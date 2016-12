N-o să-ți vină să crezi! Cele mai scandaloase ierarhii din blogosfera românească (I)

SUBIECTIV. Pentru că se termină anul și toată lumea se ține numai de gale și premii (greu de crezut că scapă vreun român nepremiat și anul acesta) și de bilanțuri și de ierarhii, facem și noi – cu de la sine putere – niște ierarhii în blogosfera românească.

Astăzi vă veți delecta cu niște ierarhii. Pe baza căror criterii sunt acestea întocmite? Răspundem cu toată onestitatea că facem și noi tot ce este românește posibil, așadar: sunt făcute din ochi. Ne vom îndrepta atenția (nu și îngrijorarea) către mai multe categorii. Acestea sunt: bloguri de oameni care se ocupă cu umorul, bloguri de oameni care dau cu păreri, bloguri pe partea culturală direct.

În continuarea demersului nostru, zilele următoare vom reveni cu ierarhii și mai scandaloase, despre: bloguri de oameni care scriu despre alți oameni, bloguri de oameni care nu iau nimic în serios și bloguri pentru conspiraționiști și alți consumatori de știri false și apocaliptice.

Să ne bucurăm de ele!

Bloguri de oameni care se ocupă cu umorul

1. Daily Cotocodac (www.dailycotcodac.ro)

Mostră dintr-un text despre ce băuturi consumă românii, în funcție de partidul pe care l-au votat. Iată: „PSD: Electorat preponderent rural sau urban la prima generaţie, consumă în general ţuică sau rachiu – băuturi româneşti făcute în gospodărie. Evită băuturile străine, dubioase, preferând zeama românească de pufoaică în locul whisky-urilor cu care străinii aflaţi în slujba lui Soros vor să ne otrăvească. O caracteristică definitorie a băutorilor votanţi de PSD este aceea că nu par deloc deranjaţi de faptul că birtaşul este hoţ şi le îndoaie fără ruşine băutura“.

2. Simona Tache (www.simonatache.ro)

Jurnalul roz de cazarmă și nu numai, blogul Simonei Tache, este vechi, domnilor. Crescută la școala Cațavencilor, Simona Tache și-a diversificat oferta editorială, optând în ultima perioadă pentru o implicare serioasă în cauze sociale. Ea nu renunță însă la îndeletnicirea de bază, umorul. Recent, a punctat: „Mai țineți minte rubricile de revista presei din… presă, din vremurile preistorice de acum… câțiva ani? Acum, când totul s-a mutat pe Facebook, se impune să-i dedicăm o sinteză. Se cuvine să știm cine cu cine s-a mai înjurat de mamă și de la ce s-au luat, cine cui i-a dat like și dacă like-ul a fost cu inimioară sau cu față plângăcioasă, cine a anunțat că plouă afară și cine i-a făcut idioți pe ăia care anunță că plouă afară și așa mai departe. Dar să lăsăm introducerile și să trecem la treabă. Va să zică, iată ce-ați ratat în săptămâna care a trecut, dacă n-ați stat conectați: Elena Udrea a intrat în discuție live cu comentatorii de pe Facebook. Patru comentarii mi-au atras atenția dintre cele 5.000: 1) Nu mai palavragii atât că oricum nu te alege nimeni și dacă chiar ajungi nu stai mult că te ia Miliția 2) Pentru 3 și ceva la sută trebuie mai mult entertainment pe video chat :))) 3) Când îl ascult pe PAVAROTTI cu mama mă gândesc la Elena Udrea și la PMP! 4) Sunteți superbă, sincer, ați putea să vă găsiți un șeic bogat și să ne lăsați pe noi“. (n.r. – am păstrat scrierea originală a cititorior doamnei Udrea, fost parlamentar).

3. Sereniti (www.sereniti.ro)

Sereniti nu este chiar un blog, este o cooperativă de autori care pot funcționa și ca blogări independenți. Nu are importanță. O nominalizez aici fiindcă este o întreprindere eminamente feminină, care pune strălucit în valoare umorul doamnelor și domnișoarelor. Au o comunitate bogată de cititori (peste 40.000), iar manifestul cu care au plecat la drum se încheie așa: „Tot ce facem e un omagiu adus umorului involuntar, logicii imperfecte și frumuseții prefăcute. Ele sunt armele care ne-au ajutat să rezistăm atunci când lumea a fost preluată de bărbați. V-am lăsat să credeți că nu știm să conducem mașinile, că nu reușim să ne descurcăm singure într-un oraș străin, că ecuațiile diferențiale sunt o invenție a ADN-ului masculin și că fizica cuantică e numele unui club din Centrul Vechi. În timp ce vă cocoșați tot mai tare, noi am lucrat la planul nostru diabolic, pe care nu suntem încă gata să îl dezvăluim. Dar ceasul se apropie de miezul nopții. Tic, tac, tic, tac, vine și vremea noastră“.

Bloguri de oameni care dau cu păreri

1.Vasile Manu (www.vasilemanu.ro)

Blogăr de opt ani, Manu are un public bine conservat, pe care îl răsfață cu sfaturi și păreri despre diverse. De altfel, blogul dumisale este recomandat chiar așa, „blogul unui om simplu într-o lume complicată“. Manu îi învață pe aspiranții la statutul de blogăr cum trebuie procedat ca să își împlinească visul. Visul de a face parale, desigur. Iată: „Ca să faci bani din blogging trebuie să ai răbdare, să fii perseverent, dedicat, muncitor, să scrii cu pasiune și, cel mai important, să îți placă ceea ce faci. Nu scrie cu scârbă, nu scrie din obligație, scrie atunci când simți că ai ceva de spus și când ești inspirat. Una dintre ideile pe care am tras-o personal după 8 ani de blogging este că un blogger trebuie să își creeze un stil propriu, nu să încerce să copieze stilurile altora pentru că vor sfârși lamentabil. Vrei să investești în blogging? Investește întâi pasiune, perseverență și dedicare“. Scurt, simplu, la obiect. Așa emite Manu.

