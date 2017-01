Monica Macovei, The Guardian, amnistia și grațierea

Daniel Boffey s-a ocupat de pagina politică a ediției duminicale a cotidianului Britanic The Guardian – The Observer. În urmă cu nici două luni, Boffey a fost numit șef al reporterilor The Guardian de la Bruxelles. Misiunea sa ține de Brexit; The Guardian, de centru-sânga în Mrea Britanie, critică această orientare. ”Vreau ca reporterii The Guardian din Europa să relateze despre schimbarea politicilor europene, a culturilor și a soicietățilr”, spunea Boffey după transferul său la Bruxelles.

Aparent, a observat chiar el însuși o dinamică în politica din Europa imediat după venirea pe continent. Daniel Boffey semnează un articol care spune că în Romania ceva nu merge bine, conform raportului MVCV, al unei note de subsol din acest raport și Monicăi Macovei.

”Comisia Europeană a criticat proiectul guvernului României pentru amnisitierea a mii de infractori, inclusiv a liderului partidului de guvernare”, își începe Boffey un articol publicat în editia online a The Guardian. ”Comisia spune ca cele doua ordonanțe pot fi o lovitură la adresa îndelungatei lupte a României împotriva corupției și amenință statul de drept”.

”Comisia Europeană care spune” din relatarea noului șef de birou de la Bruxelles este ultimul raport MVC. Raportul spune că România are ”în mod regulat cazuri de încercări de a modifica regulile care incriminează corupția, deseori făra consultarea instituțiilor judiciare din domeniu”. Corespondentul The Guardian este foarte atent și la nota de subsol următoare, introdusă, cel mai probabil, la insistențe, ca orice notă de subsol lămuritoare în asemenea rapoarte birocratice cu greutate: ”Cele două proiecte de ordonanță de urgență supuse consultării pe 18 ianuarie 2017 pot afecta cadrul legislativ privind corupția și rezultatele luptei anticorupție”.

Apoi, după aceste citate ample din raportul MCV și notele sale de subsol, Boffey îi ofera o treime de articol Monicăi Macovei, un semnal că eurodeputata din PPE a luat fața social-democraților și în presa europeană de centru-stânga. ”PSD nu a vorbit despre acest lucru în campania electorală. Nimeni nu crede că este vorba de reducerea aglomerației din închisori, ci despre eliberarea aliaților politici ai guvernului”, spune printre altele Monica Macovei.