Manual de Limba română, creat de o profesoară

Profesoara de Limba română, Cristina Tunegaru, care în urmă cu câteva luni susținea că a fost dată afară de la școala unde preda, fără să fie anunțată, a scris un manual de Limba română pentru clasa a V-a.

„În ultimele săptămâni am muncit mult și cu drag la un manual de Limba română pentru clasa a V-a care respectă noua programă. Vreau să-l distribui gratuit tuturor copiilor și profesorilor, pentru că nu știm când și dacă problema manualelor va fi rezolvată. Am atașat mai jos un manuscris al manualului. Îl puteți folosi ca atare și vă rog să îmi trimiteți toate recomandările, sugestiile, corecturile necesare. Mi-ar fi foarte util și un pic de sprijin pe partea grafică. Rezultatul final va fi un manual gratuit, sub licență deschisă”, a anunțat profesoara pe pagina persoanală de Facebook.

Manualul conceput de aceasta are 164 de pagini și este structurat în opt capitole, care tratează teme diferite, cum ar fi „Familia și prietenii”, „Magia cărților”, „Eroi preferați” sau „Aventură în natură”.

Cristina Tunegaru a devenit cunoscută după ce, într-o postare pe Facebook se „autodenunța”, scriind că nu respectă programa şcolară şi că nu predă elevilor Creangă sau Eminescu, dar citesc cu plăcere împreună Arghezi sau „Cartea junglei” ori „Micul prinţ”. Lucru care se aplică și în manualul scris de Cristina Tunegaru. Aceasta propune ca opere „Legendele Olimpului”, „Hamurabi” sau „Harriet spionează”.

Ca lectură suplimentară, profesoara le recomandă elevilor să citească opere scrise de autori străini, niciuna din literatura românească: „Lumea din copacul depărtărilor”, de Enid Blyton; „Marele Uriaș Prietenos”, de Roald Dahl; „Buratino”, de Alexei Tolstoi; „Pânza Charlotei”, de E.B. White; „Dă mai departe”, de Catherine Ryan Hyde; „Toporișca”, de Gary Paulsen; „Lecția pinguinului”, de Tom Michell.

„Compendiul introductiv pentru gimnaziu- clasa a V-a” este ghidul pe care Ministerul Educaţiei l-a conceput ca înlocuitor al manualelor, care nu au ajuns pe băncile elevilor la începutul anului şcolar. Acesta cuprinde cele 14 discipline pentru care încă nu există manuale şi este gândit pentru primele opt săptămâni ale anului şcolar.

„Tipărirea unui compendiu a costat patru lei, iar transportul a însemnat 14 bani, per exemplar. În total s-au tipărit 177.000 de exemplare. Ministerul Educaţiei Naţionale a alocat 732.780 lei şi este util în primele opt săptămâni. Evident, aşteptăm cu interes finalizarea contestaţiilor pentru că s-au depus contestaţii la manuale de clasa a V-a la 15 discipline. Dintre aceste 15 discipline s-au deblocat trei. Urmează pentru celelalte 12 să se desfăşoare etapele prevăzute în Legea achiziţiilor publice”, declara ministrul Educației, Liviu Pop, înainte de începerea anului școlar.