2. Groparu (www.groparu.ro)

După o zi mai grea pe mapamond (asasinarea ambasadorului Rusiei la Ankara, atentate la Berlin și la Zurich etc., etc.), dai fuga la Groparu să vezi ce are Groparu de zis. Și zice Groparu: „În asemenea zile, îți vine să pui poze cu mâncare. Numa’ că nu prea am, pentru că mâncarea pe care-o fac are două atribute: arată ca naiba, dar are gust și mai rău. Sau, dacă m-aș fi ținut de fotografie (încă nu-i târziu), acum aș fi avut măcar câteva peisaje, ­flori, un răsărit pe munte, ceva. Expert în geopolitici nu prea mi-s, iară. Că no, e prea complicat; și, deși încerc să mă mențin informat, tot e greu să scoți o teorie satisfăcătoare cu ce se mai petrece în creuzetul ăsta cu explozibil. Grijă mare la cei care, cu aer atotștiutor, lansează teorii din alea fără echivoc“. Acesta este Groparu.

3. Lorena Lupu (www.lorenalupu.com)

Îndrăgita noastră actriță Lorena Lupu întreține un blog în care practică o textualitate dezinhibată, care place publicului cititor. Lorena nu scrie cu ocolișuri. Emite părerea frontal. De exemplu, la o zi după alegeri, a fost de părere că puțin PSD la guvernare o să facă bine țării noastre. De ce? Iată de ce: „Mă uit în jur şi văd o lene spirituală şi un refuz de a face lucruri constructive de mă ia cu ameţeli. Ia să vină PSD, să bage nişte spaimă, nişte baronaşi şi nişte tactici neocomuniste în populaţie, că se pare că e nevoie. Prea puţină lume funcţionează sub zodia tandreţii şi prea mulţi au nevoie de nişte cravaşă (…) să prindă aripi. Poporul român are particularitatea asta: nu poate creşte decât împotriva cuiva, nicidecum cooperând cu cineva“.

Bloguri pe partea culturală, direct

1. Ferma de gânduri (www.fermadeganduri.ro)

Nouă apariție în blogosferă, Ferma, este îngrijită de ziarista Lavinia Bălulescu, numai cu îngrășăminte naturale. În Fermă găsiți interviuri, recomandări de lectură, precum și mici fragmente de neant, cum frumos li se spunea înainte, în presa timpurilor trecute. Mostră: „Aşa că merg cu metroul, stau cu ochii închişi, îmi scot din cap toate gândurile (bune sau rele) şi las vocile celorlalţi să intre. Apoi îi împart pe toţi în categorii, fac o selecţie rapidă, îi organizez în cutiuţe: «Ucraina», «Ponta», «Băsescu», «de ce nu vine primăvara», «ce tupeu a avut Crin», «ce ne facem dacă începe războiul», «nu ştiu ce să mai gătesc», «cum se descurcă copilul la şcoală» şi «la ce filme m-am mai uitat în ultima vreme». Nu deschid ochii, nu vreau să stric experimentul. Ştiu exact câte staţii mai am, aşa că ascult în continuare, sondez, încerc să-mi închipui feţele oamenilor fără să îi văd, să le intuiesc marile drame, micile bucurii. Ce fel de pantofi poartă, ce au mâncat de dimineaţă, ce fac atunci când nu îi vede nimeni. Tot survolând spaţiul metroului, tot ascultând şi sondând şi trecând mai departe, mă opresc la o voce de fată care rosteşte, pentru a treia oară: «Caut oraş. Asta fac, înţelegi? Asta am făcut mereu. Nu mă pot opri din făcut asta. Nu pot. Nu găsesc. Vreau, dar nu găsesc»“.

2. www.anamariaonisei.ro

Fosta ziaristă de cultură Ana-Maria Onisei s-a retras în PR-ul cultural, dar continuă să scrie jurnalistic pe blogul personal. Recent, Ana-Maria a publicat o poveste foarte frumoasă despre un maior MApN (Dan Constantin Mireanu), care a descoperit într-un sat uitat de lume un poet septuagenar. A avut grijă ca versurile acestuia să fie strânse într-un volum care se numește Arlechin din iarbă. Iar Aurel Ivan, poetul de la țară, scrie cam așa: „Cad păsări, orologii planetare/ Fără catarg spre orizont se-ntind/ Zeii-n fiorduri aburind lichid/ Vechi catedrale-n ponturi să se piardă./ Se lasă noaptea lin peste cetăți/ Fecioare blonde, adieri polare/Între palate reci mă înconjoară/Tăcerile cu ochi de flamingo./Tristețe cu miros de hering/Din cerul nopții cotropit de stele/ Când Ursa Mare trage la potou/ Iubirea mea pierdută printre ele“.

3. www.filmreporter.ro

Un blog foarte reușit despre cinema, ținut în viață prin efoturile Florentinei Ciuverca, fostă ziaristă și ea. Găsiți știri, interviuri, reportaje, toate de calitate superioară.