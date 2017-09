Mai mulți miniștri, controlați la „teme“

Mai mulți miniștri ai Cabinetului Mihai Tudose au provocat diverse scandaluri în ultima vreme, lucru care nu este deloc pe placul lui Liviu Dragnea. Șeful PSD susține, la nivel declarativ, că nu are niciun gând să propună o remaniere guvernamentală și că lasă ca această decizie să fie luată de colegii săi din conducerea partidului, la finalul săptămânii.

Conform unor surse din PSD, ministrul Educației, Liviu Pop, și cel al Sănătății, Florian Bodog, ar fi șefii domeniilor vizaţi de o iminentă mazilire. Însă se pare că nici activitatea desfășurată de Gabriel Petrea în domeniul Consultării publice și dialogului social și nici cea a lui Victor Negrescu la Afacerile Europene nu l-au mulțumit pe liderul PSD. Dragnea i-a mai avertizat pe Petrea și Negrescu și în trecut că nu urmează strict linia partidului, însă cei doi miniștri și-au continuat nestingheriți activitatea. Mai mult, unii dintre colegii lor socialiști le-au transmis prietenește că nu mai au multe zile pe funcții și că nu vor „mai pupa“ vreun minister câtă vreme Liviu Dragnea este șeful PSD. De asemenea, și ministrul Justiției, Tudorel Toader, pare a avea zilele numărate.

Demiterea unor miniștri, cerută în cor

Ședința Comitetului Executiv al PSD care va avea loc la Suceviţa, departe de ochii mass-media, nu se anunță una calmă. S-a optat, de ceva vreme, chiar pentru respectiva locație mai puțin frecventată tocmai ca ­socialiștii să se poată sfâșia între ei în liniște și intimitate. Mai multe voci din partid urmează să ceară demiterea lui Liviu Pop (Educaţie) și Florian Bodog (Sănătate), pe motiv că prestaţia acestora provoacă daune de imagine Guvernului Tudose. Liviu Dragnea l-a ameninţat deja pe Liviu Pop, voalat. „Cred că ar fi foarte bine pentru Liviu Pop să uite de la ce sindicat a plecat, că nu e bine pentru sănătate. Nu înțeleg deocamdată de ce a încălecat pe manualul de sport, în loc să zică că l-a găsit acolo. Sunt probleme, situația nu este roză în Educație“, a arătat liderul PSD. Chestionat dacă ministrul Educaţiei a făcut erori, Dragnea a spus că o comunicare defectuoasă din partea miniştrilor poate produce „defecţiuni majore şi tulburări în societate“. Liviu Pop neagă vehement că vreunul din colegii săi i-ar fi cerut demisia. În plus, acesta spune că nici superiorul său pe linie de partid nu are asemenea stratageme radicale în privința sa. Pop a avut o întrevedere, în biroul lui Dragnea din Parlament, însă a spus la finalul întâlnirii că liderul PSD nu i-a cerut demisia şi nu i-a reproşat nimic. Mai mult decât atât, ministrul Educaţiei susține că îşi face bine treaba la minister și că, în domeniul pe care-l păstorește nu există niciun inconvenient pe care el să nu-l fi înlăturat deja. Nu la fel stau lucrurile în privința ministrului Justiției. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a anunțat că va propune revocarea ministrului din funcție. „Cu siguranță la Comitetul Executiv de la Sucevița eu voi propune revocarea lui Tudorel Toader. E prea de tot! Apar filmări, apar înregistrări, toată țara este scandalizată, dar el nu are nicio reacție. Este prea de tot și eu voi propune revocarea acestui ministru al Justiției“, a anunțat Ștefănescu.

Bodog, atacat cu vaccinuri

Deși liderul coaliţiei de guvernare susține că el nu va face nicio propunere de remaniere la acest ­Comitet Executiv, colegii săi au alte păreri. Și scaunul ministrului ­Florian Bodog de la Sănătate este vânat de mai mulți pesediști. Lui Bodog i se reproşează că nu a rezolvat problemele de la Casa de Sănătate și nici criza vaccinurilor pentru copii. O nouă radiografie a activităţii miniştrilor a fost programată încă de pe acum pentru finalul anului.

Vâlcov se încălzește pentru Finanţe

„Evaluarea necesară“, după cum o numesc unii lideri PSD, va avea ca obiect activitatea fiecărui minister în parte. Ca și în cazul celei care a dus spre fundul prăpastiei, Cabinetul lui Sorin Grindeanu, și de această dată Liviu Dragnea, va apela la expertiza lui Darius Vâlcov, una dintre mâinile sale drepte angajate la Camera Deputaților. Liderul deputaților a confirmat că Vâlcov va participa la Cex-ul PSD de zilele viitoare. „Este foarte bun economist, un om cu viziune și un om care poate participa la o construcție serioasă a unui program de guvernare, lucru pe care l-a și făcut. Este un om respectat în partid și în guvern“, și-a reluat Dragnea laudele la adresa lui Vâlcov. Potrivit unor surse social-democrate, ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, pare să fi intrat în colimatorul președintelui PSD după dezbaterile privind obligaţia impusă companiilor private să majoreze salariile brute ale angajaților, în urma eliminării contribuțiilor pentru angajatori. În cazul unei posibile maziliri a lui Mișa, acesta va fi înlocuit cu Darius Vâlcov. Fostul primar al Slatinei a mai deținut conducerea Finanțelor Publice între 2014-2015, apoi a stat în arest preventiv. În primul dosar în care a fost trimis în judecată, Darius Vâlcov a stat în arest la domiciliu din 26 martie 2015 până pe 2 aprilie 2015, când a fost arestat preventiv. În mai 2015, Vâlcov a fost trimis în judecată sub acuzaţia de trafic de influenţă, spălare de bani şi operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţiile ocupate de acesta, de primar al municipiului Slatina, senator şi ministru de Finanţe.