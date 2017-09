Negoiță organizează meciuri de box pentru parcări

Lipsa parcărilor, dar și a banilor din bugetul local pentru construcția unora noi l-au determinat pe Robert Negoiță să caute o ieșire din impas. Astfel că a pus în dezbatere publică un proiect prin care locurile de parcare de reședință sunt scoase la licitație publică.

Regulamentul licitației este deja postat pe site-ul Primăriei Sectorului 3. Proiectul stârnește rumoare, dar și animozități între vecini, care ajung să devină adevărate războaie.

Majorarea exagerată a salariilor din administrațiile locale a sărăcit bugetele, iar problema construcției parcărilor pare tot mai departe de a fi realizată. Dacă sunt mai multe solicitări de parcare depuse la primărie, cine plăteşte mai mult va câştiga.

În prezent, locurile de parcare din București sunt atribuite în funcţie de vechimea cererilor şi contra unei taxe fixe. Robert Negoiţă vrea să schimbe însă regula, iar dacă sunt mai mulţi doritori pentru acelaşi loc, va câştiga cel care dă mai mult.

″Întotdeauna locurile de parcare sunt mai puţine decât cererea. Voi licita, ce să fac, pentru că vreau să-mi păstrez locul de parcare şi aşa sunt foarte puţine. Faza este că la multe familii am observat că sunt pe puţin trei maşini. Nu sunt bani la buget şi probabil 60 de lei e prea puţin”, spune un locuitor al sectorului 3.

Preţul de pornire al licitaţiei va fi tariful de bază - adică suma stabilită anual de Primăria Capitalei pentru locurile de parcare - şi poţi supralicita cu câte 10 lei pe strigare.

Dacă la a 3-a strigare nu mai licitează nimeni, comisia acordă locul de parcare celui care a licitat cel mai mult. Însă, chiar dacă vei câştiga locul de parcare, e bine de ştiut că primăria ți-l asigură fix de la ora 16:00 la ora 8:00.

În timpul zilei poate parca pe locul tău oricine tranzitează zona. “Creezi o nebunie între oameni. Și aşa nu se suportă vecinii pe la blocuri, oricum ne certăm cu toată lumea. Dacă mai trebuie să mai şi licităm pentru locuri de parcare între noi, s-a terminat cu toată treaba. Adică licităm, face primăria nişte bani şi când mergi prin cartier se scuipă toţi cu toţi, se ceartă toată lumea cu toată lumea...”, este părerea lui Ilie M, locuitor în sector.

Dacă propunerea primarului va fi adoptată de Consiliul Local al sectorului, cei care vor să participe la licitaţie trebuie să-şi depună rapid dosarul. Acesta va conţine o copie după actul de identitate, certificatul fiscal care arată că posesorul nu are datorii la stat, dar şi dovada că respectivul are RCA şi Inspecția Tehnică Periodică. Cei care vor fi acceptaţi la licitaţie trebuie să achite şi o garanție de 50 de lei.

Până acum, valoarea taxei anuale pentru locul de parcare era stabilită de Primărie. Pe viitor, cei care participă la această licitaţie vor da atât cât au ofertat. Autorizaţiile vor fi valabile numai până la sfârşitul anului în curs. Conform proiectului, dezbaterea publică va ține până pe data de 8 septembrie 2017, urmând ca înscrierea dosarelor să se facă până în decembrie.

Părăsit de specialiști

Funcționari și angajați din Primăria Sectorului 3 sunt nemulțumiți că edilul nu are cum să ofere locuri de parcare suficiente, că nu este în stare să încheie parteneriate public-private, că nu are capacitatea de a amenaja aceste locuri, a desfiinţat centre de plasament pentru copii şi bătrâni în sectorul 3, dar are impresia că este foarte bun primar. Surse din interior spun că Robert Negoiţă nu mai are limită, nu ascultă niciun sfat, sperie funcţionarii din primărie cu modificarea organigramei şi reducerea posturilor. El ar fi fost părăsit de cei mai buni profesionişti din Primărie. ”Dacă nu are bani la buget atunci să atragă fonduri europene, să facă parteneriate...”, spun surse din primărie.