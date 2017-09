Mai întâi îl văd americanii

„Charleston“, debutul în lungmetraj al lui Andrei Creţulescu, a fost selecționat în competiţia oficială „New Directors“ a Festivalului Internațional de Film de la Chicago. Ajuns la ediția 53, cel mai vechi festival competitiv din Statele Unite va avea loc în perioada 12-26 octombrie 2017.

Singurul film românesc proiectat la această ediție a festivalului, „Charleston“ este povestea dulce-amară a unui triunghi amoros absurd, „format“ din doi bărbați și femeia pe care au pierdut-o amândoi. Protagoniștii Șerban Pavlu și Radu Iacoban sunt secondați de un veritabil „best-of“ al cinemaului românesc: Ana Ciontea, Victor Rebengiuc, Ana Ularu, Dorian Boguță, Gabriela Popescu, Adrian Titieni, Andreea Vasile, Gavril Pătru, Gheorghe Ifrim, Lucian Ifrim, Sergiu Costache, Alina Berzunțeanu. Scenariul a fost scris de Andrei Creţulescu, imaginea poartă semnătura lui Barbu Bălășoiu, montajul a fost realizat de Cătălin Cristuţiu, scenografia de Mălina Ionescu, muzica originală a fost compusă de Massimiliano Nardulli, iar sound design-ul îi aparține lui Marius Leftărache. Soundtrackul filmului conține piese interpretate de Get Well Soon, Dengue Fever, Pretties for You, Harlequin_Jack, Noir Desir și Pipe’s Not Dead!

Premiera mondială a filmului a avut loc în luna august, în competiția internațională a prestigiosului Locarno Festival. Tot în octombrie, „Charleston“ va fi proiectat în Polonia și în Germania, în cadrul festivalurilor de la Varșovia și Braunschweig.

Potrivit unui comunicat, producătorii filmului sunt Velvet Moraru, Marie Legrand, Rani Massalha și Andrei Crețulescu. Agentul internațional de vânzări al filmului este compania franceză Versatile. „Charleston“ va fi distribuit în România și Moldova, de Kinosseur.

„Charleston“, despre care ­Cineuropa.org spune: „mai rar un film românesc cu asemenea ­potențial de succes la public“, va avea ­premiera națională în primăvara anului viitor.