Nicole Kidman vrea să fie din nou mamă, la 50 de ani

Actrița de origine australiană este deja mamă a patru copii, doi adoptați și doi biologici, însă ea a mărturisit, în cadrul unui interviu, că își dorește ca în acest an să devină din nou părinte. Nicole susține că a suferit mult după încercările sale eșuate de a rămâne din nou însărcinată, dar speră ca în 2017 acest lucru să se întâmple, deoarece pentru ea „copiii sunt cea mai mare bucurie a vieții“.

Într-un interviu acordat celor de la Daily Mail, Nicole Kidman susține că micuții sunt centrul universului său: „După toate lucrurile care s-au întâmplat în viața mea, să fiu mamă a fost singurul lucru care a schimbat totul în bine“. Actrița i-a adoptat pe copiii cei mari, Isabella (25 de ani) și Connor (21 de ani), pe vremea când era căsătorită cu Tom Cruise. În ciuda sarcinilor pierdute, ea a reușit să o conceapă natural, în urmă cu opt ani, pe Sunday Rose, cu cel de-al doilea soț, cântărețul Keith Urban. Faith, al doilea lor copil, a venit pe lume cu ajutorul unei mame-surogat, în urmă cu cinci ani, dar ea nu vrea să se oprească aici.

„Încă mai am o speranță că anul acesta se va întâmpla ceva cu mine. Keith și cu mine ne-am dori să avem mai mulți copii. Bunica mea a născut-o pe mama la 49 de ani. Aș fi mai mult decât fericită și l-aș aștepta cu brațele deschise“, a povestit Nicole, care a vorbit deschis și despre încercările ei eșuate și traumatizante de a rămâne însărcinată.

„Șansele mele de a concepe erau foarte slabe“

Nicole Kidman a mai spus că își pierduse speranța de a deveni mamă pe cale naturală, dar acest lucru s-a întâmplat în mod neașteptat, la vârsta de 41 de ani: „Treci prin eșec iar și iar și apoi te gândești că s-ar putea să nu se întâmple niciodată. Eu, sincer, chiar nu credeam că voi reuși vreodată să aduc pe lume un copil, dar apoi, la 41 de ani, am devenit mamă. După atâția ani de încercări, s-a întâmplat, în ciuda tuturor așteptărilor. Am apelat la o mamă-surogat pentru a doua fiică, deoarece ne doream atât de mult încă un copil, încât devenise dureros. Am crezut că șansele mele de a concepe din nou erau din ce în ce mai slabe, apoi am avut-o pe Faith“.

Nicole Kidman va împlini frumoasa vârstă de 50 de ani în luna iunie. Ea și soțul său, Keith Urban, sunt căsătoriți din anul 2006 și, în ciuda faptului că în ultimii ani au tot circulat speculații că sunt la un pas de divorț, actrița a dat de înțeles că între ei nu există niciun fel de probleme, ba mai mult, se chinuie de ceva timp să devină iar părinți.