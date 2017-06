LUPTĂTOAREA Simona Halep în finala Roland Garros

Jucătoarea româncă de tenis Simona Halep, locul 4 în clasamentul WTA a câştigat, joi, partida cu Karolina Pliskova (Cehia, 3 WTA), în semifinalele turneului de la Roland Garros (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 16.700.000 de euro, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-3.

Când toată lumea credea că nu mai are puterea să se mobilizeze ca măcar să reușească să câștige un turneu de grand slam, Simona Halep a uluit o lume întreagă cu puterea ei de revenire. Cu mare ambiție, a urcat din nou în clasamentul WTA și se luptă ca o zmeoaică să ajungă pe locul 1. Dacă reușește această performanță, va cuceri definitiv inimile zecilor de milioane de români, fiind prima româncă din istoria noastră sportivă care atinge această remarcabilă performanță. Hai Simona!

"Este minunat să fiu iarăşi în finală la Roland Garros, este turneul meu favorit, a trebuit să mă mişc mult, să o împing mai mult. A fost terenul mai lent azi, pe hard am câştigat contra ei, am avut emoţii, ştiam că trebuie să mă mişc mult. Nu voi face nimic special mâine, mă moi relaxa. Ostapenko este o adversară puternică, nu are nimic de pierdut, nici eu, aşa că voi da totul. Mi-am controlat bine nervii şi am rezistat la final", a declarat Halep, la finalul meciului.

Simona Halep s-a născut pe 27 septembrie 1991 în Constanța. A copilărit într-o familie de aromâni și a început să joace tenis încă din fragedă pruncie, mai exact la vârsta de patru ani, fiind antrenată de fratele ei mai mare. La vârsta de șase ani, ea practica zilnic acest sport, iar în adolescență, la 16 ani, s-a mutat în București pentru a-și continua cariera. Doi dintre idolii ei din tinerețe au fost Justine Henin și Andrei Pavel.

Anul 2008 a prins-o pe Simona Halep jucând în finala Notting Hill, unde a fost învinsă de Arantxa Rus, apoi a trecut de Anastasia Pavliucenkova în sferturile de finală a turneului de junioare de la Australian Open, însă a cedat în semifinale, în meciul cu Jessica Moore. În luna mai a aceluiași an, Halep a câștigat două turnee de junioare: ITF de la București și Trofeo Bonfiglio din Italia.

După un an 2009 fără mari realizări, dar în care a efectuat operaţia de micşorare a sânilor, Simona Halep a obţinut în 2010 prima mare performanță într-un turneu WTA. Venită din calificările de la turneul din Marbella, Spania, românca a ajuns până în sferturi de finală. A urmat și prima finală a carierei într-un turneu WTA, la Fes, în Maroc. În 2011, Simona Halep a jucat în sferturile de finală la Auckland, a ajuns în turul trei la Australian Open, urmând să joace din nou în finală la Fes, dar nici acum nu a reuşit să câştige primul trofeu în WTA. În 2012, Halep a ajuns doar într-o finală, la Open-ul Belgiei, meci pierdut în faţa Agnieszkai Radwanska, terminând astfel anul pe locul 47 WTA.

Șase titluri WTA și prima întâlnire cu Serena Williams

În luna mai din 2013, la turneul WTA de la Roma, Simona Halep a ajuns până în semifinale, unde a pierdut în fața numărului unu mondial, americanca Serena Williams. În iunie a câștigat turneul de la Nuremberg, urmând cel de la Den Bosch, desfășurat pe iarbă, și a devenit astfel prima româncă din istoria tenisului care câștiga două turnee la rând pe suprafețe diferite. La Budapesta, Simona Halep a reușit să câștige al treilea turneu din cariera sa, după ce a învins-o în finală pe Yvonne Meusburger, iar la New Heaven, în SUA, a câștigat al patrulea turneu, disputat în finală cu cehoaica Petra Kvitova. Două luni mai târziu, la Moscova, Halep a reușit să triumfe în a cincea finală din carieră. Tenismena a câștigat peste un milion de dolari din tenis în 2013 și a finalizat seria turneelor cu victoria de la Turneul Campioanelor de la Sofia, fiind cel de-a șaselea turneu pe care l-a trecut în palmares.

