Numărul 2 în PSD: Suntem cu destule probleme ieşite din grafic

Președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat marți că nu a auzit că i-ar fi cerut cineva demisia premierului Sorin Grindeanu luni seară, enumerând, în urma unor întrebări ale jurnaliștilor, nerealizări în ceea ce privește programul de guvernare la Finanțe, Transporturi și Agricultură.

”Aseară am avut o discuţie pe programul de guvernare cu premierul foarte constructivă, CEX-ul urmând să hotărască (…) Eu nu am auzit lucrul acesta (să i se fi cerut demisia premierului – n. r.). Poate eram ieşit din sală, dar eu nu am auzit asta. A fost o analiză pe programul de guvernare şi cu parte politică şi cu tehnicieni”, a spus Bădălău întrebat dacă în şedinţa de luni seară i-a fost cerută demisia lui Grindeanu.

Chestionat câţi dintre miniştri au picat testul evaluării în cadrul partidului, Bădălău a susținut că nu ştie asta, dar a precizat că au fost depistate ”extrem de multe” probleme şi nerealizări ale Guvernului.

”Mă întrebaţi un lucru pe care nici eu nu-l ştiu. Eu nu dau teste cu premierul. Noi discutăm lucruri serioase, discutăm pe programul de guvernare. Sunt, într-adevăr, nerealizări. Suntem cu destule probleme ieşite din grafic. Până la urmă, premierul îşi asumă întreg guvernul”, a mai spus Bădălău, menționând că au fost depistate probleme la ”Finanţe, Agricultură, Transporturi”.