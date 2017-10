Morții și persoanele cu handicap plătesc taxe de mediu și de pază

Foamea de bani a primăriilor întrece imaginația electoratului. Deși PSD a câștigat alegerile cu promisiunea că va reduce numărul taxelor, o primărie din județul Vrancea a introdus în luna septembrie o nouă taxă. Paradoxal, locuitorii din comuna Cîrligele s-au trezit că trebuie să achite taxa de mediu. În plus, persoanele în vârstă cu handicap grav nu sunt scutite de plata impozitului pe clădire și teren, așa cum prevede Codul fiscal. În comuna Cîrligele, până și morții plătesc impozite și taxa de mediu, dar și taxa de pază.

Comuna Cîrligele din județul Vrancea este o localitate vie, unde foştii orășeni preferă să trăiască după ce ies la pensie. Nu mică le-a fost mirarea când au aflat că mai au o taxă de plătit până la sfârșitul anului. Taxa de mediu este de 50 lei, o sumă mare pentru cei mai mulți pensionari, mai ales pentru cei care au muncit toată viața în agricultură și au pensii ridicol de mici. Pe site-ul Primăriei Cîrligele este afișată o singură hotărâre de consiliu local, aprobată în luna aprilie 2017, care vizează modernizarea drumurilor de interes local. Ultima știre publicată se referă la deszăpezirea comunei. Bugetul comunei nu apare, la fel, nici declarațiile de avere și de interese ale aleșilor locali. Despre aprobarea taxei de mediu, nicio vorbă, niciun document, nicio explicație. Ștefan Moscu este al 14-lea primar al comunei. Ca și predecesorii săi, el este de negăsit, iar ostilitatea puținilor funcționari se simte la fiecare vorbă. Potrivit centralistei, nici directorul economico-financiar nu este de găsit, nici viceprimarul, nicio persoană cu răspundere din primărie. „Scrieți ce vreți!“, a venit răspunsul acru al persoanei care răspunde la telefoane la insistențele noastre de a contacta pe cineva. Întrebările noastre nu s-ar fi referit numai la taxa de mediu introdusă la țară, ci și la nerespectarea legii cu privire la impozitarea persoanelor cu handicap.

Jumătate din pensie merge la primărie

Iordana Anton este o femeie de 91 de ani. De mai multă vreme ea s-a mutat cu fiica sa într-o localitate din Ilfov. În ultimii trei ani, a fost încadrată la handicap gradul II sever. Practic, nu poate să se mai deplaseze, iar viața ei depinde de însoțitor, adică de fiica sa. Aceasta a făcut mai multe demersuri pe lângă Primăria Cîrligele să se respecte legea, mai exact, mama sa să fie scutită de plata impozitului pe clădiri și teren. „Mama mea are o proprietate în satul Dălhăuţi, comuna Cîrligele. Fratele meu, care locuieşte încă în zonă, a mers la primărie să plătească impozitul. I-am dat certificatul de handicap, unde se specifică scutirea de impozit, pentru că are gradul II de handicap. În baza acestui certificat, mama are reducere pe RATB, poate să meargă la băi şi poate fi scutită de impozit. Mama este netransportabilă, dar are dreptul la scutirea de impozit pe casă. Mă deranjează că nu au respectat legea, ba, dimpotrivă, a fost pusă şi la plata taxei de pază a localităţii, în condiţiile în care mama nu locuieşte în comună. Funcţionarii de la impozite au invocat faptul că mama nu poate fi scutită de la plata impozitului pe casă pentru că nu are buletinul pe Dălhăuţi, ci în localitatea unde locuiesc eu în Ilfov. Eu nu puteam să îi las buletinul pe Dălhăuţi, deoarece ea trebuie să aibă medicul de familie aici. Şi aşa am avut dificultăţi cu o firmă medicală din Bucureşti, pentru că mama are încă talonul la Casa de Pensii Vrancea. Nu înţeleg de ce toată această birocraţie! Primarul are copie de pe certificat şi, dacă ar fi avut nevoie de lămuriri sau ar fi interesat să rezolve situaţia, ar fi putut vorbi cu fratele meu în orice moment. Nu este vorba despre suma în sine, ci despre faptul că nu respectă legea“, ne-a declarat doamna Anton. În situația bătrânei sunt multe persoane în România, dar primarii sunt avizi după bani, mai ales după ce și-au majorat salariile. Vestea că trebuie să plătească încă 50 lei taxă de mediu a iritat-o și mai mult. Teoretic, din pensia de handicap de 340 lei lunar, bătrâna ar trebui să plătească 166 lei pe impozite și taxe locale.