Gândul la Grand Slam, nu la clasament

Simona Halep a jucat în iunie 2014 prima sa finală de Grand Slam, la Roland Garros, pe care însă a pierdut-o, în faţa Mariei Şarapova. Tot în 2014, Ion Țiriac a făcut o declarație absolut superbă despre Halep: „Are mai mult fler… dacă Nadal bate tamburinele și e o forță a naturii, Simona dansează vals, cântă la pian, le are pe toate“. Simona Halep a urcat pe locul 3 în clasamentul mondial WTA, intrând în istorie ca jucătoarea din România care a ocupat cea mai bună poziție în ierarhia feminină. Semifinala de la Wimbledon, alături de Eugenie Bouchard, şi trofeul câştigat la Bucharest Open anunţau parcursul excelent pe care Simona Halep urma să îl aibă la Turneul Campioanelor.

Ilie Năstase, după meciul Simonei din 2014 cu Eugenie Bouchard de la Wimbledon: „Încearcă prea mult pe primul serviciu. Ar fi un lucru bun dacă l-ar îmbunătăți pe al doilea. N-ar trebui să se gândească la clasament, ci la Grand Slam. Pe locul 1 au fost multe“.

A învins-o în grupe, în Turneul Campioanelor, pe Serena Williams, ajungând în finală, acolo unde numărul unu mondial şi-a luat revanşa. Serena Williams a vorbit în 2014 despre ascensiunea fabuloasă a româncei și a făcut o profeție despre cariera ei: „Când o auzi vorbind despre tenis îți poți da seama cât de bine se simte. Se dedică la capacitate maximă și este o luptătoare. Cred că are tot ce îi trebuie pentru a cuceri un titlul de Grand Slam“.

Simona Halep a oscilat în 2015 între rezultate bune şi cele mai puţin strălucite, obţinând trofeul la Shenzhen Open, Dubai şi Indian Wells. A jucat în semifinală la Miami, în sferturi la Australian Open, dar a și pierdut, în primul tur la Madrid şi în turul secund la Roland Garros.

Începând cu august 2016, Halep ocupa locul 4 în clasamentul mondial și câștiga 3 titluri WTA. În 2017, Simona Halep și-a început sezonul cu o victorie la turneul Shenzhen din China, dar a fost scoasă de Katerina Siniakova. A câștigat turneul de la Madrid pentru a doua oară, împotriva Kristinei Mladenovic, devenind astfel prima jucătoare româncă care ajunge de trei ori în finala turneului.

Numită „devoratoarea de antrenori“

Românca a fost antrenată încă din adolescență de Ioan Stan, antrenor de tenis din Constanța. Mai târziu, în 2014, a colaborat până la finele anului cu Wim Fissette. În trecut, tenismena a fost antrenată de Firicel Tomai și Adrian Marcu, iar de la sfârșitul lui 2014, până în 2015, de Victor Ioniță.

În 2015, Victor Ioniță a fost găsit vinovat de rezultatele modeste ale Simonei Halep pe zgură și la Birmingham. Halep nu a apelat nici măcar o dată la sfaturile lui Ioniță și a refuzat să discute cu el pe parcursul meciului cu Mladenovici, fiind criticată pentru modul în care îi răspundea antrenorului. Se pare că Victor Ioniță devenise ținta principală a tenismenei, în momentele sale de frustrare.

Ulterior, Halep și-a cerut scuze pentru ieșirile pe care le-a avut la adresa lui Ioniță: „Sunt momente în care te crezi singur şi ceri ajutor de pe margine. Am nevoie de oameni. Am nevoie să simt că şi ei resimt presiunea, dar de fapt, eşti singur. Am reacţionat urât şi am greşit de multe ori. Dar cei din echipa mea, mă înţeleg“, a explicat ea. Jucătoarea a mai precizat că românii trebuie să aibă încredere mai multă în ceea ce pot face, adăugând că s-a întâlnit mai demult cu situaţia de a nu fi respectată, „oarecum“, fiind din România.

