Mișcare surpriză în Marea Britanie

Guvernul Marii Britanii dorește organizarea de alegeri anticipate în vara acestui an. Premierul Theresa May a anunțat marți că a decis "fără tragere de inimă" să convoace alegeri generale anticipate pentru 8 iunie. "Tocmai am prezidat reuniunea cabinetului unde am căzut de acord că guvernul ar trebui să convoace alegeri generale pentru data de 8 iunie", a spus May, criticând partidele de opoziţie pentru că pun sub semnul întrebării viziunea Guvernului pentru Brexit. “În acest moment de semnificaţie naţională enormă, ar trebui să existe unitate în Parlament, însă există diviziune. Ţara se uneşte, dar Westminster nu”, a adăugat ea.

Update Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, și cel al Partidului Liberal-Democrat, Tim Farron, formațiuni aflate în opoziție, și-au manifestat satisfacția față de anunțul făcut marți de premierul conservator Theresa May privind convocarea alegerilor anticipate pentru 8 iunie.

Corbyn consideră că premierul a decis "să dea britanicilor ocazia să voteze un guvern care să dea prioritate intereselor majorității".

"Laburismul va oferi țării alternativă la un guvern care a eșuat în reconstrucția economiei, care a provocat scăderea standardelor de viață și a redus fondurile alocate învățământului și sistemului nostru de sănătate publică", a spus Jeremy Corbyn, în condițiile în care partidul său este depășit în sondaje de către conservatorii premierului Theresa May.

Tim Farron a afirmat că scrutinul legislativ anticipat este o șansă de se evita un "Brexit dur". "Aceste alegeri sunt șansa voastră de a schimba direcția țării (...) Dacă doriți să evitați un Brexit dur dezastruos. Dacă doriți să mențineți Marea Britanie în piața comună. Dacă doriți o Mare Britanie deschisă, tolerantă și unită, aceasta este șansa voastră", a precizat liderul liberal-democraților.

Și liderul UKIP, Paul Nutall, a salutat anunțul premierului britanic.

La rândul său, premierul Scoției Nicola Sturgeon, al cărei partid susține independența provinciei de Regatul Unit și se opune Brexit-ului, a apreciat pe Twitter: Conservatorii ''văd o șansă să miște Marea Britanie spre dreapta, să forțeze un Brexit dur și să impună tăieri mai mari (de cheltuieli publice). Să apărăm Scoția''.

Pentru a valida organizarea anticipatelor, Theresa May trebuie să obțină acordul Parlamentului cu o majoritate de două treimi.

Următoarele alegeri în Marea Britanie erau programate în 2020.

Premierul Theresa May a declanșat oficial procesul de ieșire a țării din UE pe 29 martie.