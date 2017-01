Ministrul Sănătății a fost sesizat în legătură cu o situaţie alarmantă

Ministrului sănătăţii, Florian Bodog, îi este solictat de către USR "să lamurească public situaţia aprovizionării cu vaccinuri pentru copii a spitalelor din România", potrivit comunicat de presa, care citeaza o sesizare de la Asociatia Romana Pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie.

"Tinand cont ca prin lipsa vaccinurilor expunem copii la posibile riscuri de imbolnavire cu poliomelita, tetanos, tuse convulsiva, difterie, hepatita sau infectii cu Haemophylus, ii cer ministrului sanatatii sa ne prezinte o situatie completa a aprovizionarii cu vaccinuri in toate spitalurile si masurile pe care le-a luat pentru cazurile in care a descoperit ca acestea lipsesc. Avem o crestere extrem de ingrijoratoare a ratei de refuz vaccinal si ingreunarea accesului la vaccinare din cauza lipsei acestora este catastrofala pentru sanatatea copiilor din Romania" a declarat Tudor Rares Pop, deputat USR, membru in Comisia pentru sanatate a Camerei Deputatilor, citat in comunicatul de presa.