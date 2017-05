Maramureșul la Control

Sunetele străvechi ale Maramureșului, găsite de un antropolog și reinventate electro în cel mai pur sound contemporan, variind de la ambiental la trance, sunt răstălmăcite vizual de un cercetător taiwanez, doctor în designul architectural interactiv, faimos, printre altele, pentru o remarcabilă prezentare din cadrul Mercedes Benz Amsterdam Fashion Week 2016, arată un comunicat de presă.

Organizatorii vorbesc despre „bătăi de demult, misterioase, purtând prin timp mesajele lor pline de forță, alunecă în reprize de trance progresiv sau psy, pentru a se pierde într-un ambiental cu secvențe de pian acustic sau în zone electro-dance experimental. Două concepte de cercetare, traduse într-un limbaj estetic contemporan, doi cercetători care explorează noi limbaje de expresie într-un performance”. Proiectul va fi prezentat în premieră la București miercuri, 10 mai, începând de la ora 21.00, în Club Control.

Evenimentul este organizat de AsCult - Asociația pentru Cultură și Civilizatie din Baia Mare, în colaborare cu Asociația Vasile Tomoiagă, Helios, Institutul Cultural Român și Universitatea de Științe Agronomice din București. „The Deep Sound of Maramures, proiect prezentat în premieră la Haga, apreciat la Paris sau în transmisii duplex către universități din Londra și New York, propune o abordare hibridă interdisciplinară, fiind un mod insolit de prezentare a unor studii academice: selectate dintr-o infinită plajă a posibilelor zgomote naturale, sunetele capătă înțelesuri noi, găsindu-și un loc inedit în cea mai accesibilă zonă a ariei acustice, muzica” arată inițiatorii demersului. Proiect de promovare regională prin cultură, The Deep Sound of Maramures propune un concept nou, interdisciplinar, care combină multiple elemente, de la spectacolul audiovizual, la secvențe de film documentar, muzică electro experimentală şi o cercetare etno-antropologică despre cultura veche maramureşeană, include intervenții ale unor iluștri artiști etnologi, printre care ilustrul instrumentist Ștefan Andreica, din Vișeul de sus, și dansatorii “Ansamblul Maramureșului”, condus de doctor Anuța Pop.

Concert cu prefață în conferință

Cei care doresc să știe mai multe despre structura academică și de cercetare a proiectului “The Deep Sound of Maramures” sunt așteptați marți, 9 mai, începând de la ora 17.00, de ARCUB, la Hanul Gabroveni, Sala Cafenea . Proiectul va fi prezentat în cadrul unei conferințe la care vor participa: antropologul Petru Pap - inițiatorul proiectului Deep Sound of Maramureș, Jia-Rey (Gary) Chang – doctor în arhitectură și design urban, dr. Anuța Pop –coordonatorul Ansamblului Maramureșul și Andreea Ciortea, manager cultural - inițiator al proiectului IA Sibiu.

Premiere și experiment

Sunet prelucrat și lumină, arhitectură acustică inspirată de bio-arhitectură, tradiții străvechi și tehnologii de ultimă generație, într-un performance artistic care va fi găzduit, în premieră la București, de Club Control. The Deep Sound of Maramureș, un proiect care integrează, în structuri artistice contemporane, cercetări antropologice din aria acustică tradițională, întâlnește viziunea estetică a lui Jia-Rey (Gary) Chang, doctor în arhitectură interactivă, pasionat de estetici transdisciplinare, de design sau codificare creativă și tocmai de aceea colaborator al artiștilor internaționali, muzicieni, artiști plastici sau creatori de modă. Pentru a doua oară în România, Jia-Rey (Gary) Chang a venit special pentru a experimenta acest nou concept de performance transdisciplinar alături de antropologul Peter Gate, compozitor și muzician experimentalist, autor al unui proiect muzical unic, care și-a asumat misiunea de a promova conceptul de cultură experimentală. Li se adaugă Ștefan Andreica, instrumentist născut în Vișeu, un virtuoz al muzicii tradiționale curate, specialist în câteva instrumentele de suflat, de la taragot și fluier, până la flaut sau saxofon. Faimos pentru valoarea autentică a muzicii sale, Ștefan Andreica este, totodată, un artist cu o uriașă deschidere către muzică contemporană, adaugând un viguros filon etno celor mai sofisticate acorduri de jazz european sau experimentând cu succes cele mai pure secvețe ale muzicii de avangardă.

Tradiții cu inovație

„Această colaborare mă fascinează în primul rând pentru că reprezintă o extraordinară punte între tradiție și inovație. Sunetele, pornite de la instrumentele tradiționale, sunt prelucrate și transformate, conduse către corespondenții lor contemporani, creați cu ajutorul celor mai noi tehnologii, toate acestea într-un performance avangardist, inovator și interactiv. Chimia care se crează între toate aceste componente este hipnotizantă. Iar Peter Gate are o abordare artistică insolită și creativă, care m-a inspirat pentru propriile mele construcții vizuale. Sperăm că publicul să le aprecieze pe amândouă: sunet și vizual ” spune Jia-Rey Chang.

Născut în Taiwan, a studiat designul urban la UCLA, îndrumat de faimosul architect american Neil Denari, înainte de a-și urma fascinația pentru arhitectură interactivă și parametrică sau pentru cercetările privind așa numita "HyperCell" - o componentă arhitecturală de inspirație biologică. A cercetat capacitățile de auto-asamblare și auto-adaptare bazate pe dezvoltarea biologică evolutivă sau principiile comportamentale ale roiului, mediile interactive în relație cu mișcările corpului sau diverse tipuri de programare digital de inspirație biologică. Extrem de interesat de teme transdisciplinare dezvoltate în colaborare cu comunitățile artistice, în special cu zona de design sau modă, Jia-Rey Chang a dezvoltat în Europa proiecte privind codificarea creativă, vizualizare 2D sau 3D, design interactiv, realitate virtuală sau augumentată și a pus la punct diverse tehnologii de urmărire a mișcării.

Intrarea la eveniment este liberă!