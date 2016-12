Miliardarii lui Clinton profită de alegerea lui Trump

Unul dintre criticii lui Donald Trump în timpul campaniei prezidenţiale din Statele Unite a devenit marele beneficiar al influenţei exerctate de victoria acestuia de pe 8 noiembrie. Miliardarul Warren Buffett, patronul companiei Berkshire Hathaway, a avut parte de cea mai bună lună noiembrie din ultimii şase ani, acum acţiunile crescând în toate domeniile în care a investit, de la bănci şi până la căile ferate. Acum, capitalizarea conglomeratului său, care nu valora în 1965, în anul preluării fostei companii de textile decât, 20 de milioane de dolari, a ajuns la 400 de miliarde de dolari, scrie The Wall Street Journal.

Buffet este un democrat şi susţinut-o pe Hillary Clinton. L-a atacat pe Trump în momentul în care presa a arătat că acesta nu a mai plătit taxe în ultimul deceniu, beneficiind de portiţele din legislaţia americană. Buffett şi-a publicat atunci datele fiscale personale şi l-a invitat pe Donald Trump să facă la fel. După supriza din noaptea alegerilor, Buffett le-a transmis acţionarilor că totul va fi bine pentru companie şi a mai spus că deciziile sale în afaceri nu vor fi influenţate de venirea lui Trump la Casa Albă. Trump “merită respectul tuturor”, a spus atunci Buffett.

Iar miliardarul şi-a văzut de afaceri, profitând de reacţia pozitivă pieţelor după alegerea lui Donald Trump. Berkshire Hathaway, care deţine afaceri în domeniul asigurărilor, transportului feroviar, utilităţilor, este a patra mare companie din Statele Unite, după Apple Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp. Buffett, 96 de ani, este cel mai important acţionar la Berkshire şi al treilea cel mai bogat om din lume. În plus, este şi foarte optimist. “Bursa va fi pe creştere 10, 20, 30 de ani de acum încolo. Ar fi fost la fel şi cu Hillary şi asa va fi şi cu Trump”, a spus Buffett, potrivit The Wall Street Journal.