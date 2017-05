Mărturii în Comisia parlamentară de anchetă

Comisia parlamentară continuă marţi audierile privind alegerile prezidenţiale 2009.

La lucrările comisiei au fost invitaţi marţi Mircea Geoană, candidat la vremea aceea la prezidenţiale, Dan Şova şi Viorel Hrebenciuc, şeful campaniei electorale a PSD.

Update: Mircea Geoană: "Dacă se confirmă ce spune Dan Andronic, că acest grup important de lideri ai statului român, ai instituțiilor principale ale statutului român, s-au întâlnit în noaptea alegerilor, în sine arată un anumit element de tip conjurație. Care este motivația, care a fost finalitatea, ce au făcut oamenii aceia, au făcut ceva legal sau ilegal, nu este în căderea mea să fac o astfel de afirmație și cred că ar fi deplasat și nefiresc să fac procese de intenție unor oameni înainte să existe elemente substanțiale. Dar surpriza mea a fost masivă aflând în spațiul public că o astfel de întâlnire în noaptea alegerilor, oameni atât de influenți în statul român aleg să se întâlnească și să fie împreună. Evident, nu cred că este vreun dubiu cu privire la preferința lor cu privire la soarta celui de-al doilea mandat".

Întrebat dacă este adevărată afirmația lui Dan Andronic, potrivit căruia i-ar fi spus Laurei Codruța Kovesi că o va schimba din funcția de procuror general, în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale din 2009, Geoană a precizat că nu a discutat niciodată cu aceasta.

"Nu am vorbit niciodată cu Laura Codruța Kovesi la telefon, nici atunci, nici după, nici înainte. Nu este intenția mea de a intra într-un alt tip de dispută', a afirmat Geoană.

El susține că sunt elemente "interesante" referitoare la anul 2009.

"Sunt multe elemente interesante în 2009, este evident interesant să întorci cartoful fierbinte către PSD, au fost și în PSD situații care nu ar fi trebuit să se întâmple, dar cred că vine principală și coordonarea principală aparține celor care au condus România în acea perioadă", a spus Geoană.

Acesta a mai spus că regimul din perioada anului 2009 "a fost în ansamblul său un regim care a denaturat sensul democrației".

"Când resursele unei națiuni, în loc să fie îndreptate către progres economic și social și bunăstare generală, sunt conduse către un anturaj politic și economic care denaturează și distorsionează sensul administrării unui stat putem spune că asistăm la un fenomen antidemocratic și antinațional. Dacă ar fi fost vorba exclusiv de alegerile din 2009, poate că aș fi fost mai rezervat în declarațiile mele, dar informațiile evidente din spațiul public cu privire la vastul sistem de corupție care a fost patronat și tolerat în acea perioadă mă îndeamnă să spun că acest regim a fost în ansamblul său un regim care a denaturat sensul democrației noastre și a afectat șansele de dezvoltare și prosperitate în România. Deci, în esență, un regim care a funcționat împotriva interesului general al țării", a mai spus Geoană în timpul audierii.

Update: Hrebenciuc a spus la comisia parlamentară de anchetă că problema alegerilor prezidențiale din 2009 a constat în faptul că au existat multe secții care au avut peste 2.000 de alegători, în condițiile în care, potrivit estimărilor, doar un număr de 1.050 de alegători pot vota în intervalul orar 7,00 - 21,00, iar aceste probleme au fost mai ales în diaspora.

"Ar fi trebuit să aveți și o Biblie, ca să jurăm pe ea", și-a început Hrebenciuc discursul în fața senatorilor și deputaților din comisia parlamentară de anchetă pentru alegerile prezidențiale din 2009. "Este foarte mult de vorbit despre alegerile din 2009", a spus Hrebenciuc.

"Ne interesează orice legat vizavi de modul în care s-au desfășurat alegerile și organizate, și ce a dus la contestarea acestor alegeri", a precizat președintele comisiei de anchetă, Mihai Fifor.

"Atunci intrăm în ultima săptămână de dinaintea alegerilor", a arătat Hrebenciuc.

