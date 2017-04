Muzicianul pe care polițiștii l-au găsit fără suflare

Lumea muzicii trăiește o mare dramă de când a aflat vestea că un alt muzician foarte bun s-a stins din viață. John Warren Geils Jr. a murit în noaptea de marți spre miercuri în propria sa locuință din Massachusetts, SUA.

John Warren a fost chitaristul și cel care a inițiat trupa J. Geils Band și a fost și membru al trupei Centerfold. Acesta a fost găsit fără suflare de polițiști în casa lui din Groton, Massachusetts. Un echipaj de poliție se plimba constant prin apropierea locuinței sale fiindcă era bătrân și avea probleme de sănătate. John Warren s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani.

Polițiștii anchetează moartea acestuia pentru a descoperi dacă s-a produs din cauze naturale.

John Warren Geils Jr. a studiat la Institutul Politehnic din Worcester, iar fiindcă era foarte pasionat de muzică și avea și un talent remarcabil a decis să-și formeze o trupă.

Formația J. Geils Band a fost înființată în anul 1967 în Worcester, Massachusetts. Trupa a avut mai mult de 40 de single-uri de top la începutul anilor 1970, potrivit nbcnews.com.

Cele mai mari hit-uri ale lor au inclus "Must of Got Lost" , care a ajuns pe locul 12 din 100 în topul Billboard, în 1975, și „Love Stinks“, o melodie despre dragostea neîmpărtășită, „Centerfold“, de pe albumul lansat în 1981 și clasat pe locul 1 pe US Billboard în februarie 1982. A rămas acolo timp de șase săptămâni și a fost prezentat pe MTV.