminică mai multe zeci de mii de oameni, majoritatea la București. Surprinzător președintele s-a deplasat la locul demonstrației și a fost ”indignat de clica politicienilor”, cea care vrea să slăbească statul de drept. Președintele a fost ales în 2014 ca purtător al speranțelor oamenilor.

Între timp, din cauza pasivității lui, dar și a exercițiului funcțiunii, desfășurat neprofesional, are parte de multe critici.

Prin participarea sa a trecut în vârful mișcării civile de protest, din piață.

Prin aceasta s-a deschis o luptă pentru putere, cea care se anunțase de mai mult timp.

Avem pe de o parte un președinte, care susține statul de drept, precum și ”România lucrului bine făcut”, fără corupți, instituții ale statului care luptă împotriva corupției și în mare parte societatea civilă.

Pe de altă parte avem: alinața puternică a partidelor și politicienilor, sub conducere PSD, cei care doar nominal sunt social-democrați, cei care sunt simbolul românesc pentru găști și corupție. "Alianța Penalilor” este denumirea dată în batjocură de mulți, ea e condusă de președintele Liviu Dragnea, un important păpușar în țară. El a fost în aprilie 2016 condamnat la 2 ani pușcărie pentru fraudarea în cadrul unor alegeri. Condamnarea este una cu suspendare.

În fundal sunt încercările repetate de a dilua efectul legilor anticorupție date de Parlament, printr-o majoritate aflată sub mai multe guvernări în acest parlament.

Autoritatea competentă, DNA-ul, lucrează cu rezultate, importante părți ale justiției s-au desprins de influența politică.

Rezultatul se găsește în condamnarea de anul trecut a mai multor politicieni și funcționari corupți, e vorba de sute, unii primind mari pedepse privative de libertate. Prin proiectul decretului actual al guvernului, cei care au adus un prejudiciu mai mic de 50 000 de euro, prin exercitare defectuoasă a funcției in cadrul instituțiilor statului, sau corupție, sunt absolviți de pedeapsă. La asta se adaugă o retragere a unei legi, care nu le mai permite celor condamnați să ocupe funcții publice. Cel care profită e, printre alții, Liviu Dragnea, președinte PSD.

Nu este decât aparent un paradox că PSD a obținut împotriva zecilor de mii de demonstranți din piață o victorie absolută la început de decembrie al anului 2016.

PSD este cunoscut ca partid cu membri extrem de corupți. Prezența la vot a fost pur și simplu foarte mică, pentru PSD au votat doar 20% din alegători.

Nu au participat la vot cei care l-au ales pe Iohannis, pe fondul dezamăgirii produse de acesta.

”Incipienta lovitură de stat”

Președintele deține de facto doar mici puteri in politica internă, prea marile așteptările de la acesta sunt acoperite. Pe de altă parte fostul primar de Sibiu, de 57 de ani, nu a reușit să își facă loc în jungla politică de la București. Mulți oameni se declară în dezacord cu tăcerile lui repetate în legătură cu evenimente politice și sociale din țară, cât și cu stilul lui bățos.

Adversarul Liviu Dragnea

După jumătatea mandatului său președintele pune mâna pe cârmă și încearcă evident să obțină din nou simpatia populară. El a afirmat că va organiza un referendum pe tema corupției, mai exact despre războiul dus împotriva acesteia. Din partea adversarului său Iohaniis a primit categorisirea de organizator al începutului unei lovituri de stat. Șeful PSD îl amenință pe președintele țării cu procedura de demitere. România se îndreaptă spre o criză ca cea din 2012, când țara a fost blocată luni întregi la procedura de demitere a lui Traian Basescu.

Nu este vorba doar de lupta pentru putere între 2 adversari politici, sau între 2 grupări. Politologul Cristian Pârvulescu vorbește despre faptul că ar fi vorba de ”poziția viitoare a României”. ”De aceea se va vedea dacă suntem în continuare un stat european și liberal, sau von avea o putere neliberală, o dezvoltare naționalistă, ca și alte state esteuropene”.

Social-democrații români nu lasă dubii că vor pentru viitorul țării a doua variantă. Ca răspuns la referendumul lui Iohannis ei anunță două alte referendumuri: primul este de ridicarea imunității deputaților și a președintelui, dar mai este și unul împotriva căsătoriilor homosexualilor.