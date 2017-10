Moțiunea împotriva ministrului Transporturilor, respinsă

Update Camera Deputaţilor a respins, miercuri, moțiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, depusă de PNL şi USR.

Moţiunea cu titlul "Infrastructura de transport a României sub domnia intereselor PSD. Deziluzie, demagogie și descurajare" prin care opoziţia îi cere premierului Mihai Tudose să-l demită pe ministrul Transporturilor Răzvan Cuc și să ia măsuri în sprijinul acestui domeniu a fost respinsă cu 104 de voturi "pentru", 155 "împotrivă" şi 4 abţineri.

Potrivit semnatarilor moțiunii, ministrul Transporturilor "a sufocat" un minister care avea nevoie de o viziune, a blocat investițiile în infrastructura de transport de care țara avea nevoie, autostrăzi, căi ferate, aeriene, navigabile".

"Domnule ministru, am putea continua pe multe pagini de aici înainte radiografia dezastrului din Transporturi de când sunteți în fruntea ministerului, am putea vorbi în continuare de Metrorex care nu iese din tiparul companiilor de infrastructură ale ministerului pe care îl conduceți, o campanie scăpată de sub control de către minister, cu șantiere urbane care sufocă pe timp nedefinit Bucureștiul și cu termene de dare în folosință amânate repetat. Un singur exemplu vă dăm — Magistrala 5, Tronsonul Râul Doamnei—Eroilor, model tipic de proiect nesupravegheat de minister, termenul de finalizare anunțat inițial, în iunie 2017, prelungindu-se până la sfârșitul anului, pentru ca ulterior să se vorbească de iunie 2018. La fel de impasibil pare că asistați la ceea ce se întâmplă la Compania Națională Aeroporturi București. Probabil stați liniștit pentru că vi se raportează de către fostul dumneavoastră șef de cabinet, actualul director interimar, că este o companie de profit, printre puținele de altfel, dar închideți ochii la faptul că investițiile sunt insuficiente, iar cele care se fac sunt de proastă calitate realizate de firme prietene din Giurgiu, punând în pericol siguranța zborurilor. Din Pista 1 de aterizare aflată în program de modernizare se desprind bucăți de asfalt la fiecare aterizare sau decolare, iar pe Pista 2 se zboară cu prag decalat, recepția finală fiind respinsă de către Inspectoratul de Stat în Construcții care a refuzat să își pună semnătura pe această lucrare de o calitate îndoielnică", mai spun inițiatorii în moțiune.

Printre măsurile recomandate de USR și PNL pentru acest domeniu se numără: demararea procedurilor pentru selectarea CA-urilor și a managerilor privați la companiile din subordinea ministerului care funcționează în baza OUG 109/2011 privind guvernanța corporatistă, "până nu e prea târziu pentru a mai salva ceva din aceste companii secătuite de resurse financiare și umane", realizarea unei evaluări corecte și transparente a tuturor celor 50 de companii și unități din subordinea ministerului, astfel încât relansarea lor să fie făcută în mod profesionist, pe criterii de eficiență și performanță, fundamentarea și prezentarea unor termene realiste pentru realizarea marilor proiecte de infrastructură pe toate cele 4 moduri de transport cumulat cu asigurarea finanțării prin accelerarea procesului de atragere a fondurilor europene, dar și din alte surse puse la dispoziția României, consolidarea capacității investițiilor cu atribuții în implementarea proiectelor de investiții.