Nebunia numită spitalul Mioveni

Succesul economic al platformei Dacia a adus și venituri mari la bugetul local al orașului Mioveni. Așa că primarul Ion Georgescu a demarat un proiect extravagant. Un spital costisitor, cu achiziții făcute la prețuri ridicate, unitate medicală care riscă să nu aibă pacienți. Edilul susține că toate temerile vor dispărea după ce investiția va fi gata la anul, asta, dacă se va respecta calendarul proiectului.

În contextul în care proiectele spitalelor regionale nu au finanțare, fiecare unitate de acest gen având nevoie de investiții de peste 150 milioane euro, Mioveniul, un orășel cu 35.000 de locuitori, va găzdui de la anul, dacă proiectul va fi gata la timp, cel mai scump spital din România. Investiția de 55 milioane euro ar urma să fie realizată exclusiv din bani publici autohtoni, sume fie asigurate de la bugetul local al orașului argeșean, fie de la bugetul central.

Astfel, conform declarațiilor primarului Ion Georgescu, unitatea medicală ar urma să fie gata în cursul anului viitor. În acest an ar urma să fie finalizate lucrările de construcție ale clădirii, iar în 2018 ar trebui să fie aduse aparatele medicale și mobilierul deja achiziționate în urma unei licitații. Echipamentele medicale, produse de General Electric din Statele Unite, și mobilierul au fost achiziționate la prețuri mai mari decât cele ale pieței. Ba chiar sumele plătite sunt mai ridicate decât cele din ofertele proprii ale General Electric, așa cum reiese din ofertele făcute de compania americană pe piața românească.

În final, se vor cheltui minimum 55 milioane euro, atât cât a fost oferta asociației Guerrato Spa Italia și Medicare Technics SRL din București. Investiția piperată este motivată prin faptul că achizițiile au prețuri exagerate față de cele ale pieței. Spre exemplu, un calculator va costa 12.000 lei, un birou va ajunge la 1.700 lei, iar un coș de gunoi va avea preţul de 500 lei. Reprezentanții asocierii care asigură aparatura medicală la suprapreț susțin că prețurile sunt mai mari la aparatura medicală din cauza faptului că asigură o garanție de cinci ani, față de un an sau doi, cât este pachetul oferit de obicei la licitații.

De unde vin milioanele de euro

De la Dacia, ar fi răspunsul la întrebarea privind originea celor 55 milioane euro, pe care primarul din Mioveni este gata să le asigure în totalitate, dacă nu va primi sprijin de la Guvern. Asta, pentru că orășelul argeșean este unul dintre cele mai bogate din țară, ca urmare a taxelor plătite la bugetul local de platforma industrială Dacia-Renault de la Mioveni.

Surse de finanțare sunt bugetul local al orașului Mioveni, bugetul central public și un credit bancar, dacă va fi nevoie.

Ion Georgescu a anunțat că în acest an Ministerul Dezvoltării a promis că va aloca o finanțare de peste 93.678.000 lei. Restul sumei, în jur de 200 milioane lei, va proveni de la bugetul Mioveniului, care se ridică, dacă ținem cont doar de veniturile proprii, la 21 milioane euro în acest an. „35 milioane euro asigur eu pe trei bugete anuale – pe 2016, 2017, 2018. Diferența – poate Guvernul, poate județul Argeș. Oricum, eu am făcut scrisoare și la BEI, BERD, să-mi dea un împrumut rambursabil. Sunt conștient că 30% din veniturile orașului trebuie să fie date la credit pentru următorii 5-10 ani“, explica Georgescu.

Proiectul. Sau pe ce se duc banii

Până acum, Spitalul Monza, unitate privată din Capitală, era considerat cea mai costisitoare investiție de acest gen: acționarii italieni au investit undeva la 40 milioane euro. Unitatea din Mioveni va depăși investiția privată din Capitală.

Planul viitorului spital prevede ca imobilul să aibă șase etaje, cu secții de maternitate, ginecologie, pediatrie, neurologie, chirurgie, cardiologie, bloc operator și spații auxiliare cu birouri. Spitalul va avea 295 de paturi, șase etaje și șapte secții: maternitate şi neonatologie, ginecologie și pediatrie, neurologie, medicină internă, chirurgie, cardiologie.

Cine a câștigat costisitorul contract

În urma unei licitații îndelung contestate și verificate, așa cum susține primarul Georgescu, oferta câștigătoare, în valoare de 55 milioane euro, a fost a asocierii dintre Guerarato Spa Italia și Medicare Technic. Proiectul a a fost realizat de Dosetimpex SRL din Timișoara. Din suma totală, 54% au fost alocate construcției, iar restul pentru dotările medicale și mobilier. Aria construită la sol este de 2.307 mp, iar aria desfășurată totală, incluzând subsolul, de 172.980 mp.

Prețuri mai mari decât ale pieței

Acum, clădirea spitalului este în ultima fază a construcțiilor. „Am avut o licitație, asocierea și-a asumat lista. Lista a fost verificată de minister, ei trebuie să respecte caracteristice generale ale aparatelor“, explică primarul Georgescu. Când este întrebat dacă prețurile din oferta câștigătoare se mai pot schimba, acesta susține răspicat și chiar mândru: „Nu se mai modifică!“.

