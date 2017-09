Noua regină a US Open (Video)

Jucătoarea americană de tenis Sloane Stephens, numărul 83 mondial, a câștigat în premieră turneul US Open la simplu feminin, învingând-o în finală pe compatrioata ei, Madison Keys, 16 WTA.

Sloane Stephens a dominat clar această partidă pe care a încheiat-o la scorul 6-3, 6-0.

Stephens a câștigat al 5-lea turneu din cariera sa, acesta fiind cel mai important.

Americanca a avut o revenire spectaculoasă în tenis după ce a avut probleme grave la piciorul stâng, ce au scos-o din competiţii unsprezece luni.

Revenirea în top a început practic la turneul de la Toronto, din august, la care a ajuns în semifinale. Anterior, ea jucase în 2017 doar la Wimbledon şi la Washington, competiţii la care a pierdut în primul tur, în faţa americancei Alison Riske, respectiv în faţa Simonei Halep.

A urmat o altă semifinală pierdută, la Cincinnati, după un alt meci cu Simona Halep (2-6, 1-6), şi apoi US Open. La 1 august, înaintea meciului cu Simona Halep de la Washington, Sloane Stephens era pe locul 957 WTA. De luni va fi a 17-a jucătoare a lumii, după una dintre cele mai spectaculoase şi rapide ascensiuni din istoria tenisului.

"Am suferit o operaţie în ianuarie, iar dacă cineva mi-ar fi spus că voi câştiga US Open, aş fi spus că este imposibil. Trăiesc o poveste uimitoare, pe care nu aş schimba-o pentru nimic în lume. Madison este una dintre cele mai bune prietene ale mele din circuit. Nu mi-aş fi dorit să joc împotriva altcuiva. I-am spus că mi-aş fi dorit ca meciul să se termine la egalitate", a declarat noua campioană de la US Open.

La rândul ei, Madison Keys a declarat: "Sloane este una dintre persoanele cele mai dragi mie şi a fost un lucru deosebit să joc împotriva ei. Cu siguranţă, nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Dacă s-a întâmplat să pierd astăzi, mă bucur că am făcut-o împotriva lui Sloane".

Pentru ambele jucătoare, bune prietene încă din perioada copilăriei, a fost prima finală de Grand Slam.

Câștigătorii la dublu mixt

Elvețianca Martina Hingis și britanicul Jamie Murray au câștigat sâmbătă titlul la dublu mixt la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Cei doi au învins în finală perechea alcătuită din taiwaneza Chan Hao-Ching și neozeelandezul Michael Venus cu 6-1, 4-6, 10/8.

