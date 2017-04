Marele absent de la Congresul ALDE

Daniel Constantin a anunţat că nu va participa la congresul de vineri şi sâmbătă al ALDE al cărui copreședinte este încă, susținând că reuniunea este nestatutară și servește "interesului unui singur om", aluzie la Călin Popescu Tăriceanu.

”Astăzi, ceea ce ar fi trebuit să fie o zi în care ALDE să iasă întărit, a fost transformată într-o zi în care abuzul primează în faţa democraţiei interne. Nu voi participa la un congres convocat în mod nestatutar, pentru a servi interesului unui singur om. Mi-aş fi dorit ca la congres să le mulţumesc tuturor membrilor ALDE care au muncit cu adevărat pentru ca partidul să fie astăzi în parlament şi la guvernare. O voi face însă de fiecare dată când mă voi întâlni cu ei”, a scris vineri Daniel Constantin pe Facebook.

El mai spune că are, în mod special, preţuire pentru cei din Partidul Conservator pe care l-a reprezentat vreme de şapte ani în calitate de preşedinte și că se bucură că a reuşit să pună umărul la construcţia USL.

”Am preluat conducerea PC în 2010, când partidul avea numai 4 parlamentari, iar în 2012 am ajuns să avem 21 de reprezentanți în parlament. Din acești 7 ani, Partidul Conservator a fost reprezentat în actul de guvernare timp de aproape 4 ani, prin oameni competenți, valoroși, care au demonstrat profesionalism în exercitarea funcțiilor publice.

Sunt bucuros că, spre deosebire câțiva colegi care spun astăzi ca "ei sunt ALDE" și care vor candida la funcții de conducere, eu am făcut parte dintr-un singur partid toată viața mea politica! Mă bucur că am reușit totodată, în această perioadă, să pun umărul la construcția celui mai important proiect politic de după 1989, Uniunea Social Liberală.

Partidul Conservator, sub coordonarea mea și a echipei de conducere a dovedit că a fost un partener de încredere în construcțiile politice din care a făcut parte, în cea mai mare parte a timpului alături de PSD.

Sunt onorat să constat că după acești ani, am în continuare alături de mine o echipă puternică, închegată, pregatită să lupte pentru principii democratice. Lor le datorez respect și față de ei am în continuare obligația de a continua planul politic pe care l-am început când am fost ales președinte al Partidului Conservator”, a mai scris Constantin.