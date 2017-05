Maramureșenii, desant cultural-economic în Egipt

Că ideile și spiritualitatea emerg frecvent unor reușite în orice activitate, fie ea economică, financiară, fie politică sau diplomatică, nu încape nicio îndoială. O privire inițiată în decriptarea țesăturii sociale poate depista atât cauzele ce preced și generează evenimentele, cât și consecințele ce decurg din ele. Această interdeterminare se fundamentează, desigur, pe celebra afirmație noutestamentară potrivit căreia cuvântul este începutul tuturor lucrurilor, el deschide calea oricărei înfăptuiri.

Recenta vizată în Egipt a delegației Consiliului Județean Maramureș, în fruntea căreia s-a aflat chiar președintele, dl Gabriel Valer Zetea, însoțit de câțiva consilieri județeni și reprezentanți ai ANCI – Proema, a creat un astfel de efect. Un impact economic cu punct de start în activități livrești și editoriale derulate chiar în orașul de pe Săsar, aici, la limita nordică a României.

Cultura și literatura - deschizând perspective, bătătorind căi

Editura Proema și Asociația Nord pentru Cooperare și Integrare au ca motivație a prodigioasei lor activități editoriale și livrești o veche afecțiune și o prețuire aparte pentru valorile cultural-spirituale ale Orientului. Proiectele lor editoriale se derulează pe linia unei valorizări de esență atât a specificului românesc, cât și a specificului altor arii culturale, cu precădere a celor din Orient. Vizita delegației maramureșene la Cairo a fost anticipată de o consistentă activitate editorială și livrescă, pe care s-a și fundamentat, de altfel. Amplul proiect „România în lume – imagine, cultură, spiritualitate“ a cuprins, printre alte acțiuni, și: traducerea din literatura egipteană și tipărirea recentă a romanului „Cele șapte porturi ale iubirii“, de Ali Al Qasimi, membru al Academiei de Limbă Arabă de la Cairo, și editarea volumul liric bilingv „Consonanțe petice“, conținând un număr de poeți reprezentativi din literatura egipteană și, respectiv, din literatura română. Acestor valoroase cărți recente li s-a adăugat notabila și eleganta ediție în limba arabă a albumului „Săpânța“. Sub această pecete culturală s-au derulat toate momentele și toate discuțiile de-a lungul celor patru zile de vizită în Egipt. Cultura, literatura, cărțile au creat în acest caz nu numai o trainică punte de legătură, ci și o puternică motivație de ambele părți, argument consistent pentru inițierea unor relații economice și cultural-educaționale de interes reciproc.

Primire festivă la Academia de Limbă Arabă din Cairo

Vizita s-a desfășurat în spirit constructiv și empatic: mai multe momente cordiale și emoționante au întărit ideea continuării relațiilor culturale existente între Egipt și România și transferul lor inclusiv în plan economic, comercial sau de afaceri, precum și în plan cultural-academic.

Un prim moment emoționant: primirea ceremonioasă a delegației române la cel mai înalt nivel, la sediul Academiei de Limbă Arabă din Cairo, de către președintele și vicepreședintele prestigioasei instituții. Înaltul for academic s-a întrunit în ședință specială pentru a primi delegația română din Maramureș – eveniment atât de onorant și cu totul rar, după cutumele unei instituții academice! Editorul de la Proema, dl Alexandru Peterliceanu, a arătat prețuirea deosebită în România pentru una dintre cele mai vechi culturi de pe pământ, cea egipteană, care a energizat în timp civilizația umană și culturile din mileniile și secolele moderne. În finalul emoționantului laudatio, editorul a prezentat proiectul cultural-internațional derulat de ANCI – Proema, „România în lume – imagine, cultură, spiritualitate“, detaliind relația complexă a acestor instituții partenere cu țările arabe și colecțiile livrești de cultură și spiritualitate orientală tipărite la Baia Mare.

Reverențios și apreciativ, cuvântul președintelui Academiei de Limba Arabă din Cairo, prof. Hassan Mahmoud Abd Al-Latif Al Safhi’e, a exprimat disponibilitatea de a sprijini eforturile depuse în România pentru promovarea parteneriatelor culturale cu literatura și culturile orientale. (...) Cuvântul academicianului Ali Al-Qasimi, foarte apreciativ la adresa oaspeților, a accentuat în mod special realizările instituțiilor băimărene, insistând pe necesitatea continuării parteneriatului cultural între România (Maramureș) şi țările arabe. Alocuțiunea președintelui CJ, dl Gabriel Valer Zetea, în plenul forului academic de la Cairo, ocazie cu totul specială de a se adresa unui for academic, a exprimat interesul Consiliului Județean Maramureș pentru extinderea, în interes reciproc, a relațiilor actuale cu țările orientale și în alte domenii. În finalul ceremoniei, delegația maramureșeană a făcut pentru Academia din Cairo o consistentă donație din cărțile editate la Proema – ANCI.

