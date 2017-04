Marian Drăgulescu doboară recordul Nadiei Comâneci

Gimnastul Marian Drăgulescu a obţinut, sâmbătă, medalia de aur în finală la sol, la Campionatele Europene individuale de la Cluj-Napoca. Drăgulescu a primit 14,500 de puncte în urma exercițiului său. Medalia de argint a fost câștigată de gimnastul rus Dmitrii Lankin (14,466 puncte), iar bronzul a fost obținut de israelianul Alexander Shatilov (14,400 puncte).

Drăgulescu are acum 10 titluri continentale în palmares. Gimnastul a doborât astfel recordul deţinut de Nadia Comăneci, care a cucerit nouă medalii de aur continentale.

”E un vis împlinit. Am avut o dorinţă: să mi se cânte imnul la aceste Campionate Europene şi mă bucur că s-a împlinit. E cea mai importantă medalie pentru mine, e acasă, în faţa a 7.000 de români. E a 10-a pentru mine. A fost super, m-am simţit extraordinar şi am prins o zi bună. Am avut emoţii, mă gândeam că asta va fi cea mai importantă medalie a mea şi îmi doream atât de mult să o câştig acasă. Atât timp cât sunt sănătos, găsesc plăcerea de a face gimnastică şi motivaţie, iar atunci voi continua să fac gimnastică”, a declarat Marian Drăgulescu, după ceremonia de premiere.

Următorul obiectiv, a dezvăluit gimnastul, îl constituie Campionatele Mondiale din Canada.

”Mă gândesc la următorul campionat important de anul ăsta, Mondialale din Canada. Am avut ceva probleme cu spatele în ultima perioadă şi de câte ori încercam să sar noua săritură Drăgulescu, îmi trebuiau vreo 4-5 zile să nu mai fac antrenament, voi găsi o soluţie. Acum, am ales ca strategie să merg pe execuţie, cât mai corect, şi a ieşit. Sunt foarte fericit pentru ce a ieşit astăzi, iar mâine voi lupta din nou pentru medalie la sărituri”, a precizat Drăgulescu.

Marian Drăgulescu câștigase medalia de argint la sol la ediția 2016 a Campionatelor Europene de la Berna.

Sportivul român concurează şi duminică în finala de la sărituri.