Aşa trăieşte un român în ţara lui, la 91 de ani

Explicația edilului

În urmă cu peste un an, în presa locală, Ștefan Moscu a încercat să explice situația, dar mai rău s-a încurcat. Iniţial, el a afirmat că persoanele cu gradul II de handicap nu au dreptul la scutirea de impozite. După ce s-a informat, el a revenit. „Confuzia“ sa ar fi survenit din faptul că Iordana Anton are domiciliul în altă localitate, iar funcţionarii primăriei au crezut că este vorba despre o altă proprietate. „Doamna are gradul II de handicap, iar legiuitorul spune că se scuteşte de impozit numai locuinţa unde domiciliază. Ea probabil este scutită de plata impozitului la casa din Ilfov pe care o are, dar nu are scutire şi pentru casa din Cîrligele, acesta fiind considerată o a doua locuinţă. Dacă însă casa este pe numele fiicei sale, lucrurile se schimbă. În acest caz, trebuie să ne trimită o adresă prin care să demonstreze că acea casă, în care îşi are domiciliul în acest moment, nu este pe numele ei şi, în consecinţă, nu primeşte scutire de impozit pentru acea locuinţă. Atunci vom considera că aceasta din Dălhăuţi este singura sa locuinţă şi poate beneficia de scutirea de impozit. Nu contează dacă are domiciliul la Bucureşti, ci faptul că fiica este proprietară. Dacă sunt coproprietare, problema e mai delicată, pentru că se consideră oricum ca proprietate. Dacă nu e proprietară, rezolvăm problema. Doamna trebuie să vină cu un document care să demonstreze că nu e proprietatea ei. E nevoie doar de un simplu act al locuinţei, în care să se menţioneze cine este proprietarul apartamentului în care aceasta locuieşte în Bucureşti şi unde are şi domiciliul. Noi imediat o scoatem de la plata impozitului. Dacă avea domiciliul pe buletin la noi, lucrurile ar fi fost mai simple. Noi respectăm întotdeauna prevederile legale“, ne-a spus primarul Ştefan Moscu.

Totuși, nu s-a ținut de promisiune. Cu toate solicitările fiicei, bătrâna plătește și acum impozite și taxe locale. Și asta nu este tot. Până și soțul ei, decedat de 16 ani, plătește taxe și impozite locale. După intervenția Consiliului Județean, am reușit să luăm contact cu primarul Ștefan Moscu. Edilul ne-a explicat că taxa de mediu a fost aprobată de Consiliul Local în luna decembrie anul trecut, iar faptul că nu este postată pe site ar fi vina unei funcționare din primărie. „De fapt, este o taxă pe care o plătesc cei care nu au contract cu nicio firmă de salubrizare și să nu mai arunce PET-uri și alte gunoaie în șanțuri sau oriunde“, ne-a declarat primarul din Cîrligele. Întrebat dacă așa se explică impunerea taxei morților și persoanelor cu handicap, edilul nu a mai vrut să spună nimic. El a negat faptul că oamenii ar plăti separat taxa de salubrizare și pe cea de mediu. Cele două taxe, de mediu și de pază, înseamnă o colectare de aproximativ 150.000 lei pe an de la nişte locuitori extrem de săraci.

Și hoții plătesc taxa de pază

Pe la colțuri, oamenii din Cîrligele spun că primarul Moscu este deosebit de tolerant cu hoții de lemne. Ca să nu se enerveze, cei plecați din sat de multă vreme spun că nu au nicio șansă să le fie retrocedate pădurile, mai ales că hoții taie copacii din greu. „Nici nu au ce să ne mai dea. Dacă umblați mai mult pe aici, vedeți cum mașinile transportă bușteni din greu. Eu sunt prea bătrân să merg la pădure să văd cum mai arată, dar nu cred că a mai rămas ceva din ea“, ne-a mărturisit un localnic. Într-adevăr, am surprins și noi cum un localnic descărca în curtea sa o furgonetă plină cu bușteni abia tăiați. Nimeni nu poate spune că acesta nu procedează legal, pentru că plătește taxa de pază la primărie. Edilul din Cîrligele susține că toţi cei care au locuinţe în localitate plătesc această taxă, conform unei hotărâri a Consiliului Local. „Avem multe persoane care locuiesc la Focşani şi care vin aici doar în weekend pentru că au în comună o a doua casă, eventual moştenire de la părinţi. Şi acestea plătesc taxa de pază. Nu este vorba despre paza bunurilor proprietate personală, ci taxa se plăteşte pentru paza bunurilor publice, pentru care primăria a angajat o persoană. Este vorba despre o sumă de circa 10 lei pe an, o taxă aproape simbolică“, explica primarul din Cîrligele pentru presa locală.