N-o să-ți vină să crezi! Cele mai scandaloase ierarhii din blogosfera românească (II)

TOT FELUL. În continuarea clasamentelor noastre foarte subiective, astăzi ne vom ocupa de: bloguri de oameni care scriu despre alți oameni și bloguri de oameni care nu iau nimic în serios.

Se termină și anul 2016, care nu a fost prost doar în general (ne-au tot murit valorile, s-au făcut alegerile care s-au făcut, tot felul), ci și în particularul blogosferei. N-a apărut mare lucru de consemnat, start-up-urile în domeniu, ca să le zicem așa, sunt mai degrabă palide. S-a consolidat, cum se spune în neoliberalism, piața deja existentă, care – așa cum cunoașteți din episoadele anterioare – nu e prea grozavă. Greu să găsești chestiuni de apreciat, sunt mult mai multe de criticat, dar să facem și acest efort, de dragul diversității textuale. Așadar, stimați cititori, clasamente avem! Și stați să vedeți dumneavoastră din 2017...

Bloguri de oameni care nu iau nimic în serios

1. Utopia balcanică (www.utopiabalcanica.net)

Omul din spatele acestui loc aparte de pe Internet este numitul Vasile. Vasile este un bărbat inteligent, minion și bărbos, care îi seamănă bine lui Ion Creangă. El face parte și din colectivul Times New Roman, îndrăgitul site de știri inventate, în care se râde de lume, fiindcă lumea e de râs. Aici, la Utopie, Vasile scrie de-ale lui. Reușește chiar niște minireportaje în care ochiul său critic excelează.

Uite, de exemplu, la începutul lunii decembrie (anul care se încheie), Vasile a fost la un concert Azis (nu mă întrebați, nu cunosc cazul). Dar nu asta contează, contează că toată chestia s-a ținut într-un club de manele din Regie. Și, ajuns acolo, Vasile a putut să constate după cum urmează: „Oricine şi-a lăsat barbă în ultimul deceniu ştie să pună Salam pe YouTube la petreceri de apartament. Dar să te duci într-un Ateneu al manelelor, cum e grandiosul La Mia Musica din Regie, e cu totul altă experienţă. Una copleşitoare, care îţi cafteşte simţurile şi îţi trezeşte toate sentimentele umane, de la greaţă la fascinaţie. Flotile de BMW-uri ceruite, parcagii înjurând în vânt, pupături pe obraz între oameni cu mutre de killeri, burţi, ginecomastie, 10 gealaţi cu cefe late analizându-te la intrare, blană de leopard, ospătari apretaţi, un şmecheraş plutind printre scaune cu o narghilea uriaşă în braţe, pufăind-o ca şi cum n-ar avea cinci kile, clubul ăsta le are pe toate. Şi un bas care îţi aruncă de pe măsuţă berea la cinşpe lei. (…) Admir leii de ipsos din dreptul scenei. Uşile s-au deschis la 10 seara, dar petrecerea începe foarte încet. Un flăcău cu pantofi roşii omoară în răgete nişte evergreenuri pe care unii le-ar putea eticheta drept «băşite»: Sex bomb, Hit the road, Jack, De-ai fi tu salcie la mal ş.a. Încă nişte pauză, cu remixuri nostalgice din Punjabi MC. Când vine Azis, frate? Se face doişpe. Elvis Nicu şi trupa casei îi cântă cumătrului lor Nicolas o melodie despre cum îşi fac americanii toate poftele. Uitasem că-i Moş Nicolae azi. Basul continuă să-mi vibreze în intestine. Berea e cam caldă. Da, ştiu, volumul asurzitor e specialitatea casei şi bere beau numai amărâţii. În jurul meu sunt multe frapiere cu Mateus la suprapreţ. S-a făcut unu noaptea. O fi şi asta dovadă de barosăneală, să-i arăţi societăţii şi lui Vasile că tu n-ai de mers la muncă mâine“. Și tot așa, și tot așa.

2. www.masonia.ro

Ce este Masonia? Aflăm de la bun început, ca să nu fie neînțelegeri: „Acesta este un blog de opinii pentru cei care s-au săturat de bloguri de opinii. Dacă încă ai dubii, acest site nu are absolut nicio legătură cu masoneria. «Masonia» nu este un cuvânt real, încetează să fii prost“.

