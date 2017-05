Motivul pentru care un paramedic s-a transportat singur cu ambulanța la spital

Un paramedic din Australia s-a transportat singur cu ambulanța la spital după ce a folosit echipamentul din dotare și a constatat că a suferit un atac de cord, informează BBC.

David Watson, în vârstă de 52 de ani, era singur în tura de duminică seară când brusc i s-a făcut rău. A folosit electrocardiograful din dotare și astfel și-a dat seama că suferise un atac de cord. Imediat s-a urcat în ambulanță și a condus 100 de metri până la cel mai apropiat serviciu de urgență al Spitalului Casterton.

''Încercând să-mi salvez mușchiul cardiac m-am transportat cu ambulanța la spital, am sunat la sonerie și le-am spus că am dureri în piept'', a spus bărbatul, pentru 9NEWS.

El a fost transportat pe calea aerului la spitalul Geelong unde, la câteva minute de la aterizare, a suferit o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unui cheag de sânge din arterele coronare.

''Am fost treaz tot timpul. Ei mi-au scos un cheag și au pus un stent. Sunt norocos să fiu viu pentru că am fost rapid și pentru că am putut să mă autodiagnostichez'', a mai spus Watson, care a fost sfătuit de medici să-și ia un concediu de două luni.