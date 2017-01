Neregulile din spitale, semnalate de experți europeni

Spitalele din România sunt supraaglomerate, dezinfectanții lipsesc și infecțiile intraspitalicești nu sunt raportate.

La această concluzie au ajuns experții de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), care au verificat trei spitale din România după izbucnirea scandalului Hexi Pharma: Spitalul de Pediatrie

din Pitești, Spitalul Elias și Spitalul Universitar de Urgență din Capitală.

Neraportarea infecțiilor intraspitalicești pare să fie cea mai mare problemă descoperită de experții străini. Potrivit acestora, managerii se feresc să facă acest lucru pentru că se tem că nu mai primesc aceeași finanțare de la stat. Astfel, în România, rata infecțiilor raportate la nivel național este de numai 2,8%, în medie, în timp ce media europeană este de 5,7%. Concluziile lor au fost publicate într-un raport realizat în urma unor inspecții organizate după ce Ministerul Sănătății a solicitat ajutor, pe 27 mai 2016, din partea Uniunii Europene, pentru a diagnostica corect situația infecțiilor nosocomiale din spitalele românești, care au ajuns în atenția publicului odată cu scandalul Hexi Pharma.

Laboratoare nepregătite

În raport se arată că echipa ECDC a descoperit un sistem care rezistă schimbării, spitale supraaglomerate cu puține camere de izolare a pacienților atunci când este nevoie, lipsa de pregătire a personalului medical, mai ales când e vorba de procedurile de control al infecțiilor, și o subfinanțare a sistemului. De asemenea, specialiștii spun că sistemul de raportare a infecțiilor nosocomiale este învechit și ineficient, iar personalul medical ar trebui instruit despre măsurile de igienă recomandate de ECDC. „Laboratoarele din spitale, de cele mai multe ori, nu sunt pregătite să furnizeze informațiile necesare pentru ca personalul să acționeze cum trebuie pentru a preveni infecții. Mai mult, se pare că nici măcar nu există un sistem de raportare care să ducă la o analiză a problemelor, formând o bază pentru a acționa și pentru a realiza o analiză a efectelor în urma măsurilor implementate“, se arată în raportul ECDC.

1.200 de pacienți erau internați în iulie în Spitalul Universitar, deși unitatea are numai 1.000 de paturi disponibile

Lipsa dezinfectanților, o problemă reală

Experții ECDC recomandă o campanie de responsabilizare a personalului medical care trebuie să conștientizeze importanța dezinfectanților pentru mâini. Ei spun că biocidele trebuie să existe în toate secțiile spitalelor. „Spitalele sunt un mediu de risc pentru pacienții vulnerabili și nu toate infecțiile nosocomiale sunt preventibile. (…) Până și în cele mai bune spitale din cele mai bogate țări, pacienții se pot infecta din cauza arhitecturii spitalicești (circuitele de pacienți). Întotdeauna a fost și va fi așa. Însă atunci când se raportează o rată de infecții foarte mică, putem bănui că este vorba de o subraportare“, se arată în raport. Fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu a lansat la sfârșitul anului trecut campania „Mâini curate în spitale“.

Nereguli la Spitalul de Pediatrie din Pitești

La Spitalul de Pediatrie din Piteşti experții au descoperit o situaţie gravă. În urma controlului, au găsit o singură sticlă de dezinfectant ce era ţinută în dulap, de frică să nu fie furată, dacă se afla „la vedere“. În plus, spitalul nu are un epidemiolog, deşi primeşte până la 15.000 de pacienţi anual. S-au găsit, de asemenea, şi bacterii rezistente la antibiotic, cum ar fi Kl. Pneumoniae.

La Spitalul Elias există epidemiolog

La Spitalul Elias s-a găsit infrastructură învechită, dar acolo se fac teste săptămânal, există dezinfectanţi şi epidemiolog. La Elias, anual, sunt tratați aproximativ 35.000 de pacienți. Deseori este vorba de cazurile complicate care sunt trimise de la alte spitale. „Spitalul are un epidemiolog și o echipă de asistente care

se ocupă de controlul infecțiilor intraspitalicești. Infrastructura învechită a spitalului face ca dezinfecția și curățenia să fie foarte dificil de realizat, iar izolarea pacienților și închiderea secției anestezie-terapie intensivă (ATI) sunt imposibile“, se precizează în raport.

Supraaglomerarea, problema de la Spitalul Universitar

Experții europeni au descoperit că erau 1.200 de pacienţi internaţi, deşi spitalul are doar 1.000 de paturi, ceea ce înseamnă o rată de ocupare de 120%. Ei au semnalat și problema dezinfectanţilor, care existau doar în camera asistentelor. Spitalul are, în schimb, epidemiolog, microbiolog, specialist în boli infecţioase şi asistente experte în igienă. Spitalul îngrijește 62.000 de pacienți pe an.