Mediocritatea aniversării, egală cu a muncii

De Ziua Europei a fost concert. Au cîntat Ozon, Zob și zdrob, Zbang și Poc etc. Ca de Revelion! Ca de Paști, pe Litoral, în așteptarea făcliei cu lumină adusă dintr-un larg mințit în văzul tuturor. Ziua Europei, cu muzică și cuvîntări. Alegeri cu muzică și show, Ziua Națională – tot cu concerte, muzică și fasole. Ziua Muncii, cu mici și muzică (dacă mai rămîn bani și pentru cîntăreți). Ce trădează acest comportament monocord al conducătorilor de țară și al primarilor de orașe? Spirit comunist primitiv, ambalat doar sonor. Și lipsă de imaginație politică. De fapt, o cumplită lipsă de creativitate, de priză la realitate. Ce face orașul Voluntari de Ziua Europei? Se pregătește de sosirea moaștelor unui sfînt preaiubit. Familia cîntă pe două voci. A muzicii și propagandei (Doamna) și a religiei (Jupînul). Europa? Ce înțeleg liderii României din Europa? Cei de la putere se întrec în anunțarea de pomeni. Cît vor lua pensionarii şi după ce calendar? Cît vor lua slujbașii de la stat și după ce calendar? Și cum vor crește pensiile serviciilor secrete și ale armatei pentru a apăra oamenii așezați pe fotoliile de exercitare a puterii?

Ieri-alaltăieri, a lansat cineva un proiect cu aer european? Exact acum, ironic aniversar, comisarul european Corina Crețu a venit pe acasă, să ne anunțe că din exercițiul bugetar 2014-2020 am absorbit zero fonduri. Guvernul Zero s-a dus și președintele și liberalii încă îi găsesc merite. Chiar și tupeistului ministru Cristian Ghinea.

Pesediștii nu sunt nici ei cine știe ce neguțători de bani europeni. N-au oameni, n-au personalități, programul lor este doar o listă de pomeni, de tăieri, de reduceri și adăugiri. Idei și viziune? Mai ușor cu PSD-ul pe scări, pentru că sună a gol!

Încerc să găsesc cîteva proiecte de bun-simț pentru păstrarea oamenilor cu studii. Le vom da și le vom mări ceva. Biata Olguța Vasilescu dă fuga în fiecare seară la un talk-show, să explice noutățile în materie de cadouri, pomeni, măriri de pensii și salarii.

Ceva de ispravă pentru blocarea tragediei din pădurile României?Nimic!!! Nici președintele, nici premierul, nici președinții celor două Camere. Parcă s-ar trage din dragostea dintre o fată de pădurar român și un bancher austriac. Au inițiat vreun program sau vreo campanie de comunicare pentru rămînerea tinerilor în țară? O cumplită neputință îi și ne caracterizează pe toți. Cum să facem să nu plece? Cum să facem ca unii, mai buni sau mai răi, să se întoarcă? Suntem cel mai mare rezervor european de creiere și de brațe de muncă de calitate. Nu rămîn acasă decît personajele din Las Fierbinți și Las Ferentari! Ușor de dus cu promisiuni, cu concerte, cu tombole, cu tîrguri colorate, cu bere și mititei. Și şmecherii din politică!

Ce facilități a pregătit PSD-ul pentru cei tineri? Nu în contractarea de case, ci în materie de susținere a afacerilor, în materie de relansare a satului românesc, în materie de infrastructură. Ce a inițiat sau pentru ce a pledat președintele Iohannis în materie de nevoi ale celor plecați? Ce proiect de țară are președintele? Ce inițiative pentru a domoli dihonia din societatea românească? Ce a făcut președintele pentru a domoli circul care ne toacă nervii, terfelește agenda publică și creează în România o atmosferă insuportabilă? Se refugiază la Sibiu și la domeniul consulului onorific și ne lasă să ne sfîșiem, să ne porcăim și să ne căutăm singuri un drum.

Care este diferența între concertul făcut de Gabriela Firea-Pandele și preșdintele Klaus Iohannis? Amîndoi ne-au făcut cîte un cadou. Praf în ochi și vorbe. Una – muzică, celălalt a bifat încă o prezență în Parlament, cu un soi de bilanț plicticos. Ce bine este că suntem în UE, mamă, ce beneficii am avut, ce fonduri am tocat și ce viitor luminos ne așteaptă!!!

Cel mai hazos moment a fost cînd președintele i-a invitat pe parlamentari să-și imagineze cum va arăta România peste cinci ani, peste zece ani...

Exact ca în proiectul dumneavoastră de țară, domnule președinte! Și-n capul lor este exact ca într-al dumneavoastră (cînd gîndiți în limba română). Să se descurce, să treacă, să fie bine, să călătorim, să avem lefuri bune, să ne aplaude lumea, să apărem pe la televiziuni și prin ziare etc.

Că de-ar arăta altfel, dacă ar fi fost capabili de imagini mai de dai Doamne, de proiecte și de sacrificii, am fi avut parte de o Românie mai puțin părăsită de creiere și de forță de muncă.

De Ziua Independenței și de Ziua Europei, cel mai spectaculos a sunat apelul președintelui la restabilirea încrederii cetățenilor în Parlament. Că de restabilirea încrederii în președinte, ce să mai vorbim!

