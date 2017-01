Ministrul Finanțelor vrea audit pentru rectificările bugetare "pe plus"

Ministrul Finanțelor, Viorel Ștefan, a declarat marți că este necesar un audit al Curții de Conturi pentru a verifica condițiile în care s-au făcut rectificările bugetare "pe plus" de guvernul condus de Dacian Cioloș.

"În luna august guvernul își făcea deja planuri cum se va implica în campania electorală din toamnă și își pregătea terenul încercând să salveze aparențele, declarând că fac rectificări pe plus, adică țara merge bine. Și nu era așa, a fost o minciună grosolană. (...) Față de proiecția inițială, upgradată prin cele două rectificări bugetare, cea din august și cea din noiembrie, pe execuție se constata nerealizarea a 10 miliarde de lei la poziția de venituri. Sigur, chestiunea e foarte serioasă, dar, pe de altă parte, îmbracă un caracter tehnic. De aceea, cred că examinarea în cadrul comisiilor de specialitate odată cu pronunțarea asupra celor două ordonanțe de rectificare bugetară din cursul anului 2016, în condițiile în care comisiile de specialitate pot beneficia și de asistență Curții de conturi — e necesar un audit al Curții de Conturi, pentru a verifica condițiile în care s-au făcut aceste rectificări — condițiile de legalitate, de oportunitate. Deci, în aceste condiții, probabil vom avea o concluzie bine conturată după examinarea în cadrul ședințelor reunite ale celor două comisii", a declarat Viorel Ștefan, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, dacă anul 2016 ar fi fost un succes în ce privește atragerea de fonduri europene, în economia românească ar fi intrat mai mulți bani și efectele s-ar fi transmis asupra evoluțiilor din 2017.

"Neîntâmplându-se acest lucru, este o problemă care vizează evoluțiile din 2017, inclusiv proiecția bugetului, execuția bugetului pe acest an. Ar fi fost de dorit ca 2016 sa fi fost un an în care să încasăm mai multe fonduri europene. Marea nerealizare se explică prin neatragerea de fonduri europene. Noi cu siguranță găsim soluții de a ne respecta la virgulă angajamentele din programul de guvernare. Pentru noi reprezintă norme legale și angajamentul este să respectăm la virgulă fără rabat, sigur, cu eforturile de rigoare. Cu siguranță ne vom încadra în deficitul de 3%. Pe de altă parte, vom respecta integral și la termenele la care ne-am angajat tot ce scrie în Programul de guvernare", a spus Ștefan.

'Mai degrabă sunt tentat să spun că a fost un caracter politicianist. (...) E prima dată când se întâmplă ca veniturile bugetare să cadă atât de mult. O cifră preliminată ne duce la 29,2 % din PIB cădere de la 32%, am avut și 33%. Surpriza mare din faptul că un altfel de rezultat a putut să fie lăsat moștenire de un guvern tehnocrat. Ce încasăm anul ăsta afectează exercițiul financiar 2017. Pe exercițiul 2016 rezultatele e adevărat sunt preliminare, dar ele vor devenit definitive sub rezerva verificărilor care încă se mai fac. Dar totul vizează exercițiul 2016 și încasările din acest an", a detaliat Ștefan.

Ministrul Finanțelor a precizat că 'a fost o proiecție nerealistă, o supraestimare a veniturilor bugetare din rațiuni politicianiste'.

"Nu am pronunțat cuvântul 'gaură', am spus că a fost o proiecție nerealistă, o supraestimare a veniturilor bugetare din rațiuni politicianiste, ceea ce e greu de explicat cum a putut un guvern tehnocrat să aibă un astfel de comportament. De aici, mai departe va veni Curtea de Conturi și va identifica elementele de nelegalitate, de oportunitate, de comportament de bun gospodar a guvernului", a adăugat el.

Viorel Ștefan a anunțat, în același context, noi posibile măsuri pentru ordonatorii de credite.

"Suntem îngrijorați pentru că trebuie sa avem niște acțiuni ferme, trebuie să venim cu un nou concept de proiectare a bugetului — și aici avem în vedere un demers care a început acum 20 de ani și bate pasul pe loc — acela al proiecției bugetare pe proiecte și programe. Deci noi nu vrem sa mai upgradăm bugetul la rezultatul istoric, ci vrem sa scanăm toți ordonatorii, să resetăm toată structura de cheltuieli pe fiecare ordonator în parte, să arondăm fiecare leu cheltuit de ordonatorii de credite unui program din portofoliul ordonatorului respectiv. Astfel, sunt convins că vom identifica multe cheltuieli ineficiente, iraționale, pe care intenționăm sa le eliminăm din proiecția bugetară și mai ales în execuția bugetară pe 2017", a afirmat ministrul Finanțelor.