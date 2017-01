Ministrul cu probleme de limba română a lovit din nou

Toma-Florian Petcu, candidatul ALDE pentru funcția de ministru al Energiei, a stâlcit limba română în fața Comisiilor permanente pentru Politică economică, reformă şi privatizare, respectiv Industrii şi servicii din Parlament precum în CV-ul postat pe site-ul Camerei Deputaților. Petcu le-a spus parlamentarilor că va susține producția în "cogenerație", termenul corect fiind "cogenerare" (care presupune producția simultană, cu aceeași instalație a energiei electrice și termice). În CV, Petcu a folosit diacritice alandala, a mâncat litere, a pus virgule unde nu trebuie și a utilizat fraze ciudate precum "pot asigura managementul oricarui compartiment din cadrul unei companii cu excepţia celui economic”, după cum a relatat Cotidianul aici).

Parlamentarii l-au validat Toma-Florian Petcu cu 40 de voturi fiind pentru şi 17 împotrivă.

Petcu a precizat, în discursul său, că îşi propune să menţină producţia de cărbune necesar sistemului energetic, referindu-se în mod special la cea de huilă. „Vom încerca să găsim soluţii pentru menţinerea producţiei de huilă şi chiar sporirea acesteia în minele din Valea Jiului”, a spus Petcu. El s-a referit şi la Hidroelectrica, despre care a spus că „se află într-o poziţie economică corectă”.

CV-ul buclucaș

La finalul audierilor, Toma Petcu a susţinut a susținut în fața jurnaliștilor că CV-ul de pe site-ul Camerei Deputaților nu a fost redactat de el şi că ştia despre existenţa acestuia. "Din păcate şi îmi asum acest lucru, nu am acordat atenţie importantă, am lăsat membrilor grupului ALDE posibilitatea de a-mi distribui CV-ul. Au luat un CV mult mai vechi al meu. În acel moment eram propus pentru o funcţie tehnică. Este de acum aproape 10 ani de zile, deci nu era pregătirea ulterioară, pentru că, dacă vă uitaţi în CV mai sus, o să vedeţi că am condus două companii private care au fost listate la bursă pe regulile CNVM, două S.A.-uri foarte importante şi am căpătat experienţa necesară", a spus Petcu.

Conform acestuia, membrii grupului ALDE nu au verificat CV-ul înainte de a-l publica pe site. "Ideea este că acel CV este unul mai vechi, nici chestia cu permisul nu mai este de actualitate, este foarte vechi (în CV se mai precizează că permisul de conducere este "în curs de obţinere", n.r.). Din păcate colegii mei de la grupul ALDE nu l-au verificat, nu mi l-au dat să-l verific şi l-au postat în forma brută", a declarat Petcu. Întrebat cine a completat acel document, el a arătat că este vorba de secretara sa de acum 10 ani. "El a fost completat cred că de secretara mea acum 10 ani, când eram la CNAPDF SA, propus pentru director general adjunct. În momentul când suntem implicaţi în mai multe activităţi, iar eu eram preşedintele comisiei de mediu şi aveam câteva puncte importante pe ordinea de zi... Am spus atunci: sună, iei CV-ul de acolo, îl modifici şi mi-l dai să văd. Din păcate, nu mi l-a dat să-l văd. Eu eram convins că nici nu este pe site. Am aflat din presă că am CV-ul acolo. Pentru că cei de la grup l-au pus pe site. Nu este apanajul direct al deputatului", a mai spus Petcu.