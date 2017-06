Nicușor Dan și explicațiile pentru un gest controversat

Nicușor Dan a explicat, pentru B1 TV, de ce a decis să își dea demisia din USR.

Totodată, acesta a atras atenția că dezbaterea în jurul referendumului pentru redefinirea familiei este, de fapt, o dezbatere despre cine este mai tradiționalist. Asta ar avantaja PSD-ul, care a acaparat deja această zonă și care ar putea guverna la nesfârșit spunând ”poate suntem noi corupți, dar apărăm tradițiile țării”.

”A fost aseară o decizie a Biroului Național care, printr-un vot 11 la 10, a decis pentru poziționarea USR-ului împotriva referendumului pentru definiția familiei din Constituție. Anunțasem în prealabil că o să urmeze demisia mea dacă se ia această decizie.

Sunt trei motive importante pe care le-am spus de-a lungul timpului, sunt consecvente. În primul rând, e extrem de periculos pentru România ca în loc să avem dezbaterea principală pe corupție/anticorupție/ furtul de bani publici, să avem o dezbatere despre cine este mai tradiționalist. Adică o dezbatere se profilează în care toată lumea să fie interesată de cine apără valorile tradiționale și cine apără valorile progresiste. În felul ăsta, avem PSD-ul care a acaparat deja zona asta tradițională și care o să guverneze la nesfârșit, spunând .

Definiția familiei este o chestiune care este foarte personală și intimă pentru multă lume din țara asta. Unii au o părere conservatoare, pentru care familia e sacră, o taină, e legată de fenomenul religios, unii au o perspectivă a drepturilor civile. Și unii și alții au dreptate, e convingerea lor intimă. Am și eu o opinie, nu e deloc foarte pronunțată. Am o opinie într-o direcție, nu contează care. Ce e grav e că această dezbatere în acest moment începe să devină principala dezbatere în societate.

Dacă urmează un referendum și dacă noi îl legitimăm poziționându-ne singuri contra, facem din tema asta tema principală de dezbatere. Ăsta e primul motiv.

Al doilea motiv este că pe noi ne-au votat și oameni care susțin acest referendum și oameni care sunt împotriva lui, pe programul cu care am fost noi în campania electorală, împotriva furtului din bani publici sau pentru reforma administrației publice. Noi nu putem să venim acum să spunem că vrem să ne adresăm numai uneia dintre aceste categorii. Tocmai am avut un congres și am spus cu toții că vrem un partid mare, care se adresează unui public mare, care se regăsește în acele valori de justiție, anticorupție, depolitizare, rezolvarea problemelor adevărate ale țării.

Al treilea motiv, care este unul personal: eu am fost de la început în partidul ăsta m-am întâlnit de zeci de ori cu zeci de oameni pe care i-am convins să intre și le-am spus și am garantat cu persoana mea că în acest partid va fi loc pentru toată lumea. Așa l-am construit, e un partid în care își găsesc locul și progresiștii și conservatorii și, pe acele valori care sunt intime pentru fiecare dintre ei, partidul n-o să fie în situația de a se poziționa împotriva a ceea ce tu crezi cu tărie”, a explicat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

cesta a mai afirmat că și-a propus ca USR să aibă poziții ferme pe tot felul de teme sociale, dar nu pe un subiect precum definiția familiei: ”O să avem poziții ferme pe taxe, pe locuințe sociale pe tot ce vreți din spectrul social, dar nu pe chestiunea asta intimă!”.

Nicușor Dan a insistat că și-ar fi dorit ca USR să fie o umbrelă sub care să încapă toată lumea, dar, din păcate, majoritatea din Biroul Național a ales să se poziționeze într-o direcție: ”A fost un moment în care eu am scris statutul, eu am făcut orice în partidul ăsta, aș fi putut să scriu și fraza asta: . Nu am scris-o crezând că e de la sine înțeles. Acum se întâmplă că e o majoritate care vrea să ne poziționăm într-o direcție”.

”Am făcut o promisiune în nume personal pentru niște oameni și nu m-am putut ține de cuvânt. Pentru chestiunea asta, care ține de un principiu, mi-am dat demisia. E o chesiune de onoare”, a mai spus Dan, pentru B1 TV.