Mihai Anghel: "În zece ani nu o să mai discutăm de proprietari români de pămînt"

Citiţi cu atenţie ce declara în 2012 Mihai Anghel, unul dintre marii fermieri ai României: „Pe noi ne paşte un mare pericol pentru că terenurile sunt cumpărate de alţii, despre străini vorbesc. Terenurile agricole de la noi sunt cumpărate de străini pe bandă rulantă. În zece ani nu o să mai discutăm de proprietari români de pământ şi marele pericol este că avem consfinţit prin lege dreptul de proprietate asupra pământului”!

Declaraţia a apărut în „Ziarul Financiar” din 5 februarie 2012, într-un articol semnat de Gabriel Razi, în care se făcea încă de atunci un bilanţ ce anunţa un trend îngrijorător: „Interesul investitorilor străini este vizibil în condiţiile în care în ultimii ani aceştia au ajuns să deţină în România aproximativ 700.000 de hectare de teren arabil, 8,4% din total, potrivit unei statistici făcute publice la sfârşitul anului trecut de Ministerul Agriculturii (MADR)”.

Comentînd aceste date, Mihai Anghel spunea încă de acum patru ani: „Menirea statului ar fi să ne asigure protecţie, ăsta este unul dintre cele mai mari pericole care ne paşte. Dacă până şi americanii recurg la intervenţia statului în economie, şi la noi statul ar fi trebuit să vină să spună «la noi terenul atât face», cel puţin la nivel declarativ. De ce în Polonia terenul este 7.000 de euro? De ce în Ungaria este 5.000- 7,000, iar la noi este gratis? Pământul nostru nu este cu nimic mai prejos decât cel polonez”!

Nu l-a ascultat nimeni pe fermierul din Oltenia care lucra încă de atunci vreo 25.000 de hectare de teren arabil, derulînd prin firma sa, „Comcereal”, o cifră de afaceri de peste 125 milioane euro. Din contră, pentru a-i tempera declaraţiile, i s-au înscenat cîteva dosare penale ciudate despre care cotidianul.ro a scris la vremea respectivă!

Autorul articolului din „Ziarul Financiar” cita şi date despre tranzacţionarea terenului arabil acum patru ani: „Diferenţa dintre cotaţia terenurilor agricole de pe piaţa locală şi cea din alte ţări din Uniunea Europeană este vizibilă şi în statisticile oficiale, având în vedere că datele Eurostat arată că preţul terenului agricol românesc este şi de 10-15 ori mai mic decât cel din Vest. Spre exemplu, pe plan local preţul mediul al terenului arabil variază între 1.500 şi 3.000 de euro/hectar, în timp ce aceeaşi suprafaţă se tranzacţionează în Spania pentru 11.000-12.000 de euro, potrivit anunţurilor de vânzare postate pe internet”. Mihai Anghel comenta şi aceste date: „Proprietatea asupra terenului este esenţială înainte de toate. Toţi agricultorii au fost minţiţi că ei sunt fermieri, dar în realitate nu sunt nimic. Niciun om cu mintea la cap nu îşi face casă dacă nu are întâi pământul. Proprietatea asupra pământului ar fi creat alte premise, ai fi investit altfel”!

Cu un an înainte, în 2011, Comcereal încheiase bilanţul cu o cifră de afaceri de 37,5 milioane euro, însă declaraţia sa privind acest bilanţ este dramatică: „Eu nu sunt mare proprietar, am 10.000 de arendaşi şi stau drept în faţa lor. Sunt cea mai mare slugă din judeţul Dolj. Am contracte de închiriere cu majoritatea lor”!

Acum, preşedintele României şi întreaga clasă politică se arată îngrijorată de situaţia pămîntului, ca şi cum abia acum ar fi aflat cum a fost tranzacţionat! Iată ce declara Klaus Iohannis la începutul acestei luni: „De importanță extraordinar de mare pentru România, cine e proprietarul pământului din România? Cel puțin, în momentul de față, aflu, de exemplu, că proprietari a 30% din terenul agricol din România sunt alții decât românii. Pe mine, personal, această proporție mă îngrijorează”! Concluzia preşedintelui României este, de asemenea, una dramatică: „nu cred că se poate merge la infinit așa, că ne trezim că ne uităm la pământ și ne întrebăm al cui o fi, că al nostru nu mai e. Este clar că printr-o legislație care ne protejează, dar este în același timp și europeană, putem să rezolvăm această chestiune care este foarte sensibilă”!

Ciudat este că în aceşti ani în care toată lumea vorbeşte despre dramatica înstrăinare a pămîntului, Dacian Cioloş, actualul prim-ministru al ţării, a avut funcţiile cele mai importante pe domeniul agriculturii, atît în ţară, cît şi în Uniunea Europeană! Iată, pentru edificare, cîteva date despre funcţiile deţinute de Dacian Cioloş din 2005 pînă azi:

- ianuarie 2005 - mai 2007: a activat în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, mai întâi pe postul de consilier al ministrului Decebal Traian Remeș, ca reprezentant în Comitetul Special Agricol la Consiliul European

- mai - octombrie 2007: a fost subsecretar de stat pentru Afaceri Europene în domeniul agriculturii

- 11 octombrie 2007 - 22 decembrie 2008: a fost ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale

- 9 februarie 2010 - noiembrie 2015: a fost Comisar European în cadrul Comisiei Eurpene condusă de José Manuel Barroso, rămînînd şi după încetarea mandatului în funcția de consilier al președintelui Comisiei Europene

- din 15 noiembrie 2015 pînă în prezent este prim-ministrul României.

Aşadar, în toată această perioadă în care fermierii români, între care vocea cea mai distinctă a fost a lui Mihai Anghel, din care am citat mai sus, cel care a deţinut cele mai înalte funcţii executive în domeniul agriculturii a fost chiar actualul prim-ministru Dacian Cioloş!

A fost însă autist la semnalele fermierilor români! Poate că aşa se justifică mai bine indemnizaţia aceea uriaşă, de peste 8.000 euro pe care Dacian Cioloş o primeşte şi azi de la Uniunea Europeană chiar şi după ce nu mai lucrează la Bruxelles! Ca să rămînă în continuare autist! Eventual, într-un nou mandat de premier, cum anunţă liderii PNL şi USR, la sugestia lui Iohannis!

Mihai Anghel spunea în 2012 că „în zece ani nu o să mai discutăm de proprietari români de pămînt”. Nu cumva a fost prea optimist?