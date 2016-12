Marile magazine au început să acorde salarii de 2.000 de lei net pe lună

Cu puțin timp înainte de anul nou, retailerul german Metro Cash & Carry a anunțat că începând cu 2017 salariul net pe lună va ajunge la 2.000 de lei, în creștere cu 20% față de cât este în prezent. Acest venit include bonusurile trimestriale, plata orelor suplimentare, tichetele de masă sau primele de sărbători. Acest salt al câștigului vine după ce în 2015 Metro a crescut lefurile cu 29%.

"Începând cu anul 2017, un casier/ lucrător polivalent din cadrul Metro Cash& Carry Romania va câştiga 30.000 de lei brut pe an, echivalentul unui venit net lunar de 2.000 de lei. Venitul va fi format din salariul de bază (cu o pondere de 60% în total venituri) şi sporuri, prime, bonusuri de performanţă, tichete de masă (40%). Mi-aş dori ca oamenii să câştige mai mult în România, pentru că este nefiresc ce se întâmplă la noi prin com­pa­raţie cu alte state", a spus Valentin Păuna, director de resurse umane şi membru în consiliul de administraţie al Metro Cash& Carry Romania, citat de ZF. Compania deține în România 30 de magazine și 4.000 de angajați.

Nu cu mult timp în urmă, unul dintre cei mai mari retaileri din țară, Kaufland, care are 15.000 de salariați, a anunțat că saltă salariul brut la 2.000 de lei pe lună, adică 1.500 de lei net. Oficialii companiei susțin că un salariul brut poate ajunge chiar și la 3.800 de lei în funcție de venituri, incluzând aici sporuri și tichete de masă. Totodată, compania a anunțat că va mări durata minimă de concediu de odihnă de la 21 la 22 de zile. O nouă majorare de salariu va veni în jurul datei de 1 martie 2017. Kaufland face parte din grupul german Schwarz. În România deține 110 magazine.

Celălalt membru al grupului Schwarz, Lidl, a majorat salariul minim de la 1 octombrie. Astfel, orice angajat cu normă întreagă câștigă cel puțin 2.199 de lei brut, mai exact 1.568 de lei net. Un lucrător poate ajunge chiar la un salariu de 2.999 le brut, cu tichete de masă incluse. Asta înseamnă un net de peste 2.000 de lei. Lidl are în România 4.000 de angajați.

În primăvară, francezii de la Carrefour au mărit salariile pentru 95% dintre angajații din magazinele din România. Salariul mediu a ajuns la 1.500 de lei net. Veniturile în cadrul Carrefour diferă în funcție de regiunea țării sau de orașul unde este amplasat magazinul. Retailerul are peste 15.000 de angajați în România.

Ceilalți francezi de pe piață, Auchan, au mărit lefurile în urmă cu un an. Un angajat începe cu un salariu de 1.300 de lei brut. După perioada de probă ajunge la 1.400 de lei și într-un an poate încasa 1.500 de lei. Auchan are în România 10.500 de salariați.