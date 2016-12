Mesajul lui Sevil Shhaideh după ce a fost contestată

Premierul nominalizat de PSD Sevil Shhaideh afirmă pe pagina sa de Facebook că a observat "multe comentarii răutăcioase", dar ea este "100% sigură că după maxim un an de guvernare, acestea se vor dovedi a fi complet false".

"Suntem 2,100 de prieteni. Vă mulțumesc pentru susținere și mesajele de încurajare! Am observat foarte multe comentarii răutăcioase fără rost, probabil și voi vă întrebati de ce nu le-am șters... Motivele sunt simple:

1) Fiecare are dreptul la replică.

2) Sunt 100% sigură că după maxim un an de guvernare, acestea se vor dovedi a fi complet false.

Am încredere în mine, am încredere în oamenii care mă susțin și, cel mai important, am încredere că noul PSD se va ridica la așteptările tuturor românilor!", a scris Shhaideh pe pagina sa de Facebook, alături de sloganul PSD "Îndrăznește să crezi în România".