"Luni, în ultima săptămână, în sondaje aveam 54 la 46 pentru candidatul PSD, domnul Geoană, ceea ce însemna un plus circa 600.000 de voturi. A urmat episodul cunoscut din ziua de joi — nu intru în amănunte — fapt care a dus ca în turul doi să vină la vot cu circa 800.000 de alegători mai mult decât în turul I, lucru care nu este prea uzual în alegeri. (...) Ultimul sondaj pe care l-am avut, cu circa 12.000 de interveviați, ceea înseamnă sub 1,5 marjă de eroare, de sâmbătă seara, deci dinaintea zilei de duminica, avea scorul 51.5% la 48,5% pentru Geoană. Doar 1,5% e clar că ne-a alarmat. A început ziua votului, prezența a fost mult mai bună decât în primul tur, circa 10 milioane de alegători, la ora 21,00 s-au închis urnele, sunt secții care au mai continuat și după ora 21,00. Începând cu ora 22,30 au început să ne vină rezultatele din țară, am văzut că în țară în secțiile de vot din țară aveam un plus de doar 15.000 de voturi, lucru care de acum ne dădea foarte mult de gândit. (...) Ne-am dat seama că din diferența de voturi putem să pierdem alegerile", a relatat Hrebenciuc.

El a argumentat apoi de ce s-a considerat "că totul s-a întâmplat în diaspora", amintind că a fost președintele comisiei care a făcut legea electorală din 2004 (nr. 370) conform căreia într-o secție de vot pe listele electorale sunt trecuți maxim 2.000 de alegători. Hrebenciuc a susținut că numărul maxim de voturi care poate fi obținut în intervalul orar 7,00 — 21,00 este de 1.050, de aici "începând discuția serioasă".

"Cum a ajuns comisia, în înțelepciunea ei, la cifra de 2.000? În cadrul comisiei, la care au participat toate partidele, am calculat următorul lucru: având în vedere că votul se desfășoară de la ora 7,00 la ora 21,00, că într-o secție de vot erau două ștampile, două urne, cinci cabine de vot, luând în medie 4 minute de om, din momentul în care intră în secția de vot (...), toate mergând perfect. Maximul de voturi care poate fi obținut este de 1.050. Și de aici începe discuția serioasă. 1.050, în contextul în care toate alegerile se desfășoară non stop, fără niciun fel de pauză, fără alte chestiuni, scandaluri și așa mai departe. Având în vedere că puteau doar 1.050 de oameni să voteze (...), la Gara de Nord, unde a fost o coadă imensă, au votat 730 de oameni. A mai fost o secție de vot care a fost arătat foarte mult în ziua respectivă — la facultatea de drept, la Universitate — au votat în jur de 950 de oameni acolo. Deci, având în vedere că maximul de voturi care putea fi obținut era de 1.050, noi atunci am considerat că trebuie să punem 2.000 de alegători pe listele de vot, pentru că 1,50 de votanți ar fi însemnat că facem 36.000 de secții de vot.(...) Și acum ajungem la diaspora. Am cerut colegului care se ocupa de diaspora să-mi dea lista secțiilor vot din diaspora în ordinea descrescătoare a numărului de alegători", a precizat Hrebenciuc.

Potrivit acestuia, "surpriza" sa a fost că prima secție "mult discutată" de la Paris avea 3.785 de alegători, aceasta în contextul în care în diaspora alegătorii mai trebuiau să completeze o declarație pe proprie răspundere că n-au mai votat în altă secție.

"Deci tot în cele 4 minute includem și această declarație, fără niciun fel de problemă. Dar nu numai Parisul este problema. (...) În Irlanda — secție de vot au votat 2.342 de oameni. Și în Anglia sunt două secții de vot cu peste 2.000 de alegători, restul sunt cifre normale. (...) De la Anglia trecem la Spania și vedem că sunt peste 10 secții de vot în care au votat peste 2.300 de oameni, deci dublu decât ar fi fost normal. Curios este că la aceste secții sunt și secții alăturate, deci practic iar un motiv în plus de suspiciune. În Italia, de asemenea, peste 10 secții de vot care au peste 2.000 de alegători. La Chișinău sunt patru sau cinci secții care au de asemenea peste 2.000 de alegători. Și acum dumneavoastră trebuie să judecați în comisie cum s-a putut. (...) Problema e cum au reușit să voteze în acele secții mult mai mulți oameni decât puteau să voteze în mod normal, cifra maximă fiind 1.050", a detaliat fostul șef de campanie al lui Geoană.