Pentru echipamentul RMN, prețul plătit la Mioveni din bani publici este de 5,92 milioane lei (1,31 milioane euro), aşa cum reiese din oferta care a câștigat licitația. Potrivit ofertelor comerciale făcute pentru companii private de General Electric, oferte obținute în timpul documentării, un aparat similar, cu un câmp magnetic de 1,5 Tesla (1,5 T), este vândut de General Electric cu mai puțin de 630.000 euro. Diferența în plus reprezintă practic încă un aparat RMN.

Pentru un computer tomograf se vor plăti aproape 2,8 milioane lei, echivalentul a 637.000 euro. Prețul din ofertele pentru un produs identic cu 16 secțiuni este de 258.000 euro. Mai mult, un aparat superior tehnologic (cu 64 de secțiuni) costă 315.000 euro.

Analizorul automat de biochimie este plătit la Mioveni cu 23.000 euro, față de 38.00 euro – prețul pieței.

Un ecograf Doppler pentru medicină internă este 66.000 euro, față de 29.000 din ofertele General Electric.

Un analizor de gaze și ioni în sânge costă pentru spitalul din Mioveni 29.000 de euro, iar în ofertele companiei americane este doar 8.000.

Dacă echipamentele medicale sunt costisitoare, nici sumele plătite pe mobilier nu sunt mai mici. Trebuie precizat că aceste obiecte sunt cumpărate la prețuri mai mari decât cele din magazinele de specialitate. De exemplu:

Taburete pentru medic. Pentru unitatea din Mioveni vor fi aduse 28 de astfel de taburete la prețul de 1.038 lei fiecare, în total se vor plăti 29.000 lei pentru aceste scaune. Pe piață, din ofertele consultate, un taburet din piele ajunge la 500-600 lei.

Scaune simple. Pentru spital s-au luat și 477 de scaune, iar dacă fiecare va costa 733 lei, rezultă că aceste obiecte de mobilier vor aduna suma de 350.000 lei. Vreo 80.000 de euro, cât un automobil tip limuzină.

Alte piese de mobilier achiziționate la prețuri mai ridicate ar fi: noptieră cu 3.624 lei, cântar pentru copii cu 10.122 lei (un singur exemplar); un coș de gunoi – 700 de lei (228 de bucăți), canapea cu 3.800 lei (61 bucăți), cuier cu 600 de lei (167 bucăți) sau dulap vestiar cu 5.300 lei (75 de bucăți).

Garanția, explicația costurilor ridicate

Mugur Stancu, reprezentantul Medicare Technics, a explicat că prețul este mai mare deoarece garanția pe care o oferă la echipamente este de cinci ani, nu de un an sau doi, cât este uzual. „Cu titlu de exemplu, pentru o mai ușoară înțelegere a diferențelor specifice între cele două situații menționate mai sus (oferta pentru furnizare directă și oferta pentru executarea unui proiect complex, la cheie), vă informăm că perioada de garanție standard acordată pentru echipamente într-un contract de furnizare echipamente este în mod obișnuit de un an de la data instalării echipamentului, iar perioada de garanție acordată pentru echipamentele medicale și nemedicale livrate în cadrul unui proiect la cheie este impusă de beneficiarul achizitor pentru întregul proiect (deci inclusiv pentru echipamentele medicale), pentru o perioadă de 5 ani de la recepția finală a lucrărilor. În industria medicală, prețul pentru fiecare an de garanție suplimentară a echipamentului medical ofertat variază între 5 și 20% din valoarea echipamentului, în funcție de complexitatea echipamentului respectiv“, a explicat acesta.

La rândul său, producătorul echipamentelor General Electric a refuzat să comenteze dacă a aprobat supraprețurile de la Mioveni: „Conform Legii concurenţei, furnizorii terți în licitații, inclusiv GE, nu exercită nicio influenţă asupra prețurilor. GE respectă reglementările în materie de achiziții în fiecare țară în care activează și susține practicile corecte în achiziții“.

Licitația a fost încredințată ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic în ceea ce privește atât prețul ofertei. cât și perioada de garanție a spitalului „la cheie“ (globală). Mai trebuie precizat că Medicare Technics a mai fost implicată în cazuri controversate de dotare a unor unități medicale cu aparatură General Electric.

Între succes și faliment

Investiția imensă de 55 milioane euro, aproape jumătate din bugetul anual al municipiului Constanța, riscă să devină o piatră de moară care poate duce, în circumstanțe nefericite, chiar la falimentul orașului. Opozanții primarului susțin și că spitalul nu va avea pacienți destui, pentru că serviciul sanitar din Argeș este organizat în jurul Spitalului de Urgență din Pitești, iar medicii mari nu vor fi interesați să se mute în Mioveni. Ion Georgescu este sigur însă că Mioveniul are nevoie de un spital mare și scump pentru că este un nod industrial al țării.

„În primul rând, am contract pentru anumite specializări cu Universitatea de Medicină din București. Apoi, majoritatea medicilor vor veni pentru că va fi aparatură nouă, pentru a-și pune în practică calitățile dobândite. Mare parte vin din rețeaua privată și publică a județul Argeș. Marea majoritate sunt medici la 40 de ani“, a încercat să ne convingă edilul.