În prezent, românca se pregătește alături de Darren Cahill. În turneul de la Miami din 2017, după ce Halep s-a confruntat cu mai multe mingi de break ale Johannei Konta, s-a întors către lojă, unde se afla antrenorul Darren Cahill, și i-a adresat o replică tăioasă: „Nu mai da din cap atunci când greșesc“. La rândul său, Cahill a fost calm și a încurajat-o: „Poți să te critici singură, eu nu o să fac asta. Ai șansa să schimbi lucrurile, fă un meci fizic, ești o atletă mai bună ca ea. E primul turneu al anului la care ești 100% și ai șansa să fii diferită“.

Simona Halep recunoaşte că primeşte greu criticile, dar este de părere că acestea o ajută. Ea a mai vorbit şi despre atmosfera de la meciuri, adăugând că o deranjează reclamele şi muzica atunci când schimbă terenul, dar nu crede că trebuie să se supere, deoarece reclamele sunt tot în folosul sportivilor.

Miza din semifinală este uriașă

Simona Halep nu are altă variantă pentru a ajunge numărul 1 mondial decât să câștige turneul de la Roland Garros. Are astfel șansa de a le depăși pe Serena Williams, Angelique Kerber și cehoaica Karolina Pliskova. Statutul de finalistă la acest Grand Slam i-ar aduce doar un loc 2 în clasamentul WTA, urcă de pe locul 4.

Traseul celor două jucătoare (Halep și Pliskova) până în semifinale nu a fost unul dintre cele mai simple, având în vedere meciul Simonei cu Svitolina, din sferturi, și cele două meciuri de trei seturi ale cehoaicei. Halep a trecut de Cepelova (6-2, 6-3), Maria (6-4, 6-3), Kastkina (6-0, 7-5), Suarez Navarro (6-1, 6-1) și Svitolina (3-6, 7-6, 6-0). Adversara ei, Karolina Pliskova, a trecut de Zheng (7-5, 6-2), Alexandrova (6-2, 4-6, 6-3), Witthoft (7-5, 6-1), Cepede Royg (2-6, 6-3, 6-4) și Garcia (7-6, 6-4).

Înainte de meciul cu Pliskova, Halep a declarat că va fi un meci mult diferit față de cel din sferturile de finală și va fi ca și cum ar juca cu o mașină de aruncat mingile: „Trebuie să fiu tare pe picioare“. Și a fost! Pliskova declara înaintea partidei că Simona se mișcă bine în teren. „Nu știu cum o să fie vremea, dar dacă este mai răcoare, va fi mai complicat, pentru că ea este peste tot în teren și nu trec prea multe mingi de ea“. Pe de altă parte, Pliskova a declarat înainte de meci că zgura nu este suprafața sa favorită de joc: „Până acum, înainte de acest turneu, m-am luptat pe zgură aproape la fiecare meci. Nu aveam la îndemână toate armele, iar mișcarea în teren era groaznică. (…) Nu cred că este mai bine acum, dar cumva câștig“. Cât despre posibilitatea de a deveni numărul 1 mondial, aflată la doar un meci distanță, Pliskova a declarat: „Venind la acest turneu, au fost câțiva oameni care mi-au spus că trebuie să fiu în finală ca să devin numărul 1. Mi s-a părut imposibil să am șansa unei finale aici“.

Simona a fost mai reținută în declarații, mai modestă, dar a câștigat. Acum este în finală. Depinde numai de ea să devină numărul 1 mondial!

În finala de sâmbătă, de la ora 16.00, Halep o va întâlni pe jucătoarea letonă Jelena Ostapenko, locul 47 WTA. Viitoarea adversară a Simonei a învins-o, joi, scor 7-6 (4), 3-6, 6-3, pe elveţianca Timea Bacsinszky devenind astfel prima sportivă din Letonia, din toate timpurile, calificată într-o finală la Roland Garros.

S. Popescu, A. Chiriță, A. Tudorică