Viorel Hrebenciuc a povestit în context și despre "celebra discuție" cu Adriean Videanu și a reafirmat că per total au fost 85.000 de voturi cu care PSD a pierdut în diaspora, fapt care a dus la rezultatul alegerilor prezidențiale din 2009, care a fost apoi contestat.

"Discuția mea celebră cu domnul Videanu, cu Viorică. L-am căutat pe domnul președinte Băsescu să-i spun ce am descoperit, n-a răspuns la telefon, cred că sărbătorea. Am vorbit cu dl Videanu, când am discutat eram la partid în prezența tuturor colegilor mei, n-am vorbit subversiv, i-am explicat și dumnealui ce am spus acum, el a parat foarte bine (...) O să vedeți că mai sunt și secții de vot în România care au peste 2.000 de alegători, de obicei în zonele în care noi, PSD-ul, pierdem. Din punctul meu de vedere, controlul și ancheta pe care trebuie să o faceți este relativ simplă — luați legătura cu cei din secțiile de vot, care au condus sau au făcut procesele verbale... Vad că e o discuție de ani de zile în jurul softului. Din punctul meu de vedere e o copilărie această discuție. În ce constă 'marele soft'—într-o simplă adunare, la alegerile prezidențiale sunt doi candidați în turul doi, ai "da" și "nu", și un contabil cu creionul după ureche poate să facă totalul ăsta. (...) Noi am făcut numărătoarea paralelă", a spus el.

Miercuri, comisia va lucra de la 9.00 la 14.00 şi va fi invitat ministrul de Interne de la vremea respectivă, Vasile Blaga, însoţit de cei doi secretari de stat - chestorul Marian Tutilescu, pe ordine publică, şi Mihai Capră, pe partea de prefecturi, implicat în organizarea campaniei electorale.

Comisia de anchetă a alegerilor prezidenţiale din 2009 a stabilit să-i invite la audieri pe Dan Andronic, Ana-Maria Pătru (AEP), Mircea Geoană, Dan Şova, Viorel Hrebenciuc, Vasile Blaga şi Marcel Opriş.

Comisia parlamentară de anchetă a alegerilor prezidenţiale din 2009 și-a început activitatea luni prin audierea, timp de circa două ore, a jurnalistului Dan Andronic. Aflat deja pe mâna justiției, Dan Andronic este o sursă de informații prea puțin credibilă. Fapt subliniat de jurnaliștii care, înaintea audierii, l-au întrebat de ce a venit cu aceste dezvăluiri abia după 8 ani.

O întrebare directă, pe care Andronic a ocolit-o și a încercat să o arunce în derizoriu, asumându-și calitatea de „vidanjor“: „Aveţi perfectă dreptate, vă readuc aminte că e vorba de un context, eu l-am intitulat operaţiunea «Noi suntem statul». E vorba de lucruri pe care le-am aflat recent, pe care le-am pus în legătură cu alte evenimente, întâmplări. Nu am început cu această experienţă personală pentru că nu am vrut să fie un serial memorialistic. Nu m-am gândit niciun moment să-mi scriu memoriile, ci, pur şi simplu, să încercăm, dacă vreţi, un efort de vidanjare“.

