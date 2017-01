Nicușor Dan, despre colaborarea lui Cioloş cu USR

Președintele USR, Nicușor Dan, a declarat, după întâlnirea de la parlament cu fostul premier Dacian Cioloș, că va colabora cu acesta pe politici publice.

"În campania electorală am avut mai multe discuții. Acum a fost o primă reîntâlnire. A fost o discuție cordială, între oameni care s-au susținut în campania electorală. Legat de viitor, în afară de ideea domniei sale, pe care ne-a expus-o, am vorbit foarte mult de lipsa de politici publice din spațiul public. De fapt, vedem cu toții dispute sterile între politicieni, însă nu vedem politici publice cu care clasa politică să vină către cetățeni. Colaborarea pe care o s-o avem va fi pe partea de politici publice. Nu refuzăm expertiză în nicio parte", a precizat Nicușor Dan.

Acesta a adăugat că "următoarele alegeri sunt foarte departe". "Dar pe politici publici, fără îndoială, vom colabora", a conchis liderul USR.