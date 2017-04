Noi vești despre copilul căzut în puț

Băiețelul salvat după mai bine de zece ore după ce a căzut în puțul din județul Teleorman este în continare intubat şi ventilat mecanic, iar medicii transmit că e nevoie de timp pentru a vedea efectul tratatmentului.

"Este în continuare intubat şi ventilat. Sperăm după tratamentul antibiotic să apară o oarecare ameliorare, dar tratamentul va da roade în timp. Trebuie să avem răbdare, nu se întâmplă nimic de pe o zi pe alta spectaculos. El este ţinut pe aparate, analgosedat, special ca acel plămân să poată să îşi revină sub tratamentul antibiotic. Riscurile sunt în continuare de infecţie pulmonară. Este sub mai multe antibiotice. Este nevoie de timp ca să îşi facă efectul antibioticul, şi la o banală răceală, luăm antibiotc 7 zile. Într-o săptămână putem să spunem dacă apare vreo ameliorare. Ieri, părinţii au fost toată ziua. Infecţia pulmonară masivă putea pleca de la aspirat, el a înghiţit ceva, bănuim că dintr-o apă murdară, din fântână, care are tot felul de microbi. Acei germeni, care rămân în plămâni, aeia nu îi putem distruge decât sub tratament antibiotic. Va veni şi zilele acestea neurologul să îl vadă, dar cel mai bine el trebuie să fie treaz, să respire spontan ca o evaluare neurologică corectă să aibă loc", a anunțat joi dimineaţa Raluca Alexandru, purtătorul de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu.