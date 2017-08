Merkel, afirmație controversată

Cu o lună înaintea alegerilor în urma cărora speră să mai obțină un mandat, cancelarul german Angela Merkel, a declarat că nu regretă deloc decizia politicilor flexibile în materie de imigraţie. Merkel a negat, într-un interviu acordat publicaţiei Welt am Sonntag, că a făcut vreo eroare.

"Aş lua în acelaşi fel deciziile din anul 2015. A fost o situaţie extraordinară şi am luat deciziile în funcţie de ceea ce am considerat că era corect din punct de vedere politic şi umanitar. Situaţii extraordinare se întâmplă din când în când în istoria unei naţiuni, iar şeful Guvernului trebuie să acţioneze, ceea ce eu am făcut", a explicat Merkel.

Înainte de alegerile din 24 septembrie, formaţiunea Angelei Merkel, Uniunea Creştin-Democrată (CDU, centru-dreapta), se clasează pe primul loc în intenţiile de vot, cu 38%, iar Partidul Social-Democrat (SPD, centru-stânga), este cotat la 23%, potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Emnid.