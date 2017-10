Marcel Iureș: „Octav este o poveste clară, minunată și frumoasă”

Proiecția filmului Octav, de aseară, urmată de o conferință de presă la ARCUB Gabroveni la care au participat o parte din actorii din distribuția filmului în frunte cu Marcel Iureș acompaniați de Blaco Giurato directorul de imagine și coscenaristul James Olivier, s-a dovedit a fi un bun prilej pentru cei peste o sută jurnaliștii prezenți în sală să discute despre specificul acestui film în contextul românesc de astăzi și să aprofundeze mesajul pe care acest film dorește să-l transmită către publicul din țară și din străinătate.

După vizionarea filmului a luat cuvântul directorul de imagine care a explicat ce a însemnat pentru el această experiență cinematografică în România. „La Octav am găsit cea mai minunată echipă din toată cariera mea, adică profeșioniști care își iubesc munca și investesc pasiune. În România aveți o mare șansă astăzi să-i învățați pe ceilalți, repet să învățați lumea cum se face cinematografia”, a subliniat directorul de imagine al filmului Blasco Giurato.

Regizorul Serge Ioan Celebidachi a explicat cum a luat naștere scenariul filmului. „Am crescut cu foarte mulți bătrâni în jurul meu și cumva acest contrast al timpului a rămas ceva aparte pentru mine. Am scris textul împreună cu prietenul meu James Olivier, propunându-i cumva să explorăm trecutul, să ajungem la o evaluare a timpului. A fost de la bun început în scenariu această motivație a timpului. Nu este un film despre tatăl meu. De la Marcel Iureș a venit ideea să-l joace pe tatăl meu, să umple personajul principal Octav cu ceva mai mult. A fost o discuție foarte deschisă și o provocare foarte interesantă”, a precizat regizorul Serge Ioan Celebidachi.

Marcel Iureș a explicat la rândul său această alegere pentru rolul său. „L-am întrebat pe Serge cine este bătrânul și el mi-a spus că oricine. Atunci o să-l fac pe tatăl tău, i-am spus eu. A fost alegerea mea. Machiajul a fost într-adevăr formidabil. Cine vede filmul se convinge ușor de acest lucru. Nu în fiecare zi ai ocazia să-l poți întruchipa pe marele muzician. Să nu uităm că Sergiu Celibidache nu a fost doar un erou al muzicii, dar și a unei întregi țări. E mare lucru să dai viață unui astfel de personaj”, a explicat Marcel Iureș.

Pentru marele actor filmul „Octav este o poveste clară, minunată și frumoasă” care prin prezența celor doi tineri în distribuție, Alessiei Tofan și a lui Eric Aradits care au puțin peste 10 ani, a oferit un grad mare de autenticitate peliculei. „În această poveste se naște o familie temporară. Copiii sunt cei mai prețioși în familia asta și trebuie să ținem cont la

maxim de ei. Ei nu au trucuri, nu se prefac ei sunt cinstiți. M-am înțeles de minune cu Alessia, mai ales că atunci când ai talent te înțelegi din plin”, a subliniat Marcel Iures.

Blasco Giurato l-a comparat pe Eric cu actorul Marcello Mastroianni. „Ca personalitate și actor, Eric este incredibil. De îndată ce-și termina scenele devenea din nou copilul vesel care glumea, se juca. Ieșea din pesonaj cu o ușurință incredibilă. Actorii de obicei sunt foarte concentrați pe scenă sunt puțini care se întorc brusc în cotidian cu atâta bucurie și naturalețe. Eu cred că Eric va călca pe urmele marelui actor italian Marcello Mastroianni”, a subliniat directorul de imagine.

Actorul Ioan Andrei Ionescu, care este tatăl lui Octav la tinerețe, a povestit cum a ajuns să se apropie de personajul său din film. „Lumea aceasta nu are cum să aibă raport decât cu sinele, cu noi care am fost cândva copii și autenticitatea nu poate să vină decât dintr-o părere personală. Emoțiile pe care le am sunt emoțiile ce le trăiesc când mă gândesc la tatăl meu, modelul principal, tata fiind artist plastic, care a stat și la baza acestui rol de tată a lui Octav”, a precizat Ioan Andrei Ionescu

Cei doi tineri au fost întrebați de publicul din sală ce cred despre bătrânețe. Alessia a menționat că ”bătrânețea este o etapă în care te simți puțin mai melancolic când îți aduci aminte de tinerețea ta când erai fericit si nu aveai griji”. „Erai mai liber, puteai să faci ce vrei, te gândeai așa cu fericire, dar și cu tristețe la același loc. E un sentiment foarte puternic. Prima oară când am auzit de Octav, am fost foarte curioasă. Mi-am zis: Cum adică un bătrân să-și aducă aminte de copilărie lui? M-am gândit ca a înnebunit, dar după am înțeles că el rememora cele mai dragi amintiri”, a povestit Alessia. Eric o povestit că filmul i-a stârnit o tristețe, dar această tristețe s-a disipat atunci când s-a confruntat cu anumite scene din film care l-au pus în dificultate și l-au făcut să înțeleagă mai bine ce poate reprezenta bătrânețea.

Producătorul general al filmului, Adela Vrînceanu Celebidachi, a explicat că filmul Octav este pentru spectatorii români „o hrană pentru suflet”. ”Filmul va avea succes în România pentru că este un film de calitate, cu imagine excepțională și o muzica frumoasă. Am adunat valori de la Marcel Iureș, Victor Rebengiuc la Vladimir Cosma care a compus coloana sonoră care are peste 400 de filme în potofoliu. Avem un film care este oarecum atipic în peisajul românesc, dar care se adresează sufletului. Este un film care reprezintă hrană pentru suflet. Cred că toți românii au nevoie de acest lucru. Avem nevoie să vedem un film cu imagini frumoase și o Românie frumoasă. Pentru publicul din afară rămâne de văzut, dar în România mizăm pe oamenii care au nevoie să vadă o Românie frumoasă și au nevoie de încă niște motive pentru a simți din nou sentimentul de mândrie națională”, a concluzionat producătorul general.

Conferința de presă a filmului Octav este un eveniment realizat în parteneriat cu Primăria Capitalei, prin ARCUB.

Lung-metrajul, regizat de Serge Ioan Celebidache, este o coproducție România — Marea Britanie, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, iar producător este Adela Vrinceanu Celebidachi. Filmul „Octav”, ce va rula în cinematografele din țară începând cu 6 octombrie 2017, este clasificat cu AG (Audiență Generală).