Pe Masonia nu se pune la suflet, adică se constată, se deplânge și nu se decade în isterie. Cam așa (textul e de când i s-au furat 100.000 de euro unui călugăr, că, na, e normal să aibă un călugăr 100.000 de euro în chilie, fiindcă suntem totuși în România): „Că toată lumea dă cu jula în țara asta nu e nicio surpriză. Dar nu pot să nu mă mir de faptul că toți proștii reușesc să fure cu nemiluita. Sau poate numai de ăștia auzim, că de-aia sunt proști. Zic că-s toți idioți, pentru că habar n-au ce să facă cu banii. Fură doar ca să se afle-n treabă, din simplul motiv că pot. Sunt genul de oameni care toată viața au fost obișnuiți să li se dea. E dreptul lor fundamental. Dragnea stă pe un imperiu de peste 7.000 de metri pătrați, în Alexandria. Are o curte mai mare decât un teren de fotbal și se întinde pe două străzi. Și fix așa-s toți. Locuiesc pe un teren imens și într-un semi-palat. Își iau o mașină de ultimă generație și aia e. Efectiv sunt atât de bătuți în cap, încât nu știu ce să mai facă cu banii. Casă, mașină și teren, fix atât pot. Dar musai în România, să știe toată lumea din anturaj că ei o duc bine“.

3. www.eftimie.net

Și acest Eftimie tot în echipa ­Times New Roman mănâncă o pâine. A fost recent un caz cu partenera lui Remus Cernea (care a militat pentru drepturile crabilor din supermarket-uri și a scos la înaintare sânii, în solidar cu nepoata lui Pandele de la Voluntari, pe care poporul a ales-o deputată, tot o mare etalatoare de sâni și aceea). Și zice Eftimie: „Țâțele Ioanei Stăniloiu, etalate elegant pe Facebook, fără să se vadă vreun sfârc care ar duce la eliminarea ei din discuție, pentru că fundamentaliștii feminiști de la FB nu acceptă așa ceva, deci țâțele respective, v-o spun cu experiența și greutatea cuvântului unui om care a văzut mii de țâțe pe Internet și cel puțin două în viața reală, ei bine, acele țâțe erau OK. În acest moment discuția trebuia să continue la același nivel. Serios, ca națiune vizibil interesată de politică (și ce altceva ai putea fi, când toate statisticile ne dau ca țara cu cel mai mic IQ din zonă, dar și cu cel mai mic penis), ar fi trebuit să continuăm stilul acesta de argumentare. Am fi putut avea, în sfârșit, o dezbatere politică interesantă. Un talk-show politic în care, la fiecare cinci minute, o femeie își arată țâțele. Orice emisiune TV, chiar și aia a minionului chel Rareș Bogdan (care există, nu știți voi, dar încă mai există), ar avea audiențe fenomenale. Acum nu te uiți la ce scoate Andreea Vass sau Mihaela Bogaciu sau Sandy Belle – nu știu exact ce blondă este președintele PNL –, dar dacă ar arăta țâțele să-i atragă atenția lui Dragnea că nu-i bine ce face, chiar am deveni brusc atenți“.

Bloguri de oameni care scriu despre alți oameni

1. www.andreeavasile.ro

Acest blog, de altfel, destul de cunoscut, cuprinde povești despre oameni și viață, scrise de Andreea Vasile, o fată care a practicat, mai demult, jurnalismul. Ea pune mâna și scrie despre tot felul de cetățeni (uite, de exemplu, despre cei care strâng bani pe stradă pentru tot felul de cauze). În general, se uită spre partea plină a paharului, o privește. Textele sunt simple, fără înflorituri stilistice, și tocmai de aceea citite și distribuite. În plus, blogărița se ocupă intensiv și cu fitness-ul, și cum fitness-ul place omului modern, alături de metode de slăbit, viață sănătoasă, dragoste și rugăciuni din religii alternative, iată, mult succes.

2. www.bazavan.ro

La bază, „Simpa“ era blogul Cristinei Bazavan, și ea ziaristă la bază. Între timp, Cristina, care are tot felul de angajamente care au legătură cu media, dar nu neapărat cu jurnalismul, scrie tot mai puțin, iar la „Simpa“ lucrează textual alți lucrători. Ceea ce nu s-a schimbat în acest blog vechi este preocuparea pentru oameni și poveștile lor. Tot despre asta e vorba, se merge înainte, cu metodă.

3. www.oanabotezatu.ro

„Happytude“ este un blog întreținut de Oana Botezatu, tot ziaristă la origini. După cum îi spune și numele, și aici se caută fericirea din tot felul de povești cu oameni. Oana a devenit foarte cunoscută în perioada post-#colectiv, când a fost unul dintre cei care au organizat o rețea de ajutorare a rudelor celor din spitale (cărora le-au oferit puțin ajutor concret, alimente, băuturi, un umăr pe care să plângă, așa). Firește, ultimul post de pe Happytude poartă titlul „Décor de poveste pe masa de Crăciun“. Spiritul sărbătorilor, familia tradițională, masa îmbelșugată, noul și vechiul împletindu-se, comercialul și religiosul, tot ce trebuie e aici, ca la carte.