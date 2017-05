Mărturie stupefiantă în cazul SIPA

Avocata Maria Vasii a relatat la România TV despre cazul unui reprezentant SIPA care ar fi ajuns să fie lichidat. Vasii susține că persoana respectivă, "care avea o funcție importantă", a decedat într-un accident de maşină "suspect" și s-au făcut "mişcări foarte importante" pentru recuperarea genţii pe care o avea asupra sa cu dosare SIPA.

"Vreau să vă spun că importanţa acestor date din arhiva SIPA poate a condus şi la pierderea unor vieţi. Domnul care m-a investigat a două oară avea funcţie foarte importantă. Îi cunosc familia, în familia sa sunt doi magistraţi. În 1995-1996 eu am făcut parte dintr-o delegaţie şi am participat la un congres internaţional al magistraţilor în SUA. Înainte de a pleca l-am întâlnit pe acest domn în privat. Am aflat de la el că urma să plece într-o delegaţie în noiembrie cu cei de la Curtea de Apel. După ce m-am întors în România am dorit să îl întâlnesc înainte de a pleca dânsul. Nu am reuşit. După aceea am aflat că i s-a revocat ordinul de delegare pentru SUA şi în acea perioada de timp a murit într-un accident de maşină suspect. Au fost mişcări foarte importante pentru recuperarea genţii pe care o avea asupra sa cu datele respective, respectiv dosare SIPA. Sigur că am pus în legătură dispariţia să cu activitateea pe care o desfăşura", a povestit avocata.