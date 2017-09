Manuale neautorizate în școli

Ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat, joi, la ședința de Guvern, că a declanșat o anchetă internă în minister, susținând că anul trecut, cu o excepție, elevii din clasa a IV-a au primit manuale auxiliare neacreditate.

”Pe zona manualelor auxiliare am constatat cu surprindere că anul trecut s-au vândut în unitățile școlare auxiliare la copii de clasa a IV-a neautorizate și neacreditate de Ministerul Educației, deci toți copiii de clasa a IV-a, în septembrie, au primit manuale auxiliare neautorizate, adică un singur auxiliar a fost autorizat anul trecut, la limba engleză (...) Am demarat din punctul acesta de vedere o anchetă internă. Aștept săptămâna viitoare să avem finalizată această anchetă să vedem care sunt editurile care au vândut aceste manuale care a fost circuitul, dacă au fost eliberate chitanțe. Dacă va fi nevoie vom sesiza și ale instituții ale statului”, a declarat Pop, citat de Mediafax.

El a mai spus că va săptămâna următoare va supune aprobării Executivului un proiect potrivit căruia manualele să fie publicate de o singură editură.

”Actul normativ prin care vrem să punem capăt acestei sarabande a manualelor pentru învățământul gimnazial este în lucru la nivelul ministerelor, în așa fel încât săptămâna viitoare, dacă avem toate avizele, să intre pe ordinea de zi mai ales că începe retipărirea manualelor pentru clasa I și clasa a II-a. E, din punctul acesta de vedere, o mare problemă, încă mai avem constestații nesoluționate la manualele de clasa a II-a de acum trei ani de zile. Adică soluția legislativă am propus-o: trecerea Editurii Didactice și Pedagogice în subordinea ministerului, iar aceste manuale să fie editate doar de EDP”, a precizat Pop.

El a mai spus, în privința manualelor pentru elevii din clasa a V-a, răspunsurile primite de la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor face posibil ca încă cinci titluri să intre în procedura de contractare.

”Adică în maxim șase săptămâni să ajungă la elevi. Sperăm să se finalizeze toate titlurile în săptămâna imediat următoare în așa fel încât, așa cum am preconizat, în opt săptămâni să ajungă toate manualele la copiii de clasa a V-a care anul trecut au primit manualele fiind în clasa a IV- a în 19 decembrie pe această procedură de licitație. 19 decembrie a fost data în care au primit manualele de română, matematică, istorie, geografie”, a conchis ministrul Educației.