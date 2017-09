Neurochirurgii și politruca

Întrevederea stabilită în grabă între primarul Gabriela Firea și cei doi medici neurochirurgi demisionari de la Spitalul Colentina, Ionuț Gobej și Dorin Bica, a fost mai mult un fel de dialog al surzilor. Avem așa: pe de o parte, doi profesioniști obosiți de o luptă fără ecou, deznădăjduiți după ce toată construcția lor s-a dărâmat din motive care țin de alți factori, iar fără vreo speranță trebuie să o părăsească. Poate că se vor întoarce acolo de unde au venit, adică în Franța. Sau poate vor alege sistemul privat. Lângă ei, în capul mesei, singura sursă de zâmbete forțate: primarul Gabriela Firea, zâmbete pe care s-a grăbit să și le afișeze pe pagina de Facebook.

Cu carnețelul în față și cu spatele drept, zice că i-a adus la discuții ca să caute soluții. Ce a uitat însă să spună primărița este nu cei doi oameni din dreapta ei au politizat sistemul medical, în cazul de față un spital mare din București. Ci chiar ea, când a decis să-l înlocuiască pe fostul manager cu Silvi Ifrim, o prietenă apropiată.

„Am avut o discuție cu doamna Firea de aproximativ două ore. A făcut câteva promisiuni cum că lucrurile se vor rezolva la Colentina, însă eu nu cred că pot fi rezolvate atât timp cât managerul Silvi Ifrim rămâne. Ni s-a spus că se va organiza un concurs pentru manageri în viitorul apropiat. Cum aș putea să accept o astfel de ofertă, când acum s-a scos la concurs un post de șef de secție la Neurochirurgie și concursul va avea loc peste câteva zile? Nu pot să mă înscriu la concurs, pentru că nu îndeplinesc condițiile legale, și anume nu am vechimea necesară de cinci ani“, spune medicul Ionuț Gobej.

„Simțim că energiile noastre bune se irosesc“

Medicii povestesc că lucrurile au început să meargă prost la Colentina în urmă cu opt luni. Criza de personal a devenit acută, iar administrația spitalului nu a făcut niciun efort pentru a crește numărul de personal în secțiile de Terapie Intensivă și Neurochirurgie. „Am demisionat din cauza imposibilității de a acorda servicii neurochirurgicale la standarde înalte pacienților noștri. Lucrurile au degenerat, iar în prezent suntem într-o situație și mai proastă. Lipsa majoră de consumabile, fire, huse de microscop, lucruri nu foarte scumpe, dar esențiale pentru orice operație“, explică Gobej. El spune că au existat și acte de hărțuire a lui și a colegilor săi. În ce au constat acestea? „De exemplu, controale zilnice, numărarea pacienților în fiecare zi, rapoarte foarte frecvente, dosarele pacienților stăteau în biroul managerului luni de zile. Sunt lucruri minore, dar care au dus la crearea unei atmosfere încărcate în rândul colegilor noștri. Ieri, de exemplu, era programată o operație de hernie de disc, care nu s-a putut face pentru că nu există o husă de microscop. Știți cât costă? Între 5 și 60 lei. Simțim că energiile noastre bune se irosesc cu lucruri inutile“, își continuă explicațiile medicul Gobej. Pentru conducerea spitalului nu mai are niciun mesaj. „Nu am avut un dialog până acum. A fost un monolog. Nu cred că dacă spun ceva o să se schimbe ceva“, conchide el.

„E vorba despre proiectul meu, despre viața mea“

Despre răzgândire în privința demisiei, nici nu poate fi vorba. „Odată luată o astfel de decizie, de foarte mare importanță, nu poți să te răzgândești după 24 de ore. Am venit la Spitalul Colentina pentru un proiect care a fost făcut praf și deturnat. Începuserăm să facem din ce în ce mai multe intervenții chirurgicale de complexitate redusă. Nu se poate ca atunci când vine un manager să deturneze după cum bate vântul. El vine și stă în funcție șase luni, un an, dar la mine e vorba despre proiectul meu, despre viața mea. Despre toată cariera mea. Acest proiect implică o sută de oameni, nu e vorba doar despre noi doi. Suntem un grup de oameni antrenat să facă lucruri de o foarte mare complexitate și am ajuns să facem infiltrații, puncții și chestii banale“, spune chirurgul Dorin Bică.

