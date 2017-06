Ne vedem joi / Bătălia pentru Anglia

Scenariul parizian se repetă la Londra, într-o manieră bizară, cu atât mai mult cu cât nu se vede nici o legătură între cele două atentate recente. Cu excepţia faptului că ambele au avut loc tocmai înaintea unui scrutin naţional. Cu toate acestea, nu văd unde ar putea merge o asemenea logică, fiindcă alegerile din UK vor avea loc, oricum, joi, 8 iunie. Tragedia nu poate servi nici unui actor politic, iar această aserţiune nici nu mai trebuie demonstrată. Anglia a ales (mă rog, cum a ales…) Brexit-ul tocmai datorită iluziei că va scăpa de imigraţie şi de terorism. Chiar dacă cele două nu prea au nimic în comun, căci teroriştii depistaţi până acum în insulă sunt britanici get-beget, născuţi şi educaţi în UK. Pe de altă parte, e suficient de clar deja că Anglia nu va scăpa de terorism, eventual va putea atenua fenomenul, şi asta printr-o mai intensă colaborare cu structurile antiteroriste europene. Ceea ce tocmai că nu ştim dacă se va întâmpla. Desigur, cu excepţia situaţiei în care englezii vor vota altfel joi.

Ce se întâmplă, de fapt, joi? O încercare a cabinetului Theresa May de a-şi întări poziţiile, destul de şubrezite de lunga şi obositoarea dezbatere despre Brexit. Ce-i drept, dezbaterea s-a amplificat după faimosul referendum, şi nu înainte, ceea ce indică o stare de confuzie a electoratului britanic, căruia May nu are nici cea mai mică intenţie de a-i da a doua şansa. Dar, oricum ar sta lucrurile în privinţa capacităţii de răzgândire a britanicilor, deocamdată vorbim despre o nouă Cameră a Comunelor, care va veni prin alegeri anticipate. Gestul Theresei May este la fel de riscant ca acela al lui David Cameron când a convocat referendumul pentru Brexit. Cameron spera într-o consolidare a poziţiei sale politice şi a ideii europene şi a ieşit tocmai pe dos. May speră într-un vot majoritar favorabil conservatorilor, care nu deţin, deocamdată, decât 330 din cele 650 de fotolii în Camera Comunelor. Și care, evident, vor mai mult. E o minusculă fereastră prin care conservatorii s-ar putea strecura, căci, din 19 iunie, negocierile de ieşire din UE ar trebui să înceapă.

Mai există un motiv serios pentru care Theresa May a cerut alegeri anticipate. Nu stă bine cu partidul său la capitolul corupţie. Cel puţin douăzeci de deputaţi conservatori sunt acuzaţi că au folosit în moduri trăsnite fondurile de campanie din 2015. Dacă aceştia vor fi invalidaţi (căci în UK asta e posibil), partidul aflat la putere pierde douăzeci de voturi care ar putea face diferenţa în cazul unei bătălii parlamentare cu Partidul Laburist. Prin urmare, Theresa May preferă să repună la vot structura Camerei Comunelor, pentru a porni tranziţia spre Brexit cu deputaţi proaspăt aleşi, fără probeme judiciare. Fireşte, în acest fel ea evită valurile pe care le-ar produce în mass-media afacerile de corupţie ale conservatorilor.

Pe scurt, alegerile anticipate de joi au scopul de a da Angliei puţin oxigen şi de a scăpa de o serie de scandaluri inevitabile, care ar ruina credibilitatea Partidului Conservator. Dacă la Londra vom avea un Guvern stabil, cu o majoritate parlamentară confortabilă, Theresa May s-ar putea răfui mai serios cu Scoţia şi Republica Irlandei, care vor să rămână în UE fără a mai avea pe cap coroana britanică.

Surprizele sunt, însă, posible. În vreme ce conservatorii văd în alegerile de joi o simplă formalitate, laburiştii se bat pentru răsturnarea stării de fapt în Anglia. Dacă, acum o lună, între cele două partide era o diferenţă de douăzeci de puncte, cu câteva zile în urmă diferenţa era de abia şase puncte (conform sondajului institutului YouGov). Laburiştii vin din urmă rapid, iar liderul lor, Jeremy Corbyn, îi suflă deja în ceafă Theresei May, obţinând un scor superior celui obţinut de Gordon Brown în 2010.

Va să zică, dincolo de atentatul care a însângerat din nou Londra, ce urmează să se întâmple joi ? După cât de încrâncenată este situaţia de pe terenul electoral, cu nici două săptămâni înainte de începerea despărţirii de UE, joi se va da Bătălia pentru Anglia.