Ministrul Finanţelor, criticat dur de Dragnea şi Grindeanu

Ministrul Finanţelor, Viorel Ştefan, a fost criticat dur de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi de premierul Sorin Grindeanu, în cursul discuţiilor de marţi pe tema proiectului de buget pe anul 2017, fiindu-i imputat faptul că nu a respectat prevederile din programul de guvernare al PSD, potrivit unor surse social-democrate citate de News.ro.

Liderii PSD nu exclud nici remanierea ministrului de Finanţe, însă acest lucru nu ar urma să se întâmpe în perioada imediat următoare.

Liviu Dragnea s-a arătat anterior nemulțumit de propunerile regăsite în proiectul Ministerului Finanțelor Publice în cazul unor ordonatori principali de credit, printre care SRI și Administrația Prezidențială.

"Și eu și primul-ministru, întorcându-ne în țară, am fost destul de nemulțumiți, constatând că ceea ce am stabilit noi la plecarea din țară nu s-a reflectat în proiectul de buget. Drept pentru care, astăzi, și eu și premierul am stat toată ziua la discuții cu ministrul de Finanțe și cu încă vreo câțiva membri ai Cabinetului, iar începând de mâine (marți — n.r.), de la ora 9.00, fiecare ministru este chemat pentru a se rediscuta bugetul și pentru a se rediscuta și bugetul altor instituții neguvernamentale. Noi am luat o decizie de a reduce acolo unde se poate și cât se poate bugetele și de a suplimenta și a susține financiar toate prevederile din programul nostru de guvernare", a declarat Liviu Dragnea, luni, la România Tv.

Întrebat unde au fost identificate cele mai mari "probleme", Dragnea a spus: "În primul rând nu am înțeles nici eu, nici premierul, de ce a trebuit să se mărească bugetul SRI-ului, în condițiile în care, bun, poate SRI nu putea să aibă o reducere așa cum am dat eu semnalul de la Cameră de 17,8%".

"De ce s-a mărit bugetul SRI-ului ? Nu am înțeles de ce la Administrația Prezidențială a fost doar 4% reducere. Nici eu, nici premierul nu am primit răspunsuri serioase, răspunsuri argumentate, urmând ca mâine (marți — n.r.) să se reia discuțiile. Nu avem o problemă cu o instituție anume (...) Sigur, eu am fost invitat la aceste discuții și o să fiu invitat și mâine, pentru că, până la urmă, bugetul vine la Parlament și eu zic că e mai bine ca proiectul de buget să plece în regulă de la Guvern, decât să-l modificăm noi în Parlament. Pe mine mă interesează, ca și pe prim-ministru, ca programul de guvernare să fie finanțat, nu alte lucruri pe care noi nu le-am asumat în campania electorală. Și atunci trebuie să se explice, trebuie să se argumenteze fiecare propunere bugetară (...) pentru a se vedea unde se duc banii și de ce trebuie să se ducă banii acolo, în condițiile în care, an de an, la unele instituții bugetul a crescut foarte mult, în așa fel, încât la unii, față de acum câțiva ani de zile, este dublat. Noi trebuie să avem o altă politică, pentru că de aia ne-au votat oamenii, să avem dezvoltare economică, să avem creștere de salarii, de pensii, să avem relaxări fiscale, să alocăm bani serioși pentru investiții", a precizat Liviu Dragnea.