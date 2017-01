Mult noroc, domnule preşedinte Donald Trump!

Îmi place din ce în ce mai mult Donald Trump, ce planuri are (a se vedea Anexa), cum simte şi cum reacţionează. Sunt deci speranţe ca America să redevină măreaţă din nou – dacă Trump va fi lăsat.

America şi-a pierdut măreţia ei de altădată, decăderea ei este evidentă. O dovadă de decădere sunt şi modul de desfăşurare a campaniei electorale prezidenţiale din 2016 şi faptul că, deşi alegerile s-au încheiat, atacurile murdare continuă, şi încă la ce nivel, că se anunţă mari proteste contra lui Trump în SUA în preajma instalării sale la 20 ianuarie. Și că în loc să se analizeze cauzele acestei decăderi, care au dus la alegerea lui Trump, se dă vina - fără probe - pe Rusia; “Trump este nelegitim pentru că a fost ales cu ajutorul Rusiei”, spunea recent un congresmen. Adică aşa de slabă a ajuns America că Rusia face jocurile în alegerile americane? “Este o ruşine” (It is a disgrace) – cum spune Donald Trump.

Și toate aceste minciuni sunt promovate de presa şi serviciile americane; să ne amintim de minciunile americane promovate internaţional în 2003 că Saddam Hussein deţine arme chimice, care au motivat invazia SUA în Irak şi uciderea lui Saddam - cu consecinţe dezastruoase în Orientul Mijlociu (minciuni recunoscute ca atare ulterior)?!

Donald Trump are curajul să atace falsul jurnalism, dar şi serviciile americane - care fac jocuri politice murdare. “Voi sunteţi ȘTIRI FALSE” (You’re FAKE NEWS) – i-a spus Trump unui journalist de la CNN prezent la conferinţa sa de presă din 11 ianuarie. Să amintesc aici că doar postul de televiziune american CNN (care ţine cu democraţii) este prezent în România – nu şi Fox News (care ţine cu republicanii) – şi ne mai mirăm că toate mizeriile de acolo contra lui Trump sunt promovate (şi) în România?

Și în România se practică aceste metode de manipulare, pe lângă focalizarea pe fleacurile din viaţa internă: dacă critici UE, eşti omul Rusiei; dacă critici NATO, eşti omul Rusiei, dacă critici America, eşti omul Rusiei etc. Mai lipseşte să se spună că şi Marea Britanie face jocul Rusiei, dacă a decis ieşirea din UE. Mai lipseşte să blamăm teatrele noastre, în care se joacă piese ruseşti (Cehov), şi filarmonicile, care interpretează compoziţii ruseşti (Ceaikovski), că fac astfel jocul Rusiei; şi alte nebunii asemănătoare.

România a dus o politică externă greşită, în opinia mea, după 1990, diabolizând Rusia, în amintirea ororilor bolşevicilor sovietici şi cu speranţa că aşa va face pe placul Uniunii Europene şi al Statelor Unite. Rusia încearcă şi ea, cred, să uite ororile comunismului pe care l-a trăit. Suntem în anul 2017, se împlinesc în noiembrie 100 de ani de la revoluţia bolşevică; se va spune oare cu acest prilej în media noastră - şi internaţională - cine l-a trimis pe Lenin în vagon blindat din Elveţia să facă revoluţia bolşevică (că cea din primăvara lui 1917 eşuase)? Se va spune deci oare cine a adus microbul comunismului în Rusia, ca să-i distrugă pe ruşi (familia ţarului a fost omorâtă, armata albă, ţaristă, a fost distrusă) şi să se salveze pe ei?

România, ca ţară aflată la intersecţia lumii catolice şi a lumii ortodoxe, trebuia să facă deosebirea între poporul rus şi bolşevicii ruşi şi să devină un punct de echilibru între Vest şi Est, între UE şi Rusia. România nu trebuia să accepte baze NATO pe teritoriul său, pentru a menaja sensibilităţile Rusiei; o politică de respect reciproc cu vecinii în general, cu Rusia în particular, ar fi fost mai utilă în atingerea scopului naţional: realipirea Basarabiei şi redobândirea tezaurului. O ţară mică nu poate câştiga în jocul de şah cu cei mari, dar o remiză este pentru ea o mare victorie. Acum, când probabil America lui Trump se va împăca cu Rusia lui Putin, pe deasupra noastră (ca de obicei, în istorie), România tremură de frică, în loc să se bucure.

Donald Trump va fi al 45-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii, numărând doar preşedinţii care au depus jurământul de credinţă faţă de republica federală (care a intrat în vigoare odată cu Constituţia SUA, la 4 martie 1789). Lista celor 44 de preşedinţi (conform Wikipedia) are 43 de nume, care au servit 57 de mandate prezidenţiale, acoperind intervalul 1789 - 2017 (57 x 4 ani = 228 de ani). Grover Cleveland este singurul care a servit două mandate ne-consecutive, fiind cel de-al 22-lea şi cel de-al 24-lea preşedinte american.

