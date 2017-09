Marcel Pușcaș: Regret că l-am ajutat pe Burleanu

Marcel Puşcaş se gândeşte să candideze la alegerile pentru şefia Federaţiei Române de Fotbal de anul viitor. Puşcaş, care la precedentele alegeri l-a ajutat pe Răzvan Burleanu oferindu-i voturile sale, a declarat că are propuneri din partea cluburilor pentru a candida, dar încă nu a luat o decizie.

Marcel Puşcaş se gândeşte să candideze la alegerile pentru şefia Federaţiei Române de Fotbal de anul viitor. Puşcaş, care la precedentele alegeri l-a ajutat pe Răzvan Burleanu oferindu-i voturile sale, a declarat că are propuneri din partea cluburilor pentru a candida, dar încă nu a luat o decizie clară în acest sens.

"Am destule propuneri, nu m-am hotărât dacă voi candida la următoarele alegeri. Voi lua o decizie în următoarea perioadă. S-ar putea să ies la o binemeritată pensie anticipată. Eu nu trăiesc din fotbal, trăiesc pentru el. Am multe propuneri de la cluburi pentru a candida. Le-am spus: 'Mulţumesc, dar nu m-am hotărât!'. Dacă mă implic, mă implic total şi asta înseamnă că nu mai am timp pentru mine. Asta analizez acum, ce impact va avea asupra vieţii personale. Dacă voi decide să candidez, voi fi pregătit din toate punctele de vedere", a declarat Marcel Puşcaş la ProSport LIVE.

Puşcaş a mai afirmat şi că regretă faptul că l-a sprijinit pe actualul preşedinte al FRF în alegerile trecute, cea mai mare părere rău fiind legată de Centrele de Excelenţă care nu au avut rezultatul scontat.

"Da, regret că l-am ajutat pe Burleanu în campania electorală. Nu are sens să intrăm în amănunte. Ce am fost pus să fac, am făcut cu mare drag. M-am implicat şi m-am dedicat proiectului centrelor regionale. A clacat din cauza lipsei banilor. Iniţial, era un proiect format din opt centre, au fost patru, iar acum sunt funcţionale doar două şi nici alea nu se simt foarte bine. Poate că era mai important salariul lui Daum, un meci cu Ministerul de Externe şi alte proiecte decât creşterea şi dezvoltarea acestor copii. E ca şi cum ai avea un drum plin de gropi, dar tu pui panseluţe în intersecţii", a mai precizat Puşcaş la ProSport LIVE.

Până în acest moment, din punct de vedere public, se cunosc doar două tabere care vor intra în următorul scrutin: cea a actualului preşedinte Burleanu şi cea a "Generaţiei de Aur" care deocamdată nu şi-a ales un candidat clar.

"Eu îi apreciez şi pe Florin Prunea şi pe Cristi Balaj. Fiecare e liber să candideze. Cu Florin am fost chiar coleg la AFAN, pe Cristi îl apreciez ca arbitru, a fost şi un bun fotbalist. E important ca cel care va fi preşedintele FRF după următoarele alegeri să se ocupe de fondul problemelor fotbalului românesc, nu de formă", a încheiat Puşcaş.