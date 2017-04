Marica spune cine ar trebui să câștige campionatul

Fostul internațional Ciprian Marica a declarat, marți, că ar fi frumos ca Gheorghe Hagi să câștige campionatul Ligii I la fotbal în acest sezon după tot efortul depus în ultimii ani, precizând că știe cât de mult s-a implicat acesta la gruparea din Ovidiu.

"După victoria de aseară (n.r. — 2-1 în deplasare cu Astra Giurgiu), FC Viitorul rămâne cu șanse mari la campionat. Au șanse reale și cred că doar Steaua le mai poate sta în cale. Steaua, FCSB, mă rog, continuarea Stelei... FCSB este continuarea Stelei... Până vom vedea ce se va întâmpla cu Steaua reală, cea care are toate atuurile, siglă, palmares... vom vedea ce se va întâmpla. Însă până una-alta există FCSB, continuarea Stelei. Revin, știu cât de mult este dedicat și implicat Gică Hagi la Viitorul. Ar fi frumos pentru el, pentru tot efortul pe care l-a depus și pentru tot ce a întors el fotbalului, să reușească să câștige campionatul", a spus Marica.

Întrebat dacă Gheorghe Hagi este o soluție pentru postul de selecționer al României, Marica a răspuns: "Gică Hagi are toate atuurile. A demonstrat încă o dată la Viitorul că are capacitatea și că este dedicat, iar asta este un lucru foarte important. Așa că el are toate atuurile să fie antrenorul echipei naționale a României".