În Guvernoratul Al-Gharbiya, la Universitate

Util schimb de opinii și de experiență educativă și administrativă al delegației maramureșene în periplul ei egiptean a fost vizita în Guvernoratul Al-Gharbiya. O scrisoare oficială adresată dlui Gabriel Zetea, semnată de guvernator, mulțumește delegației maramureșene pentru onoranta vizită făcută autorităților și instituțiilor din guvernorat. În Universitatea Higher Institute for Managerial Study and Production Technology, delegația română a vizitat spațiile și s-a întreținut cu președintele instituției de învățământ, domnul Shawky Said, și cu alte cadre universitare. De ambele părți s-a manifestat interesul pentru dezvoltarea unor relații de cooperare în domeniul educației, vizând pregătirea cadrelor didactice, schimbul de studenți și de profesori și chiar demararea unei cooperări cu Centrul Universitar din Baia Mare. Au fost invocate, atât de gazde, cât și de delegația maramureșeană, intensificarea relațiilor de interes economic și posibilitatea unor relații de import-export în domeniul zootehnic între România și Egipt. Delegația română a donat pentru Biblioteca Universității și a Primăriei din al Mahallah al Kubra cărți editate la Proema în Baia Mare.

Vizită la fabrica de confecții

Ultimul obiectiv din programul vizitei – cea mai mare fabrică de confecții din Egipt, cu o impresionantă cifră de afaceri și peste 15.000 de angajați, cu exporturi în SUA și în Vestul Europei. Aici, în discuțiile cu managerii și președintele companiei, domnul Hamza Mohamed Abd El Fath şi-a exprimat interesul pentru o cooperare economică consistentă între Egipt şi România. Compania și-a manifestat interesul pentru piața din România și chiar pentru organizarea unui posibil centru zonal care să asigure distribuția în Centrul și Sud-Estul Europei. De asemenea, președintele Misr Spinning and Weaving Company şi-a exprimat interesul de a participa cu produsele firmei, în scop promoțional și publicitar, la târguri și festivaluri din România. În replică, președintele Consiliului Județean Maramureș i-a adresat președintelui invitația de a participa în septembrie 2017, împreună cu alte oficialități locale, la „Festivalul Castanelor“ de la Baia Mare.

Interacțiuni și dialog

Tot acest periplu egiptean al delegației din Maramureș a fost sprijinit atât de Ministerul Român al Afacerilor Externe, cât și de Ambasada României la Cairo, ai cărei delegați au oferit, pe tot parcursul vizitei, consultanță și consiliere pentru delegația română. În interacțiunile și schimbul de opinii amiabil care au avut loc în toate momentele vizitei, s-au iscat idei, proiecte și inițiative pentru relații viitoare de interes reciproc. S-a dovedit astfel cât de scurtă este în fond calea de la literatură și cultură la practica social-economică. Într-o astfel de incursiune cultural-diplomatică, din interferența de idei și opinii ale delegaților români cu gazdele egiptene s-a construit fundamentul unor proiecte de cooperare, cu beneficii certe în viitor pentru ambele părți.

Primirea la Uniunea Scriitorilor

Volum bilingv de lirică arabă și română

Vizita la sediul Uniunii Scriitorilor din Egipt a fost un al doilea moment intens al întâlnirilor de la Cairo, programat și organizat special pentru primirea delegației române la cel mai înalt nivel al instituției. Cuvântul președintelui Uniunii Scriitorilor, foarte reverențios și laudativ la adresa oaspeților din Maramureș, a fost urmat de cuvântul dlui consilier județean Gheorghe Mihai Bârlea, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Dl Alexandru Peterliceanu a prezentat un nou proiect editorial primit și acceptat cu entuziasm de gazde – editarea unui volum bilingv de lirică arabă și română, care să-i cuprindă pe cei mai reprezentativi 15 poeți români și tot atâția lirici reprezentativi din toate țările arabe. Volumul va fi lansat în toamnă la Gaudeamus, ediția 2017, în prezența autorilor români și a celor orientali. Elevata întâlnire a fost urmată de o donație de carte editată în România, la Baia Mare, pentru Uniunea Scriitorilor din Egipt.

Prof. dr. Terezia Filip