Iniţial, mandatul preşedintelui începea pe data de 4 martie, la ora 0.00 şi se încheia după 4 ani, pe data de 3 martie, la ora 23.59. Începând cu anul 1937, prin cel de-al 20-lea Amendament al Constituţiei (ratificat pe 23 ianuarie 1933), „Ziua inaugurării” a fost mutată de pe 4 martie pe 20 ianuarie, ora 12.00. Franklin D. Roosevelt a fost primul preşedinte instalat în funcţie pe 20 ianuarie (în 1937, la al doilea mandat), după ce primul său mandat începuse pe 4 martie 1933. Această modificare a fost făcută pentru a scurta perioada dintre momentul alegerii preşedintelui şi cel al instalării în funcţie (iniţial se fixase un interval de 4 luni, necesar pe vremuri pentru ca noii aleşi să-şi poată aranja mutarea în capitală).

La conferinţa sa de presă din 11 ianuarie, Donald Trump a spus că are nevoie de “puţin noroc” (a little bit of luck) ca să realizeze ceea ce îşi propune. Îi urez de aceea domnului preşedinte Donald Trump: mult noroc!

Anexă

(fragmente din declaraţii sau opinii ale lui Donald Trump, din cartea Linişte: Vorbeşte Trump! De la războiul cuvintelor la candidatura pentru Casa Albă, editor George Beahm, Editura Rao, 2016)

“O să pun capăt iniţiativei Common Core (Proiectul educaţional Common Core Standards Initiative: CoreStandards.org). Care este un dezastru. Educaţia trebuie să fie personalizată. Bush este în favoarea programei generale.” (pag. 50)

“Voi reface infrastructura ţării. Nimeni nu o poate face mai bine decât mine. Credeţi-mă pe cuvânt, lucrările se vor termina la timp, se vor încadra în buget şi vor costa mult mai puţin decât credea lumea. Mă uit la drumurile care se construiesc în toată ţara şi spun că aş putea să le construiesc la o treime din preţ. Ce fac oamenii ăştia e dincolo de orice imaginaţie. Cât de rău stau lucrurile?“ (pag. 51)

“Trebuie să scăpăm de fraudă. Să scăpăm de prăpăd şi abuz, trebuie să ne salvăm. Oamenii plătesc asigurări sociale de ani de zile. Iar acum, mulţi dintre candidaţi vor să le elimine. Trebuie să le salvaţi construind Statele Unite, făcându-ne bogaţi din nou şi luând înapoi banii care se pierd.” (pag. 52)

“Trebuie să renegociem toate acordurile comerciale internaţionale.“ (pag. 52)

“Să reducem datoria de 18 trilioane de dolari, pentru că suntem în belea, credeţi-mă. Avem în mod artificial rate cu dobânzi mici. Avem o bursă care, sincer vorbind, a fost bună cu mine, dar tot nu îmi place ceea ce văd. Avem o bursă umflată. Fiţi atenţi la ceea ce se întâmplă întrucât ce-aţi trăit în urmă cu ceva vreme e nimic pe lângă ce o să se întâmple. Fiţi, aşadar, cu mare, mare grijă.“ (pag. 52)

“Să ne întărim armata şi să avem grijă de veteranii noştri. [Este] foarte, foarte important.” (pag. 52)

“Îmi vorbiţi despre credinţă şi libertăţi religioase. Creştinii sunt trataţi foarte prost, deoarece nimeni nu reprezintă creştinii. Credeţi-mă, dacă voi câştiga, voi fi cel mai important reprezentant pe care crestinii l-au avut în ultima vreme.” (pag. 86)

“Când esti atacat, ripostează.” (pag. 90)

“… provin dintr-o zonă eminamente democrată. Vă spun sincer că, pe măsură ce anii au trecut şi m-am implicat tot mai mult, am evoluat. Am susţinut idei diferite de cele pe care le aveam în trecut. Și sunt foarte convins de opiniile mele.” (pag. 91)

“Guvernul trebuie condus ca o afacere. E important ca în relaţiile de afaceri şi diplomatice să fii un bun negociator, de aceea cred că avem nevoie de oameni pricepuţi la asta. Totodată, este important să ştii să conduci şi cred că nu avem cei mai buni conducători. Echipele sunt importante, însă trebuie să existe o conducere puternică.” (pag. 102)

“Sunt conservator vizavi de multe probleme, dar sunt liberal în ceea ce priveşte sănătatea. Cifrele, inacceptabile, însă precise, arată că există 42 de milioane de americani care nu beneficiază de asigurări de sănătate. Oamenii sunt cel mai de preţ bun pe care îl avem. Trebuie să avem grijă de ai noştri. Trebuie să avem un sistem medical accesibil tuturor.” (pag. 107)

“O femeie a trimis zilele trecute şapte dolari şi douăzeci şi trei de cenţi. Mi s-a părut un gest drăguţ. A scris şi o scrisorică frumoasă. Este tot ce a avut. Avem însă o mulţime de mici contribuabili. Aş accepta şi donaţii din partea unor contribuabili mari, atâta vreme cât nu se aşteaptă să le ofer ceva în schimb, deoarece singurii care pot avea pretenţii din partea mea sunt oamenii care vor ca ţara aceasta să revină la măreţia de altădată. …. Nu vreau să fiu obligat cu nimic. Vin la mine cei care fac lobby. Am refuzat cinci milioane de dolari săptămâna trecută din partea unei persoane foarte importante, fiindcă o astfel de mişcare te obligă. … Acel om va veni la mine peste un an sau doi şi va dori ceva pentru ţara sau compania pe care o reprezintă. Sunt genul de bani pe care nu îi voi accepta.” (pag. 108)

“1. O naţiune fără graniţe nu este o naţiune. Trebuie să existe un zid de-a lungul graniţei sudice. 2. O naţiune fără legi nu este o naţiune. Trebuie aplicate legile adoptate în conformitate cu sistemul nostru constituţional. 3. O naţiune care nu îşi susţine cetăţenii nu este o naţiune. Orice lege privind imigrarea trebuie să crească numărul locurilor de muncă, salariile şi siguranţa tuturor americanilor.“ (Extras din articolul: “Reforma imigraţiei va readuce America pe primul loc”.) (pag. 111)

“Cred că principala problemă a acestei ţări este corectitudinea politică. Am fost contestat de foarte mulţi oameni şi vă mărturisesc că nu am timp pentru a fi total corect politic.” (pag. 116)

“Cred cu tărie în meritocraţie. …” (pag. 119)

“Susţin iniţiativa legislativă de protecţie a copiilor nenăscuţi, care sunt capabili de a simţi durere, şi cer Congresului să adopte de urgenţă această lege. Interzicerea avorturilor la cerere, efectuate după douăzeci de săptămâni de sarcină, va proteja copiii nenăscuţi….” (pag. 124)

“I-am văzut pe politicieni. Am avut de-a face cu ei toată viaţa. …. Aceştia sunt oamenii care ne reprezintă. Nu vor reuşi niciodată să readucă America la gloria sa de altădată. N-au nicio şansă. Sunt controlaţi – de către cei care fac lobby, cei care îi susţin financiar, alte grupuri de interese – cu totul.” (pag. 127)

“Ei bine, cred că treaba cu impozitul forfetar o ştiu foarte bine. Ceea ce nu îmi place este că, dacă faci 200 de milioane de dolari pe an şi plăteşti 10 la sută, plăteşti foarte puţin comparativ cu cineva care face 50 de mii de dolari pe an şi trebuie să angajeze H&R Block să efecteze [calculul impozitelor] – pentru că e foarte complicat….. am avut un sistem de impozitare progresiv pentru mulţi ani, deci nu e o treabă socialistă. Ceea ce mi-ar plăcea să fac, şi am să implementez acest plan cam în două săptămâni, iar oamenilor le va plăcea asta, va fi o mare reducere a impozitelor. E o reducere majoră pentru clasa de mijloc. …Cunosc oameni care produc o cantitate exorbitantă de bani fără a plăti aproape nicio taxă şi cred că este nedrept.” “…. DT propune ca persoanele care câştigă 25.000 de dolari şi mai puţin (50.000 de dolari pentru cupluri) să nu plătească impozite. Cea mai ridicată taxă individuală ar fi de 25% (cea mai mare taxă în prezent fiind de 39,6%). În plus, impozitul în afaceri ar fi redus la 15% şi câştigurile din străinătate ar fi taxate o singură dată….” (pag. 144)

“Trebuie să iubeşti ceea ce faci. Este greu de atins succesul fără pasiune. Un antrepenor va întâlni piedici dacă el sau ea nu este pasionat de ceea ce face. Oamenii care adoră ceea ce fac nu renunţă. …” (pag. 153)

“Foarte des întâlnesc oameni cu idei grozave cărora le lipseşte tenacitatea necesară pentru a reuşi, iar câteodată le lipsesc şi abilităţile. Trebuie să ştii cât mai multe despre ceea ce faci. Nu totul funcţionează întotdeauna. Deci trebuie să continui ceea ce faci şi să nu renunţi niciodată. Am văzut oameni care renunţă prea curând. Sunt şi riscuri asociate, desigur, deci persoana trebuie să aibă şi abilitatea de a trăi cu acel risc. Unii oameni nu prezintă această trăsătură, iar unii oameni dau greş în încercarea de a o dezvolta.” (pag. 192)