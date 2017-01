Motivul pentru care Gelu Diaconu aduce critici noului guvern

Gelu Diaconu nu are cuvinte tocmai de laudă la adresa membrilor Cabinetului Grindeanu. Deși consideră că sunt bine intenționați, fostul șef ANAF este de părere că patru sau cinci dintre ei nu sunt potriviți pentru posturile pe care le ocupă.

”Reducerile de impozite, creșterea PIB-ului și a ponderii colectării în PIB, a cheltuielilor sociale și cu salariile etc., concomitent cu încadrarea în ținta de deficit de 3% fără o atenție specială asupra consolidării capacității administrative ANAF sunt de neconceput. Am urmărit cu atenție audierile din comisiile parlamentare ale miniștrilor noului guvern. Printre noii miniștri am remarcat 4-5 persoane inadecvate, chiar dacă pline de bune intenții”, a scris Diaconu, pe Facebook.

Totuși, el are o părere bună despre noul Ministru al Finanțelor: ”Aș vrea însă să vă atrag atenția asupra unei numiri remarcabile: domnul Viorel Ștefan! Am avut prilejul să îl cunosc și vă asigur că este un profesionist de mare calitate. Cum singur o recunoștea, peste 50% din programul de guvernare cade în sarcina sa și a echipei pe care o va coordona. Devine evident că de buna funcționare a MFP depinde pe deplin reușita guvernării. Așadar, o sarcină copleșitoare!”.