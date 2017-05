Ministrul Transporturilor, anunţ de ultimă oră privind greva controlorilor de trafic

Greva controlorilor de trafic aerian va fi suspendată în următoarea perioadă, iar traficul se va relua în parametri normali după ora 13:00, a anunțat, marți, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

"În acest moment se lucrează la o convenție și, din ce informații am primit, greva va fi suspendată în următoarea perioadă, traficul reluându-se în parametri normali după orele 13:00. Eu vă asigur că , în momentul de față, este condusă de un om competent. Este din rândul controlorilor de trafic, lucrează de 20 de ani la ROMATSA și este director interimar. Eu am transmis încă de vineri un mesaj foarte clar către controlorii de trafic: să nu blocăm și să nu avem repercusiuni asupra minivacanței românilor, în condițiile în care toate doleanțele și tot ceea ce ține de minister au fost respectate și am respectat termenele. Nu vreau să aduc greaua moștenire în discuție, dar lucrurile putea fi preîntâmpinate. Nu trebuia să se ajungă în acest moment. De anul trecut putea fi deschis acest plan de performanță și se puteau face demersuri, astfel încât ROMATSA să aibă un calcul clar al traficului aerian pe care îl coordonează și a veniturilor pe care le încasează de la EUROCONTROL", a declarat la Realitatea TV, ministrul Transporturilor.

Acesta a precizat că, în urma grevei de avertisment din 12 mai, a semnat planul de performanță, ce va fi înaintat Comisiei Europene.

"Eu, ca și ministru, am semnat scrisoarea de deschidere a planului de performanță și urmează ca mâine (miercuri, 31 mai 2017, n.re.) să mi se transmită de la ROMATSA fundamentarea tehnică pentru modificarea bazei de cost pentru 2018 și 2019, urmând ca eu să o înaintez mai departe către Comisia Europeană. Eu mă aștept acum pe termen scurt ca ei să suspende greva, lucru pe care l-am convenit ieri la negocieri", a spus ministrul.

Planul de performanță elaborat de ROMATSA în urma Regulamentelor Europene 390 și 391 din 2013, care obligă toate organele de trafic din Europa să elaboreze o politică a costurilor bazată pe o multitudine de criterii, conține o serie de erori care au prejudiciat instituția cu peste 550 milioane de lei, se arată într-un document postat de reprezentanții Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din România (ATSR), pe propria pagină de Facebook.

Potrivit sindicaliștilor din ATSR, lipsa unei politici de personal este una dintre erorile planului de performanță întocmit de ROMATSA în 2014, document conform căruia Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian s-a angajat să reducă drastic cheltuielile cu personalul chiar dacă Eurocontrol vorbește despre o creștere suplimentară a traficului de 7% anual în următorii 7 an, începând din 2014.