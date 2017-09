Noi dezvăluiri incredibile despre procurorul vedetă

Deputata PSD Andreea Cosma a povestit, miercuri seara, la România TV, cum ea și familia sa ar fi ajuns victima procurorului Mircea Negulescu, zis Portocală, suspendat în prezent din magistratură. Cosma a lansat acuzațiile după ce site-ul Lumea Justiției a publicat mai multe conversaţii incendiare pe Whatsapp între ea şi procuror, în care Negulescu îi mărturiseşte deputatei că Mircea Cosma "este nevinovat" şi că "o să câştige la instanţă". Din mesaje nu lipsesc declarații de iubire.

"A început să-mi facă o serie de avansuri. A început să-mi facă curte. A încercat să mă cucerească sentimental, dar încercarea a fost nereuşită. Îmi trimitea flori, îmi trimitea prăjituri printr-un prieten foarte apropiat, domnul Dragomir", a susținut Andreea Cosma, după ce presa a publicat mesajele.

"La repetatele mele refuzuri, pentru că nu am putut să cedez avansurilor unui bărbat însurat, au încetat avansurile, iar după circa 6 luni am primit un telefon în care mi-a spus: sunt procurorul Negulescu de la Parchet, aveți o oră să vă prezentați la camera 33, dacă nu ajungeți într-o oră veți fi arestată. Am ajuns la Parchet și mi s-a spus că mi se deschide urmărirea penală. Mi s-a spus că sunt urmărită pentru trafic neautorizat de zbor. Adică a făcut mișto de mine. Mi-a zis că o să mă lase fără casă, fără meserie...copilul va ajunge pe drumuri. 'Tatal tău va trebui să-și dea demisia că altfel vei fi arestata.' Presiunea a început cu mine. Mi-a deschis mie dosarul penal. În paralel a deschis dosare pe numele fratelui și al tatălui. Întâi a avut o atitudine de cuceritor. A vrut să arate cât de puternic este...că mă aruncă în pușcărie. Au durat circa șase luni aceste actiuni. În aceste șase luni, mi-a venit în casă cu mascații în timp ce locuiam singură cu un copil minor. Mi-a ridicat 26.000 de documente de la biroul notarial. Mi-a încărcat toată arhiva în saci. A început să șantajeze angajatele de la notar că le aruncă în pușcărie dacă nu fac denunţuri împotriva mea. Eu nu am mai putut să lucrez cu secretara mea pentru că i-a dat control judiciar.

După încă două luni mi-a dat un control judiciar motivând că el este gelos și nu mai mă lasă să mă deplasez decât pe ruta București- Ploiești. Dupa ce mi-a dat control judiciar a plecat la mare. Tatăl meu și cu fratele meu aveau în paral câte un dosar penal. După ce a plecat dânsul la mare, a început iar să îmi dea mesaje. A început reîmpăcarea", a declarat Andreea Cosma.

Andreea Cosma: "Mi-a spus să fac un denunţ împotriva lui Sebi Ghiţă"

"Prima întâlnire a fost la un cimitir din Ploiești. Eu eram foarte emoționată. L-am anunțat pe fratele meu să știe de mine. A doua întâlnire a fost în parcarea de la Romanești. A dat două ture cu mașina cu mine. A vrut să îmi arate dragostea față de mine. Am mai fost la un lac pe ruta București - Ploiești, după care a plecat din nou la mare. Îmi spune că și-ar fi dorit să fie cu mine la mare. Într-un final l-am blocat în telefon, iar la un moment dat mă sună unul din avocații mei. Domnul procuror a venit din concediu și mi-a ridicat controlul judiciar. Domnul insistă să ne vedem. A făcut o cerere de abținere în dosarul meu. Dosarul a fost repartizat către o altă procuroare. Apoi a început să vină la mine la birou. I-am făcut cunoștință cu fratele meu. S-a întâlnit la mine în birou și cu tatăl meu. Începuse să vină atât de des... încât ajunsese să spună că o să fiți socrul meu, cumnatul meu. L-am refuzat diplomat. I-am spus că nu pot să întrețin nicio relație atâta timp cât e însurat. A început să spună că vrea să divorțeze. Fratele meu i-a spus că nu o să stau cu el. Am lucrat într-o echipă cu fratele meu timp de doi ani de zile pentru că îmi era frică, eram șantajată. Acest om avea deviații comportamentale. Tot ce a trecut în dosarul penal au fost invenții. Eu am luat clasare pe dosarul instrumentat de dumnealui pentru că faptele nu există.

Între timp a ajuns procuror la DNA. Ajungând la DNA îmi spunea să mă duc să-l vad. Stăteam câte 10 minute. La un moment dat m-a invitat în biroul său și mi-a cântat la chitară. Era de față și fratele meu. Nu aveam curaj să mă duc singură. Am mari constrângeri religioase. Eu sunt catolică. Nu am cum să întrețin relații intime cu un bărbat căsătorit. Mi-a spus că vrea să creștem împreună o pisică. Am ales o pisică bengaleză. După ce mi-a făcut acest dosar am fost chemată și mi s-a spus că aș putea să fac un denunț împotriva lui Sebastian Ghiță. I-am spus că nu pot să fac așa ceva că nu cunosc nimic despre Sebi Ghiță. Mi-a spus că dacă fac un denunț împotriva lui Ghiță mi se schimbă acuzațiile. Ghiță a fost client al biroului notarial și am o părere foarte bună despre el. Avea o obsesie pentru Sebastian Ghiță. Voia să avanseze", a mărturisit Andreea Cosma..

Fostul deputat Vlad Cosma, fiul fostului preşedinte al CJ Prahova Mircea Cosma, a prezentat la ÎCCJ mesaje dintre procurorul DNA Mircea Negulescu şi Andreea Cosma, sora sa, cu scopul de a demonstra că procurorul DNA a afirmat că a acţionat la ordin în cazul dosarelor familiei.

Iată mesajele publicate de presă:

Andreea Cosma: Mi-a zis tata ca te-ai vazut cu el astazi

Mircea Negulescu: DA )))

A.C.: Si ca i-ai spus ca stii ca e nevinovat

M.N.: Da am vorbit mai multe... i-am zis si ca imi pare rau pentru situatia creata si cum a fost atunci la retinere ((( ca sa nu fie suparat pe mine

A.C.:Pai s-a simtit prost sa auda asta de la tine ca doar tu ai facut dosarul si... acum ii spui ca stiai ca e nevinovat

M.N.: Asa am avut reprezentarea atunci, era alta conjunctura si sincer imi pare rau

A.C.: Pai iti pare rau acum si zici ca e nevinovat, dar el a ajuns in instanta la varsta lui din cauza ta si a inventiilor tale

M.N.: O sa castige la instanta... sincer iti spun ca regret toata povestea... nu pot sa iti spun mai multe ((( Doar ca asa a fost directia in 2013

A.C.: Pai si daca il condamna pe inventiile tale? Si pe o mita care nu a existat niciodata ?

M.N.: O sa reuseasca si o sa fie bine, la instanta se va vedea ca Alexe e o zdreanta si un mincinos

A.C.: Pai Alexe e mincinos ca l-ai pus tu sa fie mincinos... e mincinosul tau

M.N.: Eh... lasati ca si lui i-a placut, nu ii lua apararea

A.C.: Nu iau apararea nimanui decat a tatalui meu de 71 de ani care e in dosarul asta datorita minciunilor si inventiilor voastre. Si e batran si sufera. Si acum tu ii spui ca a gresit si ca iti pare rau

M.N.: Andreea incearca o data sa intelegi ti-am spus de 100 de ori ca nu a fost vina mea. Nu vreau si nu pot sa iti spun mai multe ca sa te protejez. Daca nu mai candida in 2012 acum era la pensie linistit

A.C.: Pai si daca a candidat te-ai gandit tu sa-l bagi la puscarie nevinovat?! Tu nu esti zdravan la cap?

M.N.: Te certi degeaba cu mine... la momentul asta mai pot doar sa ii spun ca imi pare rau, ca am gresit si ca o sa castige la ICCJ... Noapte buna printesa mea

(...urmeaza emoticoane cu pupici, inimioare, flori...)

M.N.: Noapte buna iubi

(emoticoane cu pupici, inimioare, flori... Daca nu ai o Andreea in viata ta, ai trait degeaba)