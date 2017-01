Noi excluderi din Uniunea Scriitorilor

Şase membri ai Uniunii Scriitorilor din România (USR) - Catia Maxim, Mugur Grosu, Radu Aldulescu, Dinu Adam, Ioan Vieru și Adrian Lustig - au fost excluşi, miercuri, din organizaţia culturală, după ce au participat la o adunare generală, pe care preşedintele Nicolae Manolescu, împreună cu Consiliul Uniunii, a declarat-o nevalidă.

"Miercuri, 11 ianuarie 2017, s-a reunit în ședință extraordinară Consiliul Uniunii Scriitorilor din România. Necesitatea reunirii Consiliului Uniunii Scriitorilor din România în ședință extraordinară a fost dată de convocarea unei pretinse întruniri a „Adunării Generale a U.S.R.” din data de 07.01.2017 (la care au participat 16 membri și nemembri ai U.S.R.), prin care s-ar fi luat hotărâri cu privire la organizarea și funcționarea Uniunii Scriitorilor din România. Consiliul U.S.R. a votat, în unanimitate, invalidarea pretinsei „Adunări Generale” desfășurate nestatutar în data de 07.01.2017, precum și invalidarea, printr-o Decizie, a tuturor pretinselor hotărâri adoptate în cadrul „Adunării Generale” nestatutare din 07.01.2017. În urma raportului prezentat de Comisia de Monitorizare, Suspendare și Excludere, întrunită în temeiul art. 3 din Regulamentul C.M.S.E., Consiliul Uniunii Scriitorilor din România a votat în unanimitate excluderea din U.S.R. a următorilor 6 membri (pentru încălcarea art. 16 și următoarele din cap. 5 din Statutul U.S.R.): Catia Maxim, Mugur Grosu, Radu Aldulescu, Dinu Adam, Ioan Vieru, Adrian Lustig", se arată într-un comunicat postat pe site-ul Uniunii.

În replică, scriitorii excluşi acuză ilegalitatea măsurii.

Mugur Grosu a scris pe Facebook: ”Dacă nu mă înşală memoria, sunt membru al Uniunii Scriitorilor din 2008. Dar, până recent, habar n-aveam că în organizaţia noastră există o Comisie de Monitorizare, Suspendare şi Excludere. Monitorizare mai înţeleg - să fim urmăriţi de colegii de breaslă, comentaţi, criticaţi şi, după caz, premiaţi. N-a fost cazul meu (şi ştiu, în parte, motivul: n-am trimis nicio carte la critici sau jurii, condiţie minimă necesară pentru cronici şi premii. Nu m-au interesat). Am aflat, azi, că infatigabila noastră comisie s-a aplecat, în fine, şi-asupra insignifiantei mele făpturi, pentru a mă exclude din Uniune. Nici măcar n-am beneficiat de un tratament individual, ci-am fost dat afară în bloc cu restul colegilor din Grupul pentru Reforma Uniunii Scriitorilor care scăpaseră de epurările de anii trecuţi. Nu-i bai, n-am avut, deci n-am pierdut nimic. Mă rog, aveam această bucată de carton cu numărul 1705, cu semnătura lui Nicolae Manolescu. Acum, cică, au declarat-o nulă”.

Catia Maxim a acuzat pe Facebook: ”Jandarmii şefi (Comisia de Monitorizare, Supraveghere şi Excludere- CMSE) ai scriitorimii m-au monitorizat, m-au supravegheat şi m-au exclus, ieri, din cauză că nu m-au putut încolona şi pe mine ca pe atâţia alţii. Când am devenit membru USR, am înţeles şi am sperat să fiu "monitorizată" şi "supravegheată", exclusiv, pentru calităţi literare şi să fiu răsplătită sau nu după caz... Nu voi mai face alte comentarii pe marginea ruşinoasei comisii, dar vă asigur că mi-e bine şi am un chef nebun de scris”.

Scriitorul Dan Lungu consideră la rândul său că este revoltător ceea ce se întâmplă. ”Aud că Radu Aldulescu a fost exclus astăzi din Uniunea Scriitorilor, cea condusă de Nicolae Manolescu. Este pur şi simplu revoltător, indiferent cât de incomod ar fi Radu ca persoană. Uniunea Scriitorilor ar trebui să fie etalon pentru libertatea de expresie, condiţia esenţială a oricărui act de creaţie”, a notat scriitorul pe Facebook.

Nu este prima oară când Uniunea Scriitorilor este acuzată de abuzuri. În martie anul trecut, USR a exclus alţi 11 scriitori.