Nu era ziua lui Gabriel Oprea

Încă de la începutul audierii, Andronic a contrazis informația inițială privitoare la faptul că, în seara alegerilor din 2009, reprezentații instituțiilor de forță s-ar fi adunat în casa lui Oprea cu ocazia zilei de naștere a lui Neculai Onțanu. În acest sens, Andronic a susținut că s-a dus acasă la Oprea invitat telefonic: „În această convorbire telefonică m-a invitat până la el acasă, spunând: «Vino până aici, că avem nevoie de tine»“. Ajuns acolo în automobilul condus de soția sa, Andronic s-a întâlnit, mai întâi, cu Neculai Onțanu, Puiu Iordănescu, soția lui Gabriel Oprea, plus încă două doamne. Ulterior, el s-a dus în biroul lui Oprea, unde „am dat peste ceea ce am tot povestit: Laura Codruța Kovesi, Florian Coldea, George Maior și Vasile Dîncu. Acolo a fost o întâlnire de vreo oră, o oră și ceva, undeva 10 jumate, 11 fără un sfert, în care toată lumea discuta politică. Eu am definit-o ca fiind o celulă de criză, pentru că toată lumea era extrem de agitată, se primeau telefoane, era clar că contextul era politic, pentru că se vorbea de rezultate, în special diaspora era un subiect, și mi-aduc aminte că stăteam față în față cu doamna Kovesi“.

„Potoliți-l pe Vîntu!“

Andronic a mai declarat că, „la un moment dat, doamna Kovesi m-a întrebat ce facem cu ăștia de la Realitatea, cum îi potolim. Contextul acelui moment era unul extrem de fierbinte, în sensul în care și Antena 3 și Realitatea puneau mare presiune pe ceea ce se întâmpla. Potrivit rezultatelor lor, câștigase Mircea Geoană, în partea cealaltă exista un sondaj total opus. I-am răspuns sincer: «Potoliți-l pe Vîntu și potoliți și Realitatea». A întrebat cum. Zâmbind, i-am spus: «Aveți voi cu ce». (...) Precizez că nu s-a stat la nicio masă, nu s-a băut niciun șpriț, nu l-au sărbătorit nici pe Onțanu, nici pe Sfântul Nicolae“.

Teama de Geoană

„Într-o formă sau alta, toți erau vizați de o victorie a lui Mircea Geoană. Eu, personal, fusesem amenințat de un lider al PSD, n-o să numesc persoana pentru că nu am păstrat acel SMS, am fost amenințat cu pușcăria dacă câștigă Traian Băsescu, în calitate de consultant. Gabriel Oprea primise și el amenințări de la gruparea Vanghelie – Cătălin Voicu. Lui Florian Coldea, în timp ce se afla într-o misiune, i s-a transmis că va ajunge ambasador în Sudan. Tot în acest context am aflat și de discuția pe care a avut-o Florian Coldea, în noaptea de 4 spre 5, cu generalul Dumitru Iliescu, fost șef al SPP, fost consilier pe probleme de siguranță națională al lui Ion Iliescu, în care i-au oferit demisia în caz de victorie a lui Mircea Geoană, cerându-i doar să rămână pe un post în cadrul Academiei Naționale de Informații. Această informație publică a fost confirmată de generalul Dumitru Iliescu. (...) Iar doamna Kovesi fusese anunțată de Mircea Geoană, cu trei zile înainte de alegeri, că va fi schimbată, întrucât obținuse un raport nefavorabil de la CSM, iar dl Geoană a spus că, din punctul lui de vedere, este un mandat nelegitim și dacă pe Daniel Morar îl va păstra, pe dna Kovesi cel mai probabil o va schimba.“ l

Liviu Dragnea: „Nu am fost la zaiafeturi sau alte...“

Dan Andronic a afirmat că Liviu Dragnea ar fi participat, în 2013, la ziua generalului Florian Coldea. Liderul PSD a negat aceste acuzații: „Total fals. Nici nu știu când e ziua lui Coldea. Nu am fost prezent la ziua dumnealui. (...) Nu am fost la zaiafeturi sau alte...“.

Mihai Fifor: „Sunt încă multe nelămuriri“

Mihai Fifor, preşedintele Comisiei de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009: „Astăzi l-am avut ca prim invitat pe domnul Andronic, a fost o discuţie de aproape două ore, o discuţie, cred eu, mai mult decât interesantă. (...) E foarte posibil să ne revedem cu domnul Andronic, pentru că sunt încă foarte multe nelămuriri legate de mărturiile domnului Andronic şi colegii au solicitat lucrul acesta“.