Muzica anilor

Am încercat să ne aducem aminte cu nostalgie de perioada anilor '90 și de melodiile ce se ascultau în timpul sărbătorilor de iarnă. De la regina nedetronată Mariah Carey la actorul Adam Sandler, care a țopăit pe ritmuri de colind, ne-am întors în timp pentru a realiza un top retro al celor mai ascultate melodii de Crăciun de la acea vreme, care sunt pe val și acum.

Mariah Carey (All I Want From Christmas Is You, 1994). Recent, cântăreța a făcut karaoke în mașină alături de James Corden pe această piesă și i-a ieșit de minune. Ea a demonstrat că acest hit este nemuritor și este unul dintre cele mai ascultate din toate timpurile.

NSYNC (Merry Christmas, Happy Holidays, 1998). Înainte de despărțirea din 2002, trupa a făcut senzație la acea vreme cu cei cinci componenți: Justin Timberlake JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone și Lance Bass. Cât despre melodie, aceasta se află pe locul doi în preferințele muzicale de sărbători.

Backstreet Boys (Christmas Time, 1997). Locul trei este ocupat tot de o trupă de băieți, la fel de celebră. Melodia Christmas Time a fost lansată odată cu albumul Quit Playing Games.

LeAnn Rimes (Put A Little Holiday In Your Heart, 1997). Balada a fost lansată în cadrul unei emisiuni televizate numite Holiday în My Heart și a fost scrisă de LeAnn pe vremea când avea doar 15 ani.

Adam Sandler (The Chanukah Song, 1994). „Pe vremea când eram mic, această perioadă din an mă întrista deoarece singura melodie pentru copii evrei era Dreidel, Dreidel, Dreidel. Astfel că m-am decis să scot eu o melodie“, a povestit actorul în cadrul emisiunii Saturday Night Live.

Amy Grant (Grown-Up Christmas List, 1992). Deși melodia a fost scrisă de David Foster și Linda Thompson în 1990, a fost lansată doar în momentul în care Amy Grant și-a adăugat versul propriu. Kelly Clarkson i-a adus un tribut artistei în cadrul show